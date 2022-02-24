Топ программ для сохранности данных бухгалтерии

Бухгалтерский труд сам по себе непростой и кропотливый, с высокой долей ответственности за правильность и безопасность документов. Мы собрали топ программ, которые помогут бухгалтеру не переживать за сохранность данных.
Kaspersky Internet Security и ESET NOD32 Smart Security 5
Kaspersky Internet Security и ESET NOD32 Smart Security 5 — эти антивирусы одни из самых используемых, оба дают возможность оформить подписку для бизнес-сегмента. Их интерфейс не перегружен лишними элементами, найти нужную опцию или информацию не составит труда.
Оба зарекомендовали себя как действенные сервисы для коммерческого использования с максимальной эффективностью.
DLP-система SecureTower
DLP-система SecureTower — это система, которая предотвращает утечки конфиденциальной информации из компании и контролирует работу сотрудников на компьютерах. Удобство системы — в её быстрой интеграции в сеть и возможности бесплатного теста с полным функционалом.
Основной функционал:
- защита от утечки или кражи данных изнутри компании;
- контроль работы персонала на компьютере;
- контроль лояльности персонала;
- выявление потенциально опасных сотрудников (UBA).
ПО обеспечивает контроль корпоративной информации за счет мониторинга максимального количества каналов коммуникации и протоколов передачи данных.
Cybowall
Cybowall — это решение, которое обеспечит мониторинг вашей сети по всем протоколам и распространяется на все конечные точки.
Cybowall защищает вашу сеть в режиме реального времени, выявляя и реагируя на угрозы по мере их возникновения.
Ключевые возможности:
- отображение активов и оценка уязвимости;
- считывание вредоносных файлов и их нахождение в сети;
- использование WMI и непрерывного сканирования конечных точек для получения полной видимости сети.
Norton 360
Norton 360 — это одна из лидирующих программ по защите от шпионских ПО.
Модуль поиска вредоносных программ Norton использует машинное обучение и благодаря этому он обнаруживает практически 100% угроз, включая шпионские программы, которые зачастую способны пройти незамеченными.
Также Norton 360 предоставляет множество дополнительных функций обеспечения защиты данных и персональной информации в интернете, среди которых:
- умный брандмауэр;
- мониторинг даркнета;
- сканирование торговцев данными;
- менеджер паролей;
- безопасный VPN (виртуальная частная сеть);
- защита веб-камеры (только для Windows).
McAfee Total Protection
Антивирус McAfee Total Protection имеет достаточно широкий функционал и также хорошо справляется с обнаружением и удалением шпионских программ.
McAfee предоставляет набор функций для обеспечения интернет-безопасности, благодаря которым можно защитить свои данные от видов угроз конфиденциальности. Среди них:
- сканирование WiFi-сетей;
- защита от фишинга;
- VPN;
- мониторинг даркнета.
У этой системы есть браузерное расширение, с помощью которого она помечает фишинговые и другие опасные веб-страницы.
Avira Free Antivirus
Avira Free Antivirus — антивирус с хорошим базовым набором функций, в их числе есть блокировка шпионского и рекламного ПО, программ-вымогателей, защита и обновление в реальном времени.
В арсенале программы есть защита от PUA (potentially unwanted application — потенциально нежелательные приложения), — с помощью этой функции происходит обнаружение и удаление шпионских приложений, которые встроены в обычные программы.
Из интересных функций стоит отметить:
- браузерное расширение для конфиденциальной работы в интернете;
- защищённый менеджер паролей;
- бесплатный VPN (с лимитом в 200 Мб в день).
TotalAV
TotalAV — это максимально простой в использовании, но при этом не менее эффективный антивирус.
TotalAV использует аккредитованную версию модуля поиска вредоносных программ Avira, в который также входит функция защиты от потенциально нежелательных программ (PUA).
Несмотря на существенную разницу в цене с остальными антивирусами, тут вы найдете весь стандартный набор функций:
- защита от шпионского ПО и вредоносных сайтов;
- защита данных и паролей;
- работа с VPN-провайдером Windscribe вместе, для обеспечения безопасного серфинга.
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