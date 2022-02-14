Новый порядок учета лизинговых платежей для НДД

В Госдуму внесли новый законопроект о налоге на добавленный доход: готовится несколько важный изменений. Документ разбирает Борис Луцет, который ведет авторский канал в Телеграме про налоговую политику.

Что случилось

Депутаты П.Н.Завальный и О.Н.Ануфриева внесли в Думу проект федерального закона № 68537-8 в части стимулирования добычи нерентабельных категорий запасов недр, поиска и разведки новых месторождений углеводородного сырья.

Помимо перевода новых участков на уплату налога на дополнительный доход (c 01.01.2022 для четвертой и с 01.01.2023 для третьей группы), законопроект предполагает ряд уточнений методологического характера.

К ним, в частности, относятся:

уточнение порядка определения оптовых цен на газ в целях определения расчетной выручки;

дополнение терминологии в части расходов на хранение и транспортировку (доставку) добытых на участке недр полезных ископаемых за счёт включения газа горючего природного и попутного газа;

уточнение порядка определения коэффициентов индексации убытков.

С чем связаны изменения

Ряд предлагаемых изменений связан с порядком восстановления расходов на приобретение амортизируемого имущества.

В частности, в отношении расходов на строительство (бурение) разведочных и поисково-оценочных скважин такое восстановление предлагается не производить.

Прямым указанием на это дополняется абзац первый пункта 3 статьи 333.48 НК РФ.

Вероятно, это уточнение призвано снять возникающие вопросы правоприменения.

Во всяком случае, такое предположение можно сделать из пояснительной записки к законопроекту.

А еще

Одними из наиболее интересных представляются поправки, согласно которым предлагается изменить при исчислении НДД порядок учета расходов в виде арендных\лизинговых платежей.

Сейчас они учитываются в порядке, аналогичном налогу на прибыль.

Как известно, Федеральным законом 382-ФЗ от 29.11.2021 с 1 января текущего года этот порядок был изменен.

Согласно законопроекту, хотят в целях определения фактических расходов по НДД принимать «расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки) в соответствии с условиями договора аренды (договора лизинга) в случае, если срок действия такого договора составляет не менее трех лет», а ссылку на подпункт 10 пункта 1 статьи 264 НК РФ исключить.

Таким образом, правила учёта данного вида расходов для налога на прибыль и НДД законопроектом делаются различными.

Вступить в силу данные нововведения должны с 1 января 2023 года, каких-либо переходных норм не предусмотрено.

Обоснования подобного изменения в пояснительной записке не приводится.

Какой итог

Правительство РФ поддержало законопроект. Но при условии учёта нескольких замечаний юридико-технического характера.