Какие плюсы и минусы есть у единого налогового платежа для бизнеса?

В конце 2021 года Правительство РФ одобрило идею Минфина о введении единого налогового платежа для бизнеса. Обязательным способом проведения платежей он станет с 1 января 2023 года. Разбираемся в деталях его использования.

Как будет работать ЕНП

В основе ЕНП лежит инструмент, который был введен для физических лиц в РФ. Его принцип достаточно простой: плательщик налога вносит сумму, а налоговая направляет её по назначению. Однако для юридических лиц схема оплаты будет построена сложнее, так как в бизнес деятельности больше категорий налогов и другие сроки оплат. Например, предусмотрены авансовые платежи по налогам. Также, в рамках своей деятельности, компании зачастую сдают уточненные декларации. В данном случае, чтобы исключить вероятность по привлечению компании к ответственности в виде штрафа, важно, чтобы налог и пени были уплачены до подачи уточненной декларации.

Пилотный проект будет тестироваться в 2022 году с 1 июля по 31 декабря на добровольной основе, а заявление на участие в эксперименте компании смогут подать с 1 по 30 апреля 2022 года. Его можно отправить в электронной форме в ИФНС по месту нахождения организации или месту жительства ИП. При этом нужно учитывать, что заявление должно быть подано не позднее месяца после даты подписания совместного акта сверки. Пока что формат и форма заявления не утверждены, но ФНС обещает уточнить это в ближайшее время.

ЕНП станет единым способом осуществления платежей для юридических лиц, ИП и физических лиц. Он даст возможность осуществлять оплаты по следующим направлениям:

налоги;

авансовые платежи;

страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ;

пени, штрафы, проценты и многое другое.

При этом будет соблюдена очередность зачета по платежам. В первую очередь, по недоимкам, начиная с недоимки с более ранней датой возникновения и заканчивая более поздней датой. Далее будут зачтены платежи по налогам и взносам, по которым уже возникла обязанность по уплате.

Помимо этого, у организаций и бизнесменов, которые перейдут на ЕНП, появится дополнительная обязанность направлять ряд уведомлений:

об исчисленных суммах не позднее чем за 5 рабочих дней до установленного срока их перечисления;

об НДФЛ не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты физлицам доходов.

Например, НДФЛ с зарплаты работников перечисляется в бюджет не позднее дня, который следует за днем выплаты заработной платы. За нарушение этого порядка налогоплательщику грозит начисление пеней за каждый день просрочки. То есть, если окончательно по заработной плате за январь работодатель рассчитается 10.02.2022, то чтобы сумма автоматически могла списаться с ЕНП, уведомление подается не позднее 05.02.2022 (выплата дохода-январь), а НДФЛ должен быть списан не позднее 11.02.2022 системой ЕНП. В отношении иных налогов уведомление должно быть направлено за 5 рабочих дней до законодательно установленных сроков по уплате налогов. Форма подачи уведомлений всё ещё утверждается ФНС.

Зачем это нужно

Как обсуждается ФНС, ЕНП сможет использовать не только сам налогоплательщик, но и третьи лица — за него. Однако возврат средств для них будет недоступен. Компания или предприниматель могут вернуть остаток ЕНП, который не был зачтен налоговым органом в счет платежей. Порядок возврата будет производиться следующим образом:

организации или предпринимателю необходимо будет подать заявление о возврате в ИФНС;

ИФНС принимает решение о возврате или о его отказе в течение 10 рабочих дней и уведомить налогоплательщика о решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения;

деньги ИФНС должна вернуть в течение 1 месяца с момента получения заявления.

При нарушении срока возврата денег налоговая должна будет заплатить проценты, исходя из ставки ЦБ за каждый день просрочки.

Механизм оплаты будет выстроен достаточно просто — бизнесу необходимо будет положить деньги на счет, а для платежа нужно указать сумму и ИНН. Остаток денег на счету можно будет вернуть или заплатить налоги за другое лицо, подав заявление.

Плюсы и минусы

Ожидается, что ЕНП будет востребован бизнесом, так как преимуществ у такого инструмента достаточно много:

станет меньше ошибок при заполнении платежных поручений по КБК, ОКТМО, статуса плательщика и другим. Все деньги будут зачисляться на один счет и оттуда распределяться налоговой инспекцией самостоятельно;

расчет с бюджетом будет значительно упрощен: для перечисления единого налогового платежа необходимо указать только ИНН налогоплательщика;

не потребуется делать платежки на текущие налоги. Можно регулярно перечислять единый платеж и просто следить за его остатком;

благодаря этому значительно снизится нагрузка на информационные системы.

Но можно также выделить и минусы этого инструмента.

Предполагается, что на этапе введения новшества и перехода на ЕНП компаниям потребуется время для адаптации.

Увеличится нагрузка на организации по количеству отчетных документов, а также количество уведомлений об исчисленных суммах к уплате.

Так как видов платежей в рамках ЕНП будет много, то и уведомлений потребуется немало.

Если у компании или ИП есть недоимки, с которыми бизнес не согласен или оспаривает решение в суде, то при перечислении единого налогового платежа деньги всё равно будут списаны, причём, в первую очередь.

Рассчитывать налоги придется раньше минимум на 5 дней.

В основном, трудности могут возникнуть по НДФЛ, так как по законодательству срок оплаты установлен на следующий день после выплаты заработной платы. В отношении иных налогов оплата не ранее 25-28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Для бухгалтера уменьшение срока расчета налога на 5 дней в таком случае роли не сыграет.

Перейти на ЕНП можно только по окончании совместной сверки без разногласий.

Итоги

Введение ЕНП поможет упростить процедуру оплаты налогов, так как налогоплательщикам не нужно будет заполнять платежные поручения и проверять правильность оформления необходимых реквизитов, что является большим плюсом.

Также ожидается, что налоговая тупростит процедуру сверки по налогам с бюджетом. Ещё одним преимуществом для бизнеса станет то, что представление заблаговременного расчета налогов и подача уведомлений в налоговый орган позволит снизить вероятность просрочки оплат.

Однако не следует исключать, что в случае наличия положительного баланса счета налоговики смогут быстрее взыскивать задолженность по результатам налоговых проверок.