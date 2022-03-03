Что делать, если кассир пробил чек на большую сумму, чем указано на ценнике: новые советы Роспотребнадзора

О текущей ситуации с ростом цен не знает, пожалуй, только тот, кто совсем не ходит в магазин. Поэтому неудивительно, что ценники не всегда успевают менять по новыми ценами — и все чаще люди попадают в ситуацию, когда взяли товар по одной цене, а на кассе выясняется, что он уже подорожал.

По всей видимости, количество жалоб в Роспотребнадзор на эту тему резко увеличилось, поскольку недавно он опубликовал новые советы для покупателей («О рекомендациях, что делать, если цена на ценнике не совпадает с ценой в чеке» от 17 февраля 2022).

Итак, как можно купить товар в магазине, не переплачивая за него, если кассир пробил чек на большую сумму, чем указано на ценнике?

Шаг 1. Фотографируем

Увидев, что стоимость товара в чеке оказалась выше, чем было указано на ценнике, возвращаемся в торговый зал и фотографируем товар вместе с ценником (благодаря мобильному телефону такая возможность сейчас есть практически у каждого).

Если в магазине работают благоразумные сотрудники, как правило, конфликт исчерпывается уже на стадии фотографирования: покупателю пробивают чек с правильной ценой либо возвращают разницу в стоимости, если он уже оплатил товар.

Но бывает, что продавцы запрещают делать фотографию ценника, ссылаясь на коммерческую тайну, например.

В таком случае стоит напомнить им Правила розничной продажи товаров (ПП от 31.12.2020 № 2463) — а именно пункт 2, согласно которому на торговых объектах не допускается ограничивать права потребителей на получение информации в любой форме, в т. ч. путем фотографирования товара.

Магазинам разрешается вводить запрет на фотосъемку только в тех местах, которые не предназначены для свободного доступа посетителей. Поэтому спокойно делаем фотографию.

Если сотрудники настаивают на своем и требуют покинуть торговый зал, делаем видеозапись разговора с ними, чтобы обеспечить себя доказательствами на будущее.

Закон не запрещает снимать должностное лицо при исполнении своих обязанностей, это также одна из форм реализации права гражданина на получение информации (ст. 8 Закона № 149-ФЗ, п. 18 постановления Пленума ВС от 15.06.2010 № 16).

Шаг 2. Предъявляем претензию

Если фотография ценника не привела к желаемому результату, просим у кассира позвать администратора или другого ответственного представителя магазина — и высказываем ему свои устные претензии.

В присутствии свидетелей можно пройти с ним в торговый зал и зафиксировать разницу между ценником и стоимостью товара в чеке. По закону потребитель может потребовать:

вернуть разницу в деньгах;

либо отказаться от покупки вообще — расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возместить убытки, причиненные недостоверной информацией о товаре (ст. 12 Закона № 2300-1).

Обсуждение своих претензий с администратором магазина можно также записать на видео. Нелишним будет напомнить о штрафе, который грозит магазину за нарушение правил торговли — от 10 до 30 тысяч рублей (ст. 14.15 КоАП).

Если разговор все-таки не дал никаких результатов, можно предъявить письменную претензию к магазину.

К сожалению, с 2021 года магазины не обязаны вести жалобные книги, поэтому требовать ее сейчас бесполезно. Но ответить на письменную претензию покупателя магазин по-прежнему должен.

Шаг 3. Подаем жалобу

Чтобы привлечь магазин к ответственности за неправильные ценники, можно подать жалобу в Роспотребнадзор.

Сейчас для этого достаточно заполнить форму обращения на их сайте и прикрепить фотографии ценника и чека для сравнения.

А получить с магазина причитающуюся потребителю дополнительную компенсацию (штраф за нарушение закона и моральный вред) можно в судебном порядке — подав иск в районный суд по месту нахождения торговой точки или своему месту жительства (ст. 29 ГПК).

Как показывает практика, фотографий товара с ценником, а также чека с завышенной стоимостью вполне достаточно, чтобы иск удовлетворили (решение Первомайского районного суда г. Омска № 2-1411/2020).