Как будем работать и отдыхать в марте

Как работаем перед 8 марта 2022 года — отрабатываем субботу 05.03.2022. А в понедельник 07.03.2022 отдыхаем. Но не все так просто: есть особенности при пятидневке и шестидневке.
Как переносятся выходные дниВ Постановлении Правительства № 1564 от 16.09.2021 определено, будут ли работать люди 5 марта за 8 марта — нет, 08.03.2022 выпадает на вторник и его никуда не переносят. Но работников на пятидневке ожидает другой перенос: с субботы 05.03.2022 на понедельник 07.03.2022.
Вот все переносы 2022 г. по ПП РФ № 1564:Официальный праздничный день выпадает на понедельник (ст. 112 ТК РФ). В производственном календаре показано, какие выходные дни будут перед 8 марта для разных категорий работников:
- с субботы 01.01 — на вторник 03.05;
- с воскресенья 02.01 — на вторник 10.05;
- с субботы 05.03 — на понедельник 07.03.
- для пятидневки — три дня, с 06.03 по 08.03;
- для шестидневки — два дня, 06.03 и 08.03.
Поскольку пятидневщики отрабатывают за понедельник в субботу, 05.03.2022 для них — рабочий день, сокращенный на 1 час. Для шестидневщиков же 07.03.2022 — рабочий, но на час короче.Руководство компании вправе изменить расписание 07.03.2022 в честь 8 марта и отпустить сотрудников еще раньше. Основание выбирают по собственному усмотрению, к примеру, для подготовки к Международному женскому празднику.
Но учтите: если отпустить только женскую часть коллектива, мужская обидится, посчитав решение дискриминационным. И этот день подлежит оплате в полном объеме.
Как работаем при пятидневке и шестидневкеВ нашей стране с 1966 года 8 марта установлен как официальный праздник. Это выходной, независимо от того, на какой день недели он выпал.
Но у работников, трудящихся на пятидневке и шестидневке, графики разные.
При пятидневкеСамое простое — понять, как работают бюджетники на 8 марта (и остальные работники) при пятидневной неделе. 08.03 — нерабочий день, а 06.03 и 07.03 — выходные воскресенье и понедельник. С 9 числа все выходят на работу.
На субботу 05.03.2022 перенесли рабочий день, сократив его на час, как предпраздничный. Уходить раньше или пропускать работу без ведома руководства чревато неприятными последствиями.
При шестидневкеС пятидневкой разобрались, определимся, как отдыхают работники при 6-дневной рабочей неделе на 8 марта и в какие дни они работают. Выходной по графику у работников этой категории только один — воскресенье. То есть шестидневщики отдохнут в законный выходной 06.03 и в праздник 08.03. В понедельник 07.03.2022 им придется работать.
По ст. 95 ТК РФ, рабочий день, непосредственно предшествующий праздничному, уменьшается на 1 час — 07.03.2022 работники уходят домой раньше. На работу шестидневщики выходят 09.03.2022.
Как работаем при сменном графикеНе все работающие граждане смогут по случаю мартовских праздников отдохнуть несколько дней подряд: если режим работы предприятия выпадает на 08.03.2022, то придется трудиться полную смену «от звонка до звонка». Ситуация касается работников предприятий, не имеющих возможности остановить производство ни в выходные, ни в праздники. Но это не противоречит законодательству. В ст. 153 ТК РФ четко оговорено, как оплачивается работа в выходные.
В ситуации, когда смену нельзя отменить, а предпраздничный день — сократить, «переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой в двойном размере по нормам, установленным для сверхурочной работы» (ст. 95 ТК РФ).
Дадут ли денег перед праздникомЗакон требует выплачивать зарплату дважды в месяц:
- полную сумму — в период с 1 по 15 число следующего месяца;
- аванс — с 16 по 31 число текущего месяца.
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