Как зарегистрировать ООО через сайт ФНС: пошаговая инструкция

Сейчас не самые лучшие времена для личных визитов к налоговикам: непредсказуемая ковидная обстановка в любой момент может нарушить ваши планы. Поговорим, как зарегистрировать бизнес через сайт налоговой.

Почему стоит попробовать этот способ

Во-первых, это вопрос безопасности в непростой пандемийный период.

Во-вторых, цифровые сервисы налоговиков активно развиваются — стоит хотя бы протестировать электронный способ регистрации ООО.

Наконец, если документы направлены электронно и подписаны электронной подписью (учредителя либо нотариуса), то не нужно платить госпошлину, а она немаленькая — 4000 рублей.

Еще есть «гибридный» способ: документы в налоговую отправляются в электронном виде, без подписания ЭЦП, а потом нужно приехать в саму инспекцию (регистрирующую, не территориальную) и забрать готовые документы. Но тогда госпошлину придется оплатить.

Начало заполнения

Мы решили все же протестировать сервис налоговиков. Рассказываем, как это было.

Для начала нам понадобилось там авторизоваться, после чего мы увидели такой интерфейс:

Все нужно заполнить. И если с заполнением графы о фирменном наименовании проблем не возникло, то вот с адресом случился затык: если просто начать вводить — система его не понимает.

Пробуем вкладку с последовательным вводом:

Если какое-то окошко не ввести, система не даст вводить дальше.

То есть имеет смысл залезть в ФИАС и посмотреть, как пишется адрес вашей будущей компании.

Учредители

Продолжаем заполнять. В сведениях об учредителе ничего сложного — все как в паспорте.

Кстати, так как в форме Р11001 все нужно заполнять заглавными буквами, сервис все пишет заглавными, и переключить это нельзя.

Если вы не помните свой ИНН, система заботливо предложит его тут же узнать:

Жмете на кнопку, и вам сначала его покажут, а потом подставят в поле.

Но это только в том случае, если вы получали ИНН в инспекции на бумажке.

Уставный капитал

С уставным капиталом тоже ничего сложного — заполняете общий размер и доли каждого участника.

Что странно, сервис предлагает указывать доли либо в процентах, либо в простых дробях. А как же десятичные?

Сведения о директоре

Тут тоже ничего сложного, выбираете, кто будет директором — вы сам, еще кто-то, управляющая компания:

Выбираем из числа учредителей, тем более, он у нас один. Система подставит все ранее введенные сведения, остается только выбрать должность.

Любопытно, что система предлагает на выбор:

Хотя можно написать и так:

Система сейчас не против :)

Выбираем ОКВЭД

Дальше нужно выбрать виды деятельности по классификатору ОКВЭД 2014. Можно искать по ключевым словам:

Раньше в этом сервисе приходилось самим выбирать нужные коды, сейчас стало удобнее. Хотя с непривычки можно и сейчас надолго засесть.

Выбор налогового режима

Дальше система предлагает выбрать систему налогообложения:

Выбор — между УСН 6%, УСН 15%, ЕСХН. А если ничего не выбрать, система предупредит, что будет применяться ОСНО:

Сведения о заявителе

Сведения о заявителе программа сама подставит из ранее введенного, тут ничего сложного.

Важный момент — нужно указать контактный телефон и адрес электронной почты. Многие жалуются, что после этого названивают из разных банков и предлагают наперебой счет открыть, так что лучше указывать не личный, а какой-то отдельный номер и адрес.

Способ подачи документов

Как все заполнили, остается выбрать способ, как подавать документы на регистрацию:

На самом деле, странно, что можно выбрать «подать почтой». Потому что при заверении через нотариуса нотариус сам в рамках того же действия подает документы. Видимо, забыли поправить.

Если выбираем вариант с электронной подписью — понадобится квалифицированная ЭЦП и программа КриптоПро.

При выборе варианта с нотариусом сервис предлагает распечатать:

Правда, для регистрации ООО понадобится еще устав, решение единственного учредителя. Но их в данном случае не предложили. Даже типовой устав, и тот не предлагают.

Вернемся на шаг назад, выбираем вариант с электронной подписью. Тут список пошире:

Устав все равно не предлагают, но хотя бы предложили сформировать решение о создании. И вот что нам выдал сервис:

А вот дополнительные документы, которые можно подгрузить:

А как быть с гарантийным письмом на юрадрес? Или копии выписки из ЕГРН на квартиру? Или согласие собственника жилья? Или такое уже не спрашивают?

Устав, кстати, предлагают подгрузить свой. А если ничего не подгружать — система не даст закончить регистрацию.

Если опять откатиться и выбрать третий вариант — подать по почте или по доверенности, система заставит тут же оплатить госпошлину 4000 рублей (в двух первых случаях она не требуется).

Без госпошлины дальше не сервис пустит. Выбираем вариант с нотариусом (дескать, устав где-то еще найдем, а может, нотариус поможет).

Что в конце

Система в итоге предлагает ее оценить:

После оценки система как будто теряет к вам интерес — непонятно, куда дальше двигаться. Но можно откатиться назад по этапам и при необходимости поправить ошибки.

Видимо, просто нужно скачать, что предлагают, и дальше разбираться самим.

Напоследок мы попробовали все-таки вариант с ЭЦП. Нашелся у нас пустой устав, вписали что нужно и загружаем. Но нет, сначала надо сохранить в формате ПДФ.

После этого сервис вас переведет на страницу работы с ЭЦП. А если заявителей несколько, то можно сначала разослать каждому из них, а потом уже подписывать и отправлять.

В общем, сервис оставил смешанные чувства. С одной стороны, видно, как он эволюционировал из того, что было несколько лет назад. С другой — есть ряд недоработок, с которыми не все смогут совладать. С тем же адресом, например.