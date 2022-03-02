Когда банк вправе изменить процентную ставку по кредиту?

Кредитная организация не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам или порядок их определения. В том числе определять величину процентной ставки по кредиту в зависимости от изменения условий, предусмотренных в кредитном договоре, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом (ст. 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности»).

На практике банки часто пользуются предусмотренным законом правом включать в кредитный договор с заемщиками — ИП и юридическими лицами условие о возможности одностороннего изменения процентной ставки.

Означает ли это, что кредитная организация вправе при наличии такого условия в договоре изменить процентную ставку по своему усмотрению, или существуют ограничения данного права? Судебная практика помогает ответить на этот вопрос.

Так, кредитным договором может быть предусмотрено право кредитора в одностороннем порядке изменять процентную ставку (постановления АС УО от 17.04.2018 № Ф09-1198/18 по делу № А60-40436/2017 , АС СЗО от 04.05.2017 № Ф07-3582/2017 по делу № А56-49742/2015 ).

По вопросу о необходимости установления в договоре порядка определения процентной ставки и ее верхнего (нижнего) предела в случае наличия у кредитора права (обязанности) в одностороннем порядке изменять данную ставку при изменении ставки рефинансирования существует три позиции судов:

Если по условиям договора кредитор при изменении ставки рефинансирования вправе в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку по договору либо обязан ее уменьшить, то кредитный договор должен содержать порядок определения ставки и пределы ее изменения (определение ВАС от 24.11.2010 № ВАС-15748/10 по делу № А53-27857/09). Кредитный договор, предусматривающий условие о праве кредитора в одностороннем порядке изменять процентную ставку при изменении ставки рефинансирования, должен содержать указание на ее верхний предел (постановление ФАС СКО от 03.11.2010 по делу № А32-6701/2010). В кредитном договоре, предусматривающем условие о праве кредитора в одностороннем порядке изменять процентную ставку при изменении ставки рефинансирования, может отсутствовать порядок определения ставки и ее верхний предел (постановления АС СЗО от 04.05.2017 № Ф07-3582/2017 по делу № А56-49742/2015, АС УО от 17.04.2018 № Ф09-1198/18 по делу № А60-40436/2017).

И, наконец, если договором предусмотрено право кредитора в одностороннем порядке изменять процентную ставку при изменении ставки рефинансирования, условий формирования ставок или складывающегося уровня процентных ставок на рынке, то, принимая решение об увеличении процентной ставки, кредитор должен представить экономическое обоснование нового размера процентной ставки (постановление АС ВСО от 31.05.2019 № Ф02-2009/2019 по делу № А33-12035/2018).