Что изменится в ваших страховках из-за обесценивания рубля и новых санкций?

Уже очевидно, что новые санкции отразятся на всех финансовых рынках России, и страховой не исключение. Разбирались с экспертами, к чему нужно готовиться.

«Страховой рынок во всем мире переживает экономические кризисы с некоторым запозданием, свойственным этому бизнесу из-за того, что страховые выплаты отложены во времени», — объяснил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Но последствия все же будут. Хотя в большей степени для страховщиков, чем для страхователей.

Если у вас полис страховщика, попавшего под санкции

Не стоит переживать, страховые компании из списка санкционных заверяют, что все свои обязательства готовы выполнять в срок.

В «Росгосстрахе» отметили, что существенных рисков для своей деятельности не видят.

«Продолжаем работу в штатном режиме и будем в полном объеме исполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами», — заверили в компании, добавив, что «Росгосстрах» обладает запасом финансовой устойчивости и технологическими возможностями, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех своих подразделений и агентов как по заключению договоров страхования, так по урегулированию убытков.

Аналогичный ответ дали и в СК «Росгосстрах Жизнь».

«Санкции против крупнейших российских банков и их дочерних компаний не влияют на проведение операций на территории России и на исполнение обязательств компании перед нашими клиентами», — говорится в сообщении.

Страховщик обещает, что действующие договоры страхования введенные ограничения никак не затронут, причем как номинированные в рублях, так и номинированные в иностранной валюте, включая доллары и евро. Это прежде всего долгосрочные страховки жизни и ИСЖ. Условия по ним никто менять не будет. Но заключение новых договоров в иностранной валюте пока приостановлено из-за высокой волатильности курсов.

Успокаивает своих клиентов «Совкомбанк Страхование»:

«Ситуация с возможным введением санкций против крупнейших российских финансовых институтов прорабатывалась заранее в тесном взаимодействии с Банком России и Минфином. Мы разработали несколько сценариев преодоления последствий введения санкций, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов и контрагентов».

В компании говорят, что обладают необходимым запасом по капиталу и ликвидности для преодоления негативного влияния санкций.

«Все процессы по урегулированию убытков, включая обращения по ДМС, проходят в штатном режиме. Нашим клиентам доступны все продукты и услуги», — заверили в компании.

Чем опасны трудности с перестрахованием

Сложности могут возникнуть у страховых компаний, которые перестраховывают свои риски у иностранных страховщиков. Обычные полисы с физлицами, конечно, никто не перестраховывает, делается это только по крупным договорам страхования, например, испытательных полетов самолетов, судостроительных рисков, каско судов, воздушного и наземного транспорта, нефтехимических и газопромышленных рисков, перевозки наличности, страхования культурных ценностей и др. Если не будет возможности перестраховать эти риски, то при наступлении страхового случая российской компании придется самостоятельно выплачивать возмещение. А суммы по таким договорам огромные, и, случись сразу несколько крупных страховых случаев у одного страховщика, возникнут финансовые проблемы, которые могут отразиться на всех клиентах компании.

«Страховой рынок, особенно корпоративный, серьезно зависит как от банковской сферы, так и от международного рынка перестрахования, — говорит генеральный директор „Абсолют Страхования“ Дмитрий Руденко. — При урегулировании страховых случаев по залоговому имуществу банков, которые попали под санкции, возможны трудности по возмещению от западных перестраховщиков их доли в убытке. И с этим российским страховщикам придется работать. Если под санкции дальше попадут крупные российские банковские группы, в которые входят страховщики, это дополнительно снизит емкость и так небольшого внутреннего рынка перестрахования».

Правда, как рассказал информированный источник, страховщики и Банк России уже давно прорабатывают механизм перевода российских страховщиков на перестрахование рисков внутри страны. Заниматься этим должна будет Российская национальной перестраховочная компания, 100% акций которой принадлежит Банку России.

Есть еще одна сложность с действующими договорами перестрахования — их удорожание из-за резкого роста курса иностранных валют.

«Многие компании еще несколько лет назад перешли на рублевые платежи в облигаторных договорах, — объясняет председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина. — Оплата же западным перестраховщикам по ним производится в долларах или евро. При стремительно растущем курсе каждый день просрочки может обернуться финансовыми потерями для компаний».

В дальнейшем, по мнению независимого эксперта, автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, ситуация в перестраховании будет зависеть от конкретной страны и ее отношения к России.

«Пока что представляется, что европейские страховые компании просто взвинтят цены на свои услуги для российских клиентов, но в полное прекращение сотрудничества пока что верится с трудом», — говорит он.

Как курс рубля отразится на ремонте авто

Не только на перестраховании отразится рост курсов иностранных валют к рублю, но и на урегулировании страховых случаев, в первую очередь в автостраховании. Уже сейчас известно, что часть мировых автобрендов приостановила отгрузку в Россию новых автомобилей и комплектующих.

«Пока что делать далеко идущие выводы слишком рано, поскольку неясно, как дальше поведет себя иностранный автопром — ряд концернов заморозил поставки автомобилей и запчастей в Россию, но шанс того, что такие запреты будут долгосрочными, представляется небольшим, поскольку для тех же немецких марок Россия является слишком крупным рынком сбыта с построенными и функционирующими здесь заводами», — считает Алексей Кричевский.

Но если с покупкой нового авто можно и подождать, то с запчастями для ремонта это сделать сложнее. Дефицит чего-либо ведет, как известно, к росту цен. А учитывая еще рост курсов иностранных валют, удорожание импортных запчастей может оказаться весьма ощутимым.

«В массовых видах страхования, в том числе авто, ценообразование опирается на стоимость ремонта/восстановления и стоимость страхуемого имущества, — объясняет Дмитрий Руденко. — Увеличение стоимости запчастей из-за снижения курса национальной валюты наблюдается последние несколько лет. Также существенно увеличилась стоимость автомобилей, сначала новых, а следом подержанных. Эти факторы, безусловно, скажутся на увеличении стоимости страхования».

Но случится рост стоимости полисов не завтра или послезавтра, а в перспективе. По крайней мере, в ОСАГО, стоимость которого ограничивается тарифным коридором, установленным Банком России.

Алексей Кричевский полагает, что рост цен на ОСАГО будет в пределах инфляции.

«Поскольку все-таки это социально значимая страховка, и давать страховщикам свободу власть будет в последнюю очередь, ограничившись молчаливым согласием на полисы по верхней планке ценового коридора, — говорит он. — В худшем случае страховки как ОСАГО, так и каско на некоторые марки и модели могут подорожать в 2–3 раза, если запчасти нужно будет заказывать через третьи руки, то есть прокладку в виде фирмы из другого государства».