Ключевая ставка 20%: что будет с ипотекой?

Стоит ли брать ипотеку прямо сейчас? Надо ли досрочно погашать кредит на квартиру? Что будет с льготными программами покупки недвижимости? На эти и другие вопросы отвечает директор вертикали «Ипотека и недвижимость» Банки.ру Артур Ахметов.

28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Этот беспрецедентный шаг отразится, в первую очередь, на ставках по депозитам и кредитам. И ипотека — не исключение. Отвечаем на самые популярные вопросы.

Как платить ипотеку, если банк попал под санкции?

Так же, как и раньше. Рублевые платежи внутри России проводятся без ограничений. Даже если банк, в котором у вас оформлена ипотека, попал под западные санкции, это никак не повлияют на ипотечные договоры в рублях.

Может ли банк изменить ставку по действующему кредиту?

Банк не может изменить ставку по уже действующему ипотечному кредиту, если такая возможность не предусмотрена договором изначально. Изменить условия действующего договора можно только в письменном виде путем заключения дополнительного соглашения и только с вашего согласия.

Чтобы узнать, может ли ваш банк изменить ставку по ипотеке, необходимо внимательно изучить договор.

Стоит ли в ближайшее время погашать ипотеку досрочно?

Все зависит от вашего желания и возможностей. Если вы все равно собирались досрочно погасить ипотеку в ближайшее время — делайте это. Так вы снизите кредитную нагрузку и сэкономите на переплате.

Если же размер ежемесячного платежа по ипотеке вас устраивает, лучше разместить свободные деньги на депозите — это поможет уберечь сбережения от инфляции.

Сейчас рублевый вклад на 1—3 месяца можно открыть под 17—23%. Если ставка по действующему ипотечному кредиту меньше — а это наверняка так — доход по вкладу будет больше, чем сэкономленные проценты по ипотеке.

Стоит ли покупать квартиру в ипотеку прямо сейчас, чтобы зафиксировать сегодняшнюю ставку?

Если жилье вам действительно необходимо и вы уже получили от банка одобрение на ипотеку по устраивающей вас ставке и собрали все документы — надо выходить на сделку.

А вот для покупки в ипотеку недвижимости в инвестиционных целях сейчас не лучшее время.

Если же до повышения ставок по ипотеке вы не успели получить одобрение от банка, а отложить покупку по каким-то причинам нельзя, можно оформить ипотеку по новым ставкам и при первой возможности рефинансировать кредит под более низкий процент.

Что будет с льготными программами ипотеки (семейная, ипотека на новостройки, военная и т.д.)?

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что льготные ипотечные программы продолжают свое действие, несмотря на повышение ключевой ставки до 20%. Однако на практике это не совсем так: по состоянию на 2 марта некоторые банки («Открытие», Газпромбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк) приостановили прием заявок на ипотеку, в том числе и на льготную, до дальнейшего пересмотра условий.