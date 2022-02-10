​Простая письменная форма – три слова, которые могут лишить вас жилья

Люди не устают говорить о том, насколько внимательным надо быть при продаже или покупке недвижимости. И тут сложно спорить: сделка с жильем — дело серьезное, заниматься им надо аккуратно, а еще разумнее — с помощью специалистов.

Эту мысль подтверждает и не слишком позитивная статистика: по оценкам МВД, в России число сделок, совершаемых с нарушением закона, ежегодно достигает отметки в 7%.

Почему так происходит и как могут защитить себя владельцы жилья?

Статистика

Семь процентов — много это или мало? Судите сами.

Так, по данным Росреестра за три квартала 2020 года в стране было совершено 2,5 миллиона сделок со вторичкой. Что показательно, это в полтора раза больше, чем было зафиксировано за аналогичный период 2019 года. Даже если взять 7% от 2,5 миллиона (то есть не от конечного годового показателя, который в итоге будет больше) получается 175 000 сделок с «браком».

Хотя бывает, что проблемы с жильем, причем серьезного характера, могут возникнуть даже у тех, кто вообще никаких сделок в обозримом будущем не планировал.

Простая письменная форма

В Кемерово друг за другом произошли два схожих случая — собственники лишились своих квартир, не подписывая никаких договоров и вообще не зная о совершенных с их недвижимостью сделках.

Оказалось, что кто-то выяснил необходимые паспортные и иные данные, подделал подписи собственников на договорах купли-продажи и на основе этих документов спокойно оформил переход права собственности на совершенно посторонних лиц.

Как так вышло? Довольно просто, ведь на то есть общедоступная простая письменная форма для сделок с жильем.

Смысл этой юридической конструкции в том, что для продажи или, скажем, дарения жилплощади человек вполне может сам составить договор (или скачать готовый шаблон из интернета), подписать его, обеспечить наличие подписи второй стороны и отнести в МФЦ для передачи документов на регистрацию перехода права собственности.

Здесь многие ждут чуда от сотрудника МФЦ, представляя его прямо-таки юристом со стажем и мастером распознавания поддельных документов или незаконных сделок в одном лице. Однако чуда не происходит. Нужно помнить, что от персонала МФЦ и не требуется такая квалификация. Они лишь обязаны взять предъявленные документы, сверить данные паспортов с фамилиями, указанными в них, проверить полноту набора документов и передать весь пакет в профильное ведомство, то есть в Росреестр.

Справедливость

Добиться справедливости в ситуации, с которой столкнулись жители Кемерово, конечно, можно — через суд. Однако, думаю, многие согласятся, что это не самый простой, дешевый и приятный путь отстаивания своих прав, еще и на свое же честно заработанное имущество.

Плюс нужно понимать, что в таких историях помимо изначального собственника нередко всплывают и другие пострадавшие и ни в чем не виновные лица, которые приобрели недвижимость в процессе ее перепродажи от лица мошенников. Кто возместит ущерб этим людям, и возместит ли — большой вопрос.

Решение

Конечно, проблему небезопасного рынка оборота недвижимости в стране нужно решать на законодательном уровне. Может быть имеет смысл вообще отказаться от варианта заключить сделку в простой письменной форме, когда речь идет о недвижимости?

Так, кстати, давно поступили многие европейские страны, где при покупке или продаже жилья стороны сделки по закону должны обратиться к нотариусу. Уже он в силу своего особого статуса и полномочий, наличия необходимых юридических знаний, опыта и ресурсов занимается проверкой всех правовых аспектов договора. И что еще важно — несет материальную ответственность за качество оказанных услуг.