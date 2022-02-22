Формирование долгосрочной и просроченной задолженности в бюджетном учете

Показатели просроченной и долгосрочной задолженности необходимо отражать в отчетных формах 0503169/0503769 «Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности». Правильное ведение учета упрощает формирование и сдачу отчетности. Рассказываем, как корректно вести учет просроченной и долгосрочной задолженности в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».
Определение долгосрочной и просроченной задолженностиСуществует 2 вида задолженностей: дебиторская и кредиторская.
Кредиторская задолженность — это долг нашего учреждения перед другими организациями.В бюджетном учете суммы по дебиторской задолженности отражаются так:
Дебиторская задолженность — это долг других организаций перед нашим учреждением.
- на активных счетах: 206 00, 210 05, 210 10;
- на активно-пассивных счетах 205 00, 208 00, 209 00, 303 00.
- на пассивных счетах: 302 00, 304 02, 304 03, 304 06;
- на активно-пассивных счетах: 205 00, 208 00, 209 00, 210 10, 303 00.
Текущей задолженностью считается долг, срок уплаты которого не превышает один календарный год. В случае, если срок погашения превышает год, задолженность является долгосрочной.Сведения по задолженностям отображаются в отчетных формах 0503169 и 0503769. Графы 3, 10 и 13 раздела «1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности» определяют долгосрочные обязательства. А графы 4,11 и 14 первого раздела и раздел «2. Сведения о просроченной задолженности» отчетных форм отражают показатели по просроченной задолженности.
Под просроченной задолженностью понимается долг, который не был погашен в отведенный для этого срок.
Инструменты в БГУ 2.0 для определения просроченной и долгосрочной задолженности «1С:БГУ», ред. 2Напоминаем, что для учета долгосрочной и просроченной задолженностей специальные счета не предусмотрены ЕПСБУ.
В конфигурации «1С:Бухгалтерия государственного предприятия 8», ред. 2.0, документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами» (Раздел «Учет и отчетность» — ссылка «Инвентаризация» — Документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами») служит для определения и закрепления данных по кредиторской и дебиторской задолженности.
Документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами» заполняется на основании счетов 205.00, 206.00, 207.00, 209.00, 301.00, 302.00.
Для корректного заполнения документа необходимо включить возможность по ведению графиков оплат по договорам с контрагентами.
Для этого, в свою очередь, надо выполнить переход в меню «Администрирование» — «Настройка параметров учета» — «Ведение учета» и установить флаг «Вести и контролировать исполнение графиков по договорам с контрагентами».
После включения указанной возможности будут доступны для использования документы:
- «Регистрация графиков исполнения договора» — используется для регистрации и корректировки плановых данных (графиков) по договорам с контрагентами;
- «Регистрация исполнения договоров» — используется для ручной регистрации исполнения плана графика закупок, реализации по договорам с поставщиками и покупателями в случае, если исполнение договора не было отражено автоматически документами поступления, реализации имущества, работ, услуг.
- График платежей по договорам, которые имеют вид «С покупателем» для дебета счетов 205.00 «Расчеты по доходам», 209.00 «Расчеты по ущербу и иным доходам»;
- План-график закупок по договорам, в которых указан вид «С поставщиком» для дебета счета 206.00 «Расчеты по выданным авансам»;
- График платежей по договорам, которые имеют вид «Предоставленный кредит (заем)», для дебета счета 207.00 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)»;
- План-график реализации по договорам, имеющим вид «С покупателем», для кредита счетов 205.00 «Расчеты по доходам», 209.00 «Расчеты по ущербу и иным доходам»;
- График платежей по договорам, в которых указан вид «С поставщиком», для кредита счета 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам».
- График платежей по договорам, который имеет вид «Полученный кредит», для кредита счетов 301.00.
Для заполнения документа «Инвентаризация расчетов с контрагентами» необходимо выбрать организацию, способ детализации расчетов и нажать на кнопку «Заполнить». Программа автоматически по данным учета заполнит информацию о контрагенте, суммах задолженностей, а также определит виды задолженности. После заполнения данных по обязательствам необходимо самостоятельно указать показатели по столбцу «Дата возникновения».Информация о дате исполнения попадает в документ в зависимости от выбранных дат в документах «Графике платежей» и «План-графике реализации (закупок)» по строкам «Оплатить до (Исполнить до»).
Для анализа сумм обязательств можно нажать на кнопку «Расшифровать» и посмотреть, что попадает в строку.
При необходимости этот документ можно исправить руками на нужные значения.
При проведении документа, создаются движения по регистру сведений «Долгосрочная и просроченная задолженности», на основании которого далее собираются отчетные формы 0503169 и 0503769.
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