Все о пособиях в 2022 году

Эта статья — обзорная. Собрали все новое, что произошло с больничными, декретными и детскими пособиями. А там, где мало что изменилось, кратко напомнили самое актуальное.

Проактивные выплаты

Ключевое событие 2022 года в соцсфере — новый проактивный (беззаявительный) режим. Это значит, работник больше не носит заявления и какие-либо документы работодателю, чтобы получить пособия. Даже номер электронного листка не предоставляет. Исключение — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Тут заявление оставили. Форму утвердит ФСС в ближайшее время.

А как вообще фонд и работодатель тогда узнают, что работник, например, заболел? Или наступил другой страховой случай? Листки с 2022 года — электронные, у фонда будет к ним доступ от врачей, без участия работника и работодателя. Фонд сам разыщет, кто работодатель у конкретного пациента, и так работодатель узнает об открытии (закрытии, продлении) листка. Для этого все работодатели обязаны с 2022 г. подключиться к социальному ЭДО с ФСС. Можно использовать бесплатную программу с сайта ФСС, или программы «1С», «СБИС», «Контур».

О рождении ребенка контролеры узнают из органов ЗАГС.

Также работодатель по-прежнему будет передавать сведения в ФСС. Для этого разово работник предоставляет работодателю: номер ИНН, СНИЛС работника и расчетный счет, на который хочет получать пособие. Форму сведений утвердит фонд. Работодатель передает полученные сведения в фонд в течение 3 рабочих дней со дня получения. В 2021 году на это было 5 дней.

В течение 10 рабочих дней с даты получения сведений от работодателя фонд платит пособие напрямую работнику, как это было и в 2021 году.

Фонд может попросить у работодателя дополнительные сведения, перечисленные в Правилах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 г. № 2010. Если запроса нет, самим никакие данные больше предоставлять не нужно. Например, могут запросить сведения о дате ухода сотрудницы в декрет.

По детским пособиям в трехдневный срок нужно проинформировать фонд, если работник потерял право на такое пособие. Например, потому, что вышел трудиться на полный рабочий день.

Увеличенные минимальные значения по пособиям

Декретный минимум зависит от МРОТ. С 01.01.2022 года показатель составляет 13 890 рублей. Итого минимальная оплата одного дня декрета — 456,66 рублей (13 890 руб. * 24 мес. / 730 дн.).

Минимальные больничные в 2022 году — не ниже 13 890 руб. в расчете за полный календарный месяц.

Минимальное детское пособие — 7082,85 руб. / мес. — по 31.01.2022. С 01.02.2022 — проиндексируют.

Увеличенные максимальные значения по пособиям

Декретный максимум ограничен предельными базами по взносам за прошлые 2 года (2020 и 2021 годы). Итого показатель равен 2572,60 руб. ((912 000 руб. 966 000 руб.)/ 730 дн.).

Максимальные больничные за день также равны 2572,60 руб. — считаются по той же формуле, что мы привели выше.

Максимальное детское пособие — 31 282,82 руб. / месяц (2572,60 руб. / день * 30,4 дн. * 40%).

Уточненный порядок перерасчета при замене расчетного периода

В 2022 г. сохраняется право работника заменить года (год) расчетного периода на более ранние. Для этого, как и прежде, потребуется составить письменное заявление.

Однако прописали: если работник подал заявление о замене календарных лет расчетного периода после того, как ему назначили и выплатили пособие, ФСС сделает перерасчет не более чем за 3 года, предшествующие дню подачи заявления (ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ).

Больничные только в электронном виде

С 1 января 2022 года полностью отменяются бумажные листки нетрудоспособности. Исключений для малого бизнеса или индивидуальных предпринимателей нет.

Медицинские организации будут формировать больничные листы исключительно в электронном виде, подписанные медицинским работником цифровой подписью.

Работникам будут выдавать только номера ЭЛН (электронный лист нетрудоспособности).

Новые штрафы для страхователей

С 1 января 2022 г. — новые штрафы для работодателей и новые причины взаимодействовать с ФСС корректно согласно ст. 15.2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ:

за непредставление документов в указанный срок или отказ от представления при проверке — 200 руб. за каждый непредставленный документ;

за недостоверные сведения — штраф 20 % от суммы излишне выплаченных фондом пособий, но не более чем 5000 руб. и не менее чем 1000 руб.;

за нарушение срока подачи сведений — штраф 5000 руб.

По-прежнему остается штраф за несвоевременную выплату больничного работодателем:

для компании — от 30 000 до 50 000 руб.,

директора — от 10 000 до 20 000 руб.,

ИП — от 1000 до 5000 руб. (ст. 5.27 КоАП).

За невыплату пособия в установленный срок работодатель обязан также заплатить сотруднику денежную компенсацию (ст. 236 ТК). Речь о больничном за первые 3 дня болезни.

Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности в 2022

Обратим внимание на пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель): 01.07.21 года разовая выплата через работодателя была отменена. Выплата по данному виду пособия стала не единовременным, разовым и для всех, а ежемесячным (до окончания беременности) и только для будущих мам, находящихся в трудной финансовой ситуации (закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ). При этом новый порядок назначения применяет к пособиям, право на которые возникло с 01.07.2021 (то есть постановка беременной на учет осуществлена 1 июля и позднее).

На выплаты могут претендовать женщины, для которых одновременно выполнены условия:

срок беременности равен 6 и более недель, при этом постановка на учет в медицинскую организацию произошла до 12 недель (ст.9.1 Федерального закона от 19.05.95 № 81-ФЗ );

регулярное посещение женщиной медицинской организации на сроке 10–14, 18–22, 30–32 недели;

постоянное проживание в России;

среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения;

имущество всех членов семьи не более установленного перечня;

у членов семьи от 18 лет есть подтвержденный доход. Доходами семьи считаются — зарплаты, премии, пенсии, соц.пособия, стипендии. Среднедушевой доход рассчитают по формуле:

Среднедушевой доход = Общий доход членов семьи за 12 месяцев / 12 / Количество членов семьи.

Доход членов семьи проверяется ПФР в сравнении с прожиточным минимумом на душу населения в регионе. Это пособие назначается и выплачивает ПФР напрямую, минуя работодателя, независимо от того, работает женщина или нет, при соблюдении условий, определенных в законе от 26.05.2021 № 151-ФЗ:

в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства;

на портале госуслуг.

Единовременное пособие при рождении ребенка в 2022 году

Один из родителей (усыновителей) вправе претендовать на единовременное пособие при рождении ребенка (ст. 12 Закона № 81-ФЗ):

граждане РФ;

иностранцы, законно находящиеся на территории РФ;

беженцы.

При рождении двух и более детей — пособие выплачивается на каждого ребенка.

Оформляется пособие у работодателя одного из официально трудоустроенного родителя. Если на момент рождения ребенка никто из родителей не был в трудовых отношениях с работодателем, учился очно, либо занят как ИП, то пособие оформляется в МФЦ одним из родителей.

В 2022 году размер пособия составляет:

в январе — 18 886,32 руб.

с 1 февраля 2022 г. — 19 981 руб.

Пакет документов для получения пособия:

справка о рождении ребенка, выданная в ЗАГС при получении Свидетельства о рождении;

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства

свидетельство о браке или о расторжении брака

справка (от работодателя или от ФСС) от одного из супругов, что данное пособие ранее не получал.

Декретные выплаты в 2022 году

В общем случае сумма выплат рассчитывается следующим образом:

Сумма выплат = средний дневной заработок (его считают за два года, предшествующих тому, в котором начался декрет) * число дней декретного отпуска (зависит от сложности протекания беременности: нормальные роды — 140 дней, осложненные роды (одноплодная беременность) — 156 дней, осложненные роды (многоплодная беременность — 194 дня)).

На расчет не влияет стаж работницы, пособие по БиР всегда умножается на 100%. НДФЛ не удерживается.

Декретные выплаты ограничены максимальными и минимальными лимитами. Если средний заработок меньше МРОТ, то пособие считают исходя из минимального размера оплаты труда, установленного на дату начала декрета. Если фактический заработок превышает предельное значение базы для начисления взносов, утвержденное на соответствующий год, пособие считают исходя из предельного значения.

Крайние размеры пособия по беременности и родам (БиР) в 2022 году

Возможная ситуация — продолжительность отпуска по БиР Минимальный размер пособия по БиР, руб. Максимальный размер пособия по БиР, руб. Нормальные роды — 140 дней 63 932,4 360 164 Осложненные роды, одноплодная беременность — 156 дней 71 238,96 401 325,60 Осложненные роды, многоплодная беременность — 194 дня 88 592,04 499 084,40

Обращаем внимание, что с 1 января 2022 г. для назначения пособия по беременности и родам больше не нужно подавать заявление в ФСС. Ввиду того, что с 01.01.2022 года действуют только электронные листки нетрудоспособности, женщине достаточно передать работодателю номер электронного больничного листка и платежные реквизиты для зачисления денег (только карты «Мир»). Всю необходимую информацию для ФСС страхователь обязан передать самостоятельно в течении трех рабочих дней.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

В 2022 году пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначается при подаче двух заявлений на имя работодателя одного из родителей, либо иного лица, непосредственно осуществляющего уход за малышом:

О предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 3 лет; О назначении ежемесячного детского пособия в 2022 году по уходу до 1,5 лет. Обновленный бланк электронного и бумажного формата документа ФСС утвердит в ближайшее время.

Далее работодатель обязан подать информацию в течение трех календарных дней с момента обращения работника-получателя данных выплат. Если сотрудник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, выйдет на полный рабочий день, не дожидаясь окончания отпуска по уходу за ребенком, работодатель также обязан направить в ФСС соответствующее уведомление в трехдневный срок.

Безработным следует самостоятельно обратиться за назначением пособия в орган соцзащиты или в МФЦ также в течении трех дней.

Чтобы определить сумму выплаты, сотрудниками ФСС вычисляется средний заработок за 2 календарных года, предшествующих году, в котором начался отпуск по уходу * 40% * 30,4дн.

Для совместителей в расчет принимаются только доходы, полученные у работодателя, который выбран для назначения пособия. Заработок, выплаченный другими работодателями, тоже можно учесть, но только за период, когда работник еще не числился у работодателя, выбранного для назначения пособия (новая редакция ч. 1 ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Новые размеры пособий, с учетом ранее указанных минимальных и максимальных размеров среднего дневного заработка при расчете пособия на детей в 2022 году составляют:

минимум в январе 2022 г. — 7 082,85 руб. в месяц;

минимум с февраля 2022 — январь 2023 г. с учетом плановой индексации 4,3% — 7 387,41 руб. в месяц;

максимум с 01.01.2022 года — 31 240,05 руб. в месяц.

Выплаты поступают напрямую из ФСС. Получить деньги можно только на карты «МИР». Срок принятия решения — 10 рабочих дней с момента получения от работодателя полной информации, необходимой для назначения пособия. В этот же срок производится первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Последующая выплата осуществляется ФСС с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

НДФЛ при расчете больничного по временной нетрудоспособности

Напомним выплаты и пособия, не подлежащие налогообложению НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ):

единовременное пособие по беременности и родам;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

ежемесячная компенсация по уходу за ребенком до 3 лет.

Больничные же листы по временной нетрудоспособности НДФЛ облагаются и ставка налога на доходы физических лиц по данному виду выплат не менялась: в 2022 году, как и ранее, составляет 13%.

Поскольку больничный лист облагается НДФЛ, налоговой базой для начисления служит в полном объеме размер больничного пособия по временной нетрудоспособности (письмо Минфина РФ от 17.06.2009 № 03-04-06-01/139).

Крайний срок уплаты налога по больничному — не позднее последнего числа месяца, в котором было выплачено пособие по временной нетрудоспособности.

С учетом полного перехода с 01.01.2022 больничных листов в электронную форму работодатель начисляет и оплачивает только за первые 3 дня и только из этой суммы платит НДФЛ. Оставшуюся часть пособия работнику платит непосредственно ФСС. Он же и удерживает с нее НДФЛ. В случаях, когда ФСС выдает все 100% пособия, он удерживает налог со всей суммы.