Власти и криптовалюта в России: какие перспективы?

Расскажу, как оценивать новую концепцию правительства России о криптовалютах и как заявление правительства отразится на деятельности криптобиржи и на криптопользователях.

Правительство ожидаемо не поддержало инициативы ЦБ по полному запрету использования криптовалют. В целом, то, что сейчас обозначено в концепции, выглядит логически последовательно в контексте отношения России к регулированию финансовых рынков.

В основном, конечно, это коснется централизованных бирж, которых обязуют иметь представительства в РФ, что однозначно скажется на более тесной интеграции в части обмена данными с российской налоговой и финансовой системами.

Также я предполагаю, что эта концепция подтолкнет ведущие банки инвестировать в развитие своих блокчейн-продуктов, чтобы занять в будущем свою долю рынка в обмене цифровых активов.

Вероятнее всего, также банки будут использовать преимущества в виде госрегулирования, которое обяжет крупных операторов сотрудничать с получившими подобные разрешения банками.

Неясным остается вопрос регулирования OTC-сделок (то есть внебиржевых сделок). Большинство таких сделок направлены на то, чтобы обменять крипто-активы на фиатные деньги или наоборот. В таких сделках пользователи взаимодействуют друг с другом напрямую, даже если используют для этого P2P-площадку биржи.

Часто с помощью таких сделок инвесторы, майнеры и трейдеры фиксируют свою прибыль, полученную в результате деятельности на крипто-рынке.

То есть, если например, централизованные биржи обяжут передавать данные об операциях пользователей в налоговую, то крайне сложно будет определить, есть ли вообще прибыль от этой деятельности до того, как пользователь не перевел свои крипто-активы в фиат.

Операторы на традиционных финансовых рынках фиксируют финансовый результат после того, как вы продаете актив, при этом часть брокеров самостоятельно платит налоги своих клиентов, такие, как НДФЛ.

В случае же с крипто-активами государству предстоит более детально изучить и продумать модель того, как определять результаты финансовой деятельности игроков рынка, которые будут отличаться от привычных им.

Также в концепции не затронута тема активно развивающего рынка DeFi. То есть децентрализованных финансов. На данный момент существуют децентрализованные биржи, обменники и другие сервисы, которые невозможно обязать открыть представительства, делиться централизованно какими-либо данными и т д. При этом и запретить эти сервисы просто так не получится.

И последнее, на мой взгляд: в концепции по регулированию крипто-рынка отсутствуют составляющая, которая бы стимулировала открывать и развивать технологические блокчейн-проекты именно в РФ.

Речь, например, про налоговые льготы для финтех-стартапов в области блокчейна, какие-то особые зоны и привилегии для открытия легальных майнинг-центров. Ведь даже президент отметил в своем сообщении, что у нашей страны есть преимущества в этой области.

Нужно отметить, что по большому счету, криптовалюты — это не просто новый виток развития финансовой системы. Эта тема уже превращается в целую и быстро растущую индустрию. При этом российские разработчики ПО активно участвуют в создании всё новых и новых продуктов.

И если уж государство принимает идею о том, что мы не запрещаем криптовалюты, а хотим регулировать их использование в нашей стране, то стоит подумать и о том, как сделать больше разработчиков и пользователей у этого перспективного направления.

В целом, предложенная концепция не лишена здравого смысла и внушает игрокам веру в то, что действия правительства предсказуемы, логичны и оправданы.

Впереди много работы, что проработать эту концепцию, но радует уже то, что едва поднятая и растиражированная волна того, что криптовалюту вот-вот запретят, быстро погашена.