Новый функционал ЕГАИС — добавление адресов для ИП

ФСРАР на своем официальном сайте опубликовал новость о нововведениях в ЕГАИС. В ней описывается переход ИП и КФХ на обязательную регистрацию и учет каждого адреса, по которым осуществляется деятельность, теперь необходимо формировать для каждого магазина отдельное FSRAR ID и делать раздельный прием товара по разным точкам.

На эту новость малый бизнес отреагировал неоднозначно, вплоть до отказа от отгрузки алкогольных напитков до тех пор, пока на каждый магазин не будет заведен уникальный идентификатор в системе ЕГАИС.

Давайте разберемся, насколько логично данное требование, и чего следует ждать от изменения в функционале ЕГАИС.

Как проходила регистрация в ЕГАИС до нововведения

Раньше, до того, как добавили новый функционал, только организации имели возможность регистрировать каждую отдельную точку продажи. Юридическим лицам, по местам ведения деятельности присваивался свой ККП, который вместе с ИНН использовался как «идентификатор». С помощью этих данных система различала магазины при регистрации.

Ввиду такого формата, каждое юридическое лицо, с лицензией на продажу крепких алкогольных напитков или без неё, выпускало всем магазинам индивидуальные ключи ЕГАИС и FSRAR ID.

При этом раньше ИП при открытии могли завести один ID идентификатор и вести розничные продажи на любом количестве торговых точек принимая товар по одному ID выданному при регистрации.

Изменения в функционале для ИП и КФХ

Теперь ИП и КФХ могут работать как юридические лица и получить на каждую торговую точку свой уникальный ID, но на этом не всё.

Далее нужно по каждому магазину приобрести Рутокен — персональный носитель, записать в него сертификаты электронно-цифровой подписи и RSA, а также уведомить поставщика о наличии идентификатора магазинов.

И только после этого индивидуальный предприниматель сможет вести прием товара на каждой торговой точке отдельно. По сути, в этом они уравниваются с ООО.

Как добавлять адреса магазинов в ЕГАИС

Точная инструкция есть на сайте ФСРАР о том, как добавить новые адреса и создать сертификат RSA

Как добавить адреса:

через раздел «Контрагентов» на сайте ЕГАИС;

через новую домашнюю страницу УТМ, раздел «Добавление организации».

Сгенерировать сертификаты можно будет после проверки указанных адресов.

Что делать с остатками пива после переноса на новые адреса и FSRAR ID?

По официальным данным от Росалкогольрегулирования стало известно, что для правильного ведения учета не обойтись одной лишь генерацией обновленных ключей.

После добавления новых точек вы в системе будете считаться, как новая торговая точка и остатки в системе у вас не будут отображаться, а по факту они могут быть.

В таком случае, во избежание проблем, нужно будет провести полную инвентаризацию и перераспределить остатки на новые адреса.

Переносить товар необходимо со старых накладных и только потом подтверждать на новых.

Обязательно ли добавление адресов в ЕГАИС?

ФСРАР не говорит, что этот переход обязателен. Сейчас эта функция рассматривается как «возможность» и не носит законодательный характер. А значит, нет никаких ограничений по датам и наложения штрафов по невнесенным изменениям.

Несмотря на явный необязательный характер изменений, ряд поставщиков приостанавливают поставки алкоголя и требуют оформления отдельных FSRAR ID. Данное требование законодательно необоснованно, так как не существует никаких регламентов, регулирующих сроки внесения изменений.