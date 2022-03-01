Все вокруг говорят про оформление карты «Мир». Нужно ли это?

Что такое «Мир»

«Мир» — российская платежная система, запущенная в 2015 году. Она была создана как альтернатива иностранным платежным системам, не зависящая от внешних политических и экономических факторов. Оператором «Мира» является Национальная система платежных карт (НСПК), принадлежащая Центробанку. Все расчеты внутри системы производятся в рублях.

Чем «Мир» отличается от Visa и Masterсard Visa и Mastercard — международные платежные системы, а «Мир» — российская. Хотя с 2015 года платежи внутри России по всем банковским картам, включая Visa и Masterсard, проходят через НСПК, иностранные платежные системы могут ограничивать обслуживание своих карт. Операции по картам «Мир» обрабатывает только НСПК, что защищает их от возможных санкций.

Какие банки выпускают карты «Мир» Сегодня карты платежной системы «Мир» выпускают все ведущие российские и иностранные банки, работающие на территории РФ. Полный список банков — партнеров платежной системы можно посмотреть здесь.

Какие карты «Мир» бывают Есть три основных типа карт «Мир»: классические, социальные и премиальные. Классические карты — это обычные дебетовые или кредитные карты, которые используются для расчетов на всей территории России и стран-партнеров. По классическим картам можно совершать покупки, снимать с них наличные и совершать другие операции, предусмотренные условиями банка. Социальные карты — это специальные карты для получения зарплат, пенсий, стипендий и других выплат из бюджета РФ. Социальные карты обычно обслуживаются бесплатно. Премиальные карты — карты Mir Supreme со специальными условиями обслуживания и расширенной программой лояльности, включающей бесплатные проходы в бизнес-залы аэропортов, повышенный кэшбэк в выбранных категориях и другие бонусы. Карты Mir Supreme стоят дороже классических карт, хотя зачастую дешевле премиальных аналогов других платежных систем. Условия выпуска и обслуживания разных типов карты «Мир» зависят от конкретного банка, выпустившего карту.

Как работает карта «Мир» По картам платежной системы «Мир» доступны те же операции, что и по любым другим банковским картам: оплата товаров и услуг в офлайне и онлайне, снятие наличных, переводы и т. д. Кроме того, карты «Мир» используют для бюджетных выплат, включая заработную плату, пособия, выплаты на детей, пенсии. С октября 2020 года зачисление средств из бюджета на карты других платежных систем запрещено на основании № 161-ФЗ. Картой «Мир» также можно оплачивать проезд в общественном транспорте более чем в 40 городах, проходить валидацию в системах доступа на территорию предприятий и учебных заведений, на встроенном чипе можно хранить персональные данные, электронную подпись. Также предусмотрена возможность авторизации на государственных электронных ресурсах.

Где принимают карты «Мир» На территории России — везде, где принимают банковские карты. За границей карты «Мир» в настоящее время обслуживаются в 12 странах (Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия, Кипр, ОАЭ). Подробные условия можно прочитать здесь. Также на сайте платежной системы есть информация, что операции по картам «Мир» уже тестировались в Южной Корее и Великобритании и участники рынка ведут работу по подготовке сети к приему карт. В других странах принимают только кобейджинговые карты «Мир», которые выпускаются на базе сразу двух платежных систем. Сейчас доступно три варианта кобейджинговых карт: «Мир»-Maestro — с платежной системы Mastercard, работает в 180 странах;

«Мир»-UnionPay — с китайской платежной системой, работает в 150 странах;

«Мир»-JCB — с японской платежной системой, работает более чем в 190 странах. В России они работают как карты «Мир», а за границей — как карты партнерских платежных систем.

Можно ли расплачиваться «Миром» в Интернете Карты «Мир» принимают к оплате все российские интернет-магазины и некоторые зарубежные площадки, например AliExpress. На иностранных сайтах, принимающих карты российской платежной системы, обычно есть значок системы «Мир». Для совершения покупок в иностранных интернет-магазинах подойдут кобейджинговые карты «Мир». Безопасность платежей обеспечивается собственной технологией платежной системы «Мир» MirAccept (на основе 3D Secure). Чтобы подтвердить операцию, например покупку в онлайн-магазине, нужно ввести пароль, который банк присылает в СМС на привязанный к карте мобильный телефон. Кроме того, сейчас банки — участники платежной системы «Мир» активно переходят на более продвинутую версию этой технологии — MirAccept 2.0. Ее принципиальная особенность в том, что помимо обычной аутентификации пользователя с помощью СМС- и push-уведомлений добавляется принцип анализа совокупности факторов, помогающих идентифицировать пользователя (платежное поведение, параметры устройств, геолокация и пр.). Такой способ проверки пользователя считается более надежным.

Можно ли подключить «Мир» к смартфону Карту «Мир» можно подключать к смартфонам на операционной системе Android и использовать в мобильных платежных приложениях Samsung Pay или Mir Pay. Сервис бесконтактных платежей через мобильное приложение Mir Pay поддерживают более 70 банков-партнеров платежной системы «Мир». Среди них Сбербанк, Альфа-Банк, «Тинькофф», ВТБ, Почта Банк, «Открытие». С полным списком банков, поддерживающих Mir Pay, можно ознакомиться здесь.