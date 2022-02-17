Смартфон в лизинг: как это работает и в чем подвох

Парадокс: несмотря на декларируемое снижение реальных доходов населения, доля дорогих смартфонов в общих продажах растет. Секрет прост: до половины сегмента «от 50 тыс. рублей» продается с использованием тех или иных финансовых программ. С потребительскими кредитами все более-менее ясно, а вот новый инструмент — лизинг — на рынке пока в диковинку. Рассмотрим его на примере смартфонов.

Первоначально в лизинг продавались только смартфоны Samsung. Программа была запущена в сотрудничестве с компанией «Форвард Лизинг» и называлась Samsung Forward. Она показала себя успешной, поэтому «Форвард Лизинг» начал сотрудничать и с другими производителями электроники — сейчас по такой схеме можно также приобрести смартфоны Apple, ноутбуки Acer, Dell и Apple, игровые приставки Microsoft и т. п. Называют ее лизингом или подпиской, суть от этого не меняется.

Если вкратце, то клиент выбирает нужную ему технику, в режиме онлайн заключает договор, получает заветный гаджет и начинает вносить ежемесячную плату. По прошествии определенного срока — например, год для смартфонов или четыре года для крупной бытовой техники — клиент имеет право либо выкупить устройство по остаточной стоимости, либо обменять его на новое и продолжить платить, либо вернуть его обратно.

Размер ежемесячного платежа при такой схеме получается несколько ниже, чем при потребительском кредите на тот же срок. Так, взяв потребительский кредит в банке под 7,5% годовых для покупки популярного iPhone 13 по цене большинства продавцов на «Яндекс.Маркете», покупатель будет выплачивать около 6 тыс. рублей в месяц и через 12 месяцев станет его полноправным владельцем. На сайте лизинговой компании аналогичная модель заявлена по цене порядка 5 тыс. в месяц, но только при выполнении дополнительных условий, о которых ниже.

Достоинства схемы

По сравнению с потребительским кредитом лизинг оформляется гораздо проще и быстрее: если у вас кредитная история в порядке, то решение принимается онлайн за 5 минут. Не нужно никуда идти и что-то подписывать, уже через пару дней товар будет у вас. И даже не нужен первый взнос — первый платеж вносится лишь через месяц. Номер вашего телефона не попадает в базу обзвона банка, а ежемесячные платежи можно совершать практически с любых банковских карт, не боясь комиссии за квазикэш: используется MCC 7394 (услуги проката).

Не нужно тратить время и нервы на продажу бывшего в употреблении товара на вторичном рынке. У вас просто забирают старый смартфон и выдают новый. При этом остаточная стоимость, по которой забирают подержанный аппарат, примерно соответствует реальной рыночной стоимости такого же устройства на «Авито», с той лишь разницей, что вам не нужно самому его продавать.

Например, смартфон Samsung Galaxy Note 20, стоивший новым 100 тыс. рублей, оценивался через год в 40 тыс., при этом на «Авито» разброс цен составлял 35–45 тыс. Для продвинутого пользователя, который хочет обновлять аппарат каждый год, это очень удобно.

Но все как-то чересчур привлекательно, не так ли? Конечно. И у приобретения техники в лизинг есть несколько подводных камней.

В чем подвох?

Во-первых, в договоре лизинга всегда расчет ведется от рекомендованной розничной цены (РРЦ), которая устанавливается в начале продаж той или иной модели. Однако на самом деле смартфоны быстро дешевеют: по РРЦ они продаются первые пару месяцев и уже через полгода могут потерять 20–30% первоначальной цены; у ретейлеров обычно проводятся распродажи и прочие стимулирующие акции. Грубо говоря, РРЦ равна 100 тыс. рублей, через полгода на каждом углу эта модель лежит по 80 тыс., но если вы ее берете в лизинг, то договор составляется исходя из РРЦ в 100 тыс.

Так что лизинг интересен в первую очередь охотникам за новинками. Если вы можете подождать полгода, а лучше год (ведь не станет же через полгода с момента начала продаж желанный аппарат медленнее работать или хуже фотографировать), лизинг окажется слишком дорогим удовольствием.

Во-вторых, в договор для портативной техники включается обязательная страховка. И если от предложенной банком страховки можно отказаться или отменить уже оформленную, то лизинг — это не кредит, и страховка обязательна. В частности, к стоимости смартфона в нашем примере прибавляется еще 10 тыс. рублей (но, например, для iPhone 11 за 49 990 рублей она стоит аж 13 670 рублей). Эта страховка покрывает разбитие экрана в течение первого года эксплуатации.

Если вы неаккуратны и часто роняете смартфоны, страховка полезна (замена экрана флагманского смартфона в фирменном сервисе запросто потянет тысяч на 30). Если же такой проблемы нет (автор, например, первый и единственный раз в жизни разбивал экран смартфона аж в 2015 году), то вы просто заплатите больше.

Для крупной же бытовой техники в сумму договора включается сервисная программа: «Доставка, установка, ремонт и запчасти на весь срок договора — бесплатно».

Например, стиральная машина стоимостью 28 990 рублей на сайте производителя за счет этого «тянет» уже на 42 797 рублей. При этом цены на установку стиральных машин на сайтах профессиональных услуг стартуют от 800 рублей. Еще пример — программы защиты ноутбуков. Популярный Apple Macbook Air стоимостью около 100 тыс. рублей можно застраховать примерно за 8 тыс., тогда как в лизинговую программу входит «защита» за 18 990 рублей.

В-третьих (и это самое интересное), чтобы через год вернуть смартфон — с закрытием договора или обменом на новый, — вам нужно им пользоваться ну очень аккуратно. Он должен быть в состоянии нового, и это будет проверяться крайне тщательно. Малейшая царапина или потертость — и вот уже состояние считается «хорошим», с вас еще один ежемесячный платеж (в нашем примере 5 749 рублей). Если же состояние просто «рабочее», то есть дефектов несколько, то с вас возьмут штраф в размере стоимости трех месяцев лизинга — в нашем примере 17 247 рублей. Чем-то это похоже на сдачу автомобиля в trade-in: опытный приемщик в автосалоне всегда найдет, за что сбить цену.

«Занижение стоимости бывшего в употреблении смартфона относительно заявленной — распространенная практика как в лизинговых программах, так и по trade-in. Изначально обещают больше, затем при осмотре цену сбивают до двух раз и более», — комментирует генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

Многие участники программ лизинга даже прибегают к фокусу: специально разбивают экран и идут менять его по страховке, чтобы получить стекло без микроцарапин.

И четвертый нюанс: штрафы за просрочку очередного платежа. Они высокие — 1 500 рублей за раз, при этом без оплаты смартфон блокируется почти сразу — в течение нескольких часов. Ведь это лизинг: девайс принадлежит не вам, а лизингодателю.

Кстати, на этом строится новая мошенническая схема: жулик берет смартфон в лизинг на подставное лицо, первый месяц платить ничего не нужно, и поэтому аппарат не блокируется. Он быстро продается по привлекательной цене, а потом жертва остается без денег и с неработающим смартфоном; обойти блокировку можно только путем замены системной платы — цены на такую услугу для флагманских моделей начинаются от 30 тыс. рублей.

Вывод

Покупка техники в лизинг лишь «прикидывается» рассрочкой. Бизнес лизингодателя строится на продаже обязательных допуслуг и взимании сборов и комиссий как минимум с части потребителей.

В итоге приобретаемая техника может обойтись дороже, чем при покупке ее с использованием потребительского кредита. Впрочем, ничего удивительного в этом нет: прокат экономически целесообразен, только если вещь нужна на короткий срок, от случая к случаю. А долгосрочная аренда по определению дороже приобретения в собственность, поскольку включает в себя и стоимость денег, и прибыль владельца.