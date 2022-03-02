Как теперь можно расплачиваться картами и телефоном

Западные санкции в отношении некоторых банков и российские контрсанкции не лишат россиян возможности расплачиваться смартфоном, пользоваться банковскими картами и переводить деньги за границу. Альтернативой системам мобильных платежей Apple Pay и Google Pay может стать сервис Mir Pay, сообщают «Известия».

С 1 марта многое россияне столкнулись с проблемами оплаты картами Visa и Mastercard онлайн и в обычных магазинах, а другие же не могут оплатить покупку телефоном через приложение.

Проблемы с оплатой пластиками — это временные трудности. На территории России владельцы карт Visa и Mastercard, эмитированных подсанкционными банками, не должны почувствовать каких-то неудобств, так как внутрироссийские платежи проводятся через внутренний процессинг — Национальную систему платежных карт (НСПК). С этих карт можно делать переводы, снимать наличные, осуществлять покупки в интернет-магазинах и офлайн-точках. Об этом сообщили в подсанкционных банках.

А для оплаты через телефон можно воспользоваться. К нему можно подключить карту «Мир» более 80 кредитных организаций (как обычную пластиковую карту, так и цифровую). Приложение доступно

Если надо перевести деньги в России с карты на карту, а также по номеру телефона — проблем не возникнет. А вот перечисление денег за границу доступно у всех кредитных организаций, кроме тех, что попали в список SDN. Альтернативный способ — через специальные системы денежных переводов («Юнистрим», Western Union, «Золотая корона»). Санкции Запада не коснулись их.

Напоминаем: под санкции попали крупные российские банки: ВТБ, «Открытие», ПСБ, Совкомбанк и Новикомбанк. Попадание в SDN-список (Specially Designated Nationals) означает блокировку активов кредитных организаций за рубежом, изоляцию от расчетов в валюте и международных платежных систем.