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Топ программ для сохранности данных бухгалтерии

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Бухгалтерский труд сам по себе непростой и кропотливый, с высокой долей ответственности за правильность и безопасность документов. Мы собрали топ программ, которые помогут бухгалтеру не переживать за сохранность данных.

Kaspersky Internet Security и ESET NOD32 Smart Security 5

Kaspersky Internet Security и ESET NOD32 Smart Security 5 — эти антивирусы одни из самых используемых, оба дают возможность оформить подписку для бизнес-сегмента. Их интерфейс не перегружен лишними элементами, найти нужную опцию или информацию не составит труда.

Оба зарекомендовали себя как действенные сервисы для коммерческого использования с максимальной эффективностью.

DLP-система SecureTower

DLP-система SecureTower — это система, которая предотвращает утечки конфиденциальной информации из компании и контролирует работу сотрудников на компьютерах. Удобство системы — в её быстрой интеграции в сеть и возможности бесплатного теста с полным функционалом.

Основной функционал:

  • защита от утечки или кражи данных изнутри компании;
  • контроль работы персонала на компьютере;
  • контроль лояльности персонала;
  • выявление потенциально опасных сотрудников (UBA).

ПО обеспечивает контроль корпоративной информации за счет мониторинга максимального количества каналов коммуникации и протоколов передачи данных.

Cybowall

Cybowall — это решение, которое обеспечит мониторинг вашей сети по всем протоколам и распространяется на все конечные точки.

Cybowall защищает вашу сеть в режиме реального времени, выявляя и реагируя на угрозы по мере их возникновения.

Ключевые возможности:

  • отображение активов и оценка уязвимости;
  • считывание вредоносных файлов и их нахождение в сети;
  • использование WMI и непрерывного сканирования конечных точек для получения полной видимости сети.

Norton 360

Norton 360 — это одна из лидирующих программ по защите от шпионских ПО.

Модуль поиска вредоносных программ Norton использует машинное обучение и благодаря этому он обнаруживает практически 100% угроз, включая шпионские программы, которые зачастую способны пройти незамеченными.

Также Norton 360 предоставляет множество дополнительных функций обеспечения защиты данных и персональной информации в интернете, среди которых:

  • умный брандмауэр;
  • мониторинг даркнета;
  • сканирование торговцев данными;
  • менеджер паролей;
  • безопасный VPN (виртуальная частная сеть);
  • защита веб-камеры (только для Windows).

McAfee Total Protection

Антивирус McAfee Total Protection имеет достаточно широкий функционал и также хорошо справляется с обнаружением и удалением шпионских программ.

McAfee предоставляет набор функций для обеспечения интернет-безопасности, благодаря которым можно защитить свои данные от видов угроз конфиденциальности. Среди них:

  • сканирование WiFi-сетей;
  • защита от фишинга;
  • VPN;
  • мониторинг даркнета.

У этой системы есть браузерное расширение, с помощью которого она помечает фишинговые и другие опасные веб-страницы.

Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus — антивирус с хорошим базовым набором функций, в их числе есть блокировка шпионского и рекламного ПО, программ-вымогателей, защита и обновление в реальном времени.

В арсенале программы есть защита от PUA (potentially unwanted application — потенциально нежелательные приложения), — с помощью этой функции происходит обнаружение и удаление шпионских приложений, которые встроены в обычные программы.

Из интересных функций стоит отметить:

  • браузерное расширение для конфиденциальной работы в интернете;
  • защищённый менеджер паролей;
  • бесплатный VPN (с лимитом в 200 Мб в день).

TotalAV

TotalAV — это максимально простой в использовании, но при этом не менее эффективный антивирус.

TotalAV использует аккредитованную версию модуля поиска вредоносных программ Avira, в который также входит функция защиты от потенциально нежелательных программ (PUA).

Несмотря на существенную разницу в цене с остальными антивирусами, тут вы найдете весь стандартный набор функций:

  • защита от шпионского ПО и вредоносных сайтов;
  • защита данных и паролей;
  • работа с VPN-провайдером Windscribe вместе, для обеспечения безопасного серфинга.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

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