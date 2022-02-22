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Цитата дня. Про незаметный контроль!

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Рубрика Новости ФНС
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Дистанционный налоговый контроль — это классно, удобно и хорошо. И вообще, ФНС старается сделать все, чтобы жизнь бизнеса была легче, считают московские налоговики.

Руководитель УФНС России по Мос­ковской области Екатерина Макарова дала интервью порталу «Подмосковье сегодня» и рассказала, что сейчас меняется в работе налоговиков и какие это дает результаты.

Среди принципов налогового контроля Макарова назвала «равенство, удобство и определенность». А про новые технологии в работе сказала так:

«Контроль меняется, становится незаметным для тех, кто работает без нарушений.»

Интересно, а сотни абсурдных требований бизнесу — это они тоже там считают незаметным?

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