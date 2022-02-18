Как будем работать и отдыхать в марте

Как работаем перед 8 марта 2022 года — отрабатываем субботу 05.03.2022. А в понедельник 07.03.2022 отдыхаем. Но не все так просто: есть особенности при пятидневке и шестидневке.

Как переносятся выходные дни

В Постановлении Правительства № 1564 от 16.09.2021 определено, будут ли работать люди 5 марта за 8 марта — нет, 08.03.2022 выпадает на вторник и его никуда не переносят. Но работников на пятидневке ожидает другой перенос: с субботы 05.03.2022 на понедельник 07.03.2022.

Вот все переносы 2022 г. по ПП РФ № 1564: с субботы 01.01 — на вторник 03.05;

с воскресенья 02.01 — на вторник 10.05;

с субботы 05.03 — на понедельник 07.03.

Официальный праздничный день выпадает на понедельник (ст. 112 ТК РФ). В производственном календаре показано, какие выходные дни будут перед 8 марта для разных категорий работников:

для пятидневки — три дня, с 06.03 по 08.03;

для шестидневки — два дня, 06.03 и 08.03.

Предусмотрены и предпраздничные сокращения. Обратимся к статье 95. В ней заявлено, что день, непосредственно предшествующий праздничному, сокращается на час. В этом году Международный женский праздник выпадает на вторник, а предпраздничный — понедельник 07.03.2022.

Поскольку пятидневщики отрабатывают за понедельник в субботу, 05.03.2022 для них — рабочий день, сокращенный на 1 час. Для шестидневщиков же 07.03.2022 — рабочий, но на час короче.

Руководство компании вправе изменить расписание 07.03.2022 в честь 8 марта и отпустить сотрудников еще раньше. Основание выбирают по собственному усмотрению, к примеру, для подготовки к Международному женскому празднику.

Но учтите: если отпустить только женскую часть коллектива, мужская обидится, посчитав решение дискриминационным. И этот день подлежит оплате в полном объеме.

Как работаем при пятидневке и шестидневке

В нашей стране с 1966 года 8 марта установлен как официальный праздник. Это выходной, независимо от того, на какой день недели он выпал.

Но у работников, трудящихся на пятидневке и шестидневке, графики разные.

При пятидневке

Самое простое — понять, как работают бюджетники на 8 марта (и остальные работники) при пятидневной неделе. 08.03 — нерабочий день, а 06.03 и 07.03 — выходные воскресенье и понедельник. С 9 числа все выходят на работу.

На субботу 05.03.2022 перенесли рабочий день, сократив его на час, как предпраздничный. Уходить раньше или пропускать работу без ведома руководства чревато неприятными последствиями.

При шестидневке

С пятидневкой разобрались, определимся, как отдыхают работники при 6-дневной рабочей неделе на 8 марта и в какие дни они работают. Выходной по графику у работников этой категории только один — воскресенье. То есть шестидневщики отдохнут в законный выходной 06.03 и в праздник 08.03. В понедельник 07.03.2022 им придется работать.

По ст. 95 ТК РФ, рабочий день, непосредственно предшествующий праздничному, уменьшается на 1 час — 07.03.2022 работники уходят домой раньше. На работу шестидневщики выходят 09.03.2022.

Как работаем при сменном графике

Не все работающие граждане смогут по случаю мартовских праздников отдохнуть несколько дней подряд: если режим работы предприятия выпадает на 08.03.2022, то придется трудиться полную смену «от звонка до звонка». Ситуация касается работников предприятий, не имеющих возможности остановить производство ни в выходные, ни в праздники. Но это не противоречит законодательству. В ст. 153 ТК РФ четко оговорено, как оплачивается работа в выходные.

В ситуации, когда смену нельзя отменить, а предпраздничный день — сократить, «переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой в двойном размере по нормам, установленным для сверхурочной работы» (ст. 95 ТК РФ).

Дадут ли денег перед праздником

Закон требует выплачивать зарплату дважды в месяц:

полную сумму — в период с 1 по 15 число следующего месяца;

аванс — с 16 по 31 число текущего месяца.

Если день выплаты выпадает на субботу или воскресенье, деньги перечисляют в пятницу. График выплат определяет работодатель самостоятельно в локальных нормативных актах, и точно сказать, дадут ли зарплату перед 8 марта, получится, только зная утвержденные в компании правила.