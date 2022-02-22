Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Формирование долгосрочной и просроченной задолженности в бюджетном учете

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика
Версия для печати

Показатели просроченной и долгосрочной задолженности необходимо отражать в отчетных формах 0503169/0503769 «Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности». Правильное ведение учета упрощает формирование и сдачу отчетности. Рассказываем, как корректно вести учет просроченной и долгосрочной задолженности в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».

Определение долгосрочной и просроченной задолженности

Существует 2 вида задолженностей: дебиторская и кредиторская.

Кредиторская задолженность — это долг нашего учреждения перед другими организациями.

Дебиторская задолженность — это долг других организаций перед нашим учреждением.

В бюджетном учете суммы по дебиторской задолженности отражаются так:

  • на активных счетах: 206 00, 210 05, 210 10;
  • на активно-пассивных счетах 205 00, 208 00, 209 00, 303 00.
В свою очередь, суммы по кредиторской задолженности формируются так:

  • на пассивных счетах: 302 00, 304 02, 304 03, 304 06;
  • на активно-пассивных счетах: 205 00, 208 00, 209 00, 210 10, 303 00.
Дебиторская и кредиторская задолженность подразделяется на текущую, долгосрочную и просроченную.

Текущей задолженностью считается долг, срок уплаты которого не превышает один календарный год. В случае, если срок погашения превышает год, задолженность является долгосрочной.

Под просроченной задолженностью понимается долг, который не был погашен в отведенный для этого срок.

Сведения по задолженностям отображаются в отчетных формах 0503169 и 0503769. Графы 3, 10 и 13 раздела «1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности» определяют долгосрочные обязательства. А графы 4,11 и 14 первого раздела и раздел «2. Сведения о просроченной задолженности» отчетных форм отражают показатели по просроченной задолженности.

Инструменты в БГУ 2.0 для определения просроченной и долгосрочной задолженности «1С:БГУ», ред. 2

Напоминаем, что для учета долгосрочной и просроченной задолженностей специальные счета не предусмотрены ЕПСБУ.

В конфигурации «1С:Бухгалтерия государственного предприятия 8», ред. 2.0, документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами» (Раздел «Учет и отчетность» — ссылка «Инвентаризация» — Документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами») служит для определения и закрепления данных по кредиторской и дебиторской задолженности.

Документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами» заполняется на основании счетов 205.00, 206.00, 207.00, 209.00, 301.00, 302.00.

Для корректного заполнения документа необходимо включить возможность по ведению графиков оплат по договорам с контрагентами.

Для этого, в свою очередь, надо выполнить переход в меню «Администрирование» — «Настройка параметров учета» — «Ведение учета» и установить флаг «Вести и контролировать исполнение графиков по договорам с контрагентами».

После включения указанной возможности будут доступны для использования документы:

  • «Регистрация графиков исполнения договора» — используется для регистрации и корректировки плановых данных (графиков) по договорам с контрагентами;
  • «Регистрация исполнения договоров» — используется для ручной регистрации исполнения плана графика закупок, реализации по договорам с поставщиками и покупателями в случае, если исполнение договора не было отражено автоматически документами поступления, реализации имущества, работ, услуг.
Для определения обязательств как долгосрочные и просроченные на основании веденных данных по исполнению договоров анализируются следующие данные:

  • График платежей по договорам, которые имеют вид «С покупателем» для дебета счетов 205.00 «Расчеты по доходам», 209.00 «Расчеты по ущербу и иным доходам»;
  • План-график закупок по договорам, в которых указан вид «С поставщиком» для дебета счета 206.00 «Расчеты по выданным авансам»;
  • График платежей по договорам, которые имеют вид «Предоставленный кредит (заем)», для дебета счета 207.00 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)»;
  • План-график реализации по договорам, имеющим вид «С покупателем», для кредита счетов 205.00 «Расчеты по доходам», 209.00 «Расчеты по ущербу и иным доходам»;
  • График платежей по договорам, в которых указан вид «С поставщиком», для кредита счета 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам».
  • График платежей по договорам, который имеет вид «Полученный кредит», для кредита счетов 301.00.
Для заполнения документа «Инвентаризация расчетов с контрагентами» необходимо выбрать организацию, способ детализации расчетов и нажать на кнопку «Заполнить». Программа автоматически по данным учета заполнит информацию о контрагенте, суммах задолженностей, а также определит виды задолженности. После заполнения данных по обязательствам необходимо самостоятельно указать показатели по столбцу «Дата возникновения».

Информация о дате исполнения попадает в документ в зависимости от выбранных дат в документах «Графике платежей» и «План-графике реализации (закупок)» по строкам «Оплатить до (Исполнить до»).

Для анализа сумм обязательств можно нажать на кнопку «Расшифровать» и посмотреть, что попадает в строку.

При необходимости этот документ можно исправить руками на нужные значения.

При проведении документа, создаются движения по регистру сведений «Долгосрочная и просроченная задолженности», на основании которого далее собираются отчетные формы 0503169 и 0503769.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить