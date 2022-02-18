Электронные больничные в 2022 году: единый формат, новые коды и уточненные периоды

С 2022 года — настоящая революция в порядке выплаты пособий и оформлении больничных. Беззаявительный порядок выплаты пособий стал возможен, потому что больничный лист по умолчанию сделали электронным. На бумаге бюллетень выдадут в действительно редких случаях. Про это и другие изменения в сфере больничных листков — в нашей статье.
Отмена бумажных листов нетрудоспособности
До 2022 года электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) использовали наряду с бумажными. Чтобы выдать пациенту ЭЛН, нужно было его согласие.
С 2022 г. бумажный вариант по общему правилу невозможен.
Теперь все листки нетрудоспособности врачи по умолчанию выдают исключительно в электронном формате.
На бумаге листок дадут пациентам с гостайной или под госзащитой (п. 2 Приказа Минздрава РФ от 23.11.2021 г. № 1089н).
Обновленные коды нетрудоспособности
С сентября 2022 г. сократят привычный перечень причин нетрудоспособности. Сейчас их 15, останется — только 13. Полностью отменят коды, связанные с травмой, полученной на производстве из-за несчастного случая и профессиональные заболевания.
А именно по профзаболеваниям код 07 исключат. Будут выдавать больничный с кодом 01, как при обычной болезни.
По несчастным случаям на производстве будут проставлять код 02 — сейчас этот код ставят исключительно при бытовых травмах.
Несмотря на смену кода, больничные, связанный с травмой на производстве и профзаболеваниями, продолжат рассчитывать в особом порядке.
Коды причин нетрудоспособности с 2022 года
1 группа. Причины нетрудоспособности, связанные с личной болезнью
2 группа. Причины нетрудоспособности, связанные с болезнью детей и членов семьи
01 — заболевание
02 — травма
03 — карантин
04 — несчастный случай на производстве и его последствия
05 — отпуск по беременности и родам
06 — протезирование в стационаре
07 — профессиональные заболевания и их обострения
08 — прохождение лечения в санаторно-курортных организациях
10 — иное
11 — туберкулез
03 — карантин
09 — уход за больным членом семьи
12 — заболевание ребенка в возрасте до 7 лет
13 — ребенок-инвалид
14 — болезнь, связанная с поствакцинальным осложнением или злокачественными новообразованиями у ребенка
15 — ВИЧ-инфицированный ребенок
Неявка на прием
Если пациент не явился на прием, в больничном листе, в поле «Отметки о нарушении условий оказания медицинской помощи», врач укажет код 24.
Период неявок, который все же может быть включен в период нетрудоспособности, теперь составляет 7 календарных дней в пределах одного страхового случая (п. 81 Приказа Минздрава России от 23.11.2021 № 1089н).
Начиная с 8-го дня период неявок врач исключит из общего периода нетрудоспособности.
Расширенный больничный по уходу за ребенком
С нового года больничный по уходу за ребенком до 15 лет создается на весь период лечения, независимо от того, где оно проходит — на дому или в стационаре. Причем оплатят болезнь ребенка в возрасте от 7 до 15 лет по-прежнему не более чем за 15 календарных дней.
Раньше больничный на весь период болезни давали только по детям до 7 лет. Оплата также будет за весь период больничного.
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