Ключевая ставка 20%: что будет с ипотекой?

Стоит ли брать ипотеку прямо сейчас? Надо ли досрочно погашать кредит на квартиру? Что будет с льготными программами покупки недвижимости? На эти и другие вопросы отвечает директор вертикали «Ипотека и недвижимость» Банки.ру Артур Ахметов.
28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Этот беспрецедентный шаг отразится, в первую очередь, на ставках по депозитам и кредитам. И ипотека — не исключение. Отвечаем на самые популярные вопросы.
- Как платить ипотеку, если банк попал под санкции?
- Может ли банк изменить ставку по действующему кредиту?
Чтобы узнать, может ли ваш банк изменить ставку по ипотеке, необходимо внимательно изучить договор.
- Стоит ли в ближайшее время погашать ипотеку досрочно?
Если же размер ежемесячного платежа по ипотеке вас устраивает, лучше разместить свободные деньги на депозите — это поможет уберечь сбережения от инфляции.
Сейчас рублевый вклад на 1—3 месяца можно открыть под 17—23%. Если ставка по действующему ипотечному кредиту меньше — а это наверняка так — доход по вкладу будет больше, чем сэкономленные проценты по ипотеке.
- Стоит ли покупать квартиру в ипотеку прямо сейчас, чтобы зафиксировать сегодняшнюю ставку?
А вот для покупки в ипотеку недвижимости в инвестиционных целях сейчас не лучшее время.Если же до повышения ставок по ипотеке вы не успели получить одобрение от банка, а отложить покупку по каким-то причинам нельзя, можно оформить ипотеку по новым ставкам и при первой возможности рефинансировать кредит под более низкий процент.
- Что будет с льготными программами ипотеки (семейная, ипотека на новостройки, военная и т.д.)?
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