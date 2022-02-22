Цитата дня. Про незаметный контроль!

Дистанционный налоговый контроль — это классно, удобно и хорошо. И вообще, ФНС старается сделать все, чтобы жизнь бизнеса была легче, считают московские налоговики.
Руководитель УФНС России по Московской области Екатерина Макарова дала интервью порталу «Подмосковье сегодня» и рассказала, что сейчас меняется в работе налоговиков и какие это дает результаты.
Среди принципов налогового контроля Макарова назвала «равенство, удобство и определенность». А про новые технологии в работе сказала так:
«Контроль меняется, становится незаметным для тех, кто работает без нарушений.»
Интересно, а сотни абсурдных требований бизнесу — это они тоже там считают незаметным?
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.