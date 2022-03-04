Новые ограничения по валютным операциям: разъяснения ЦБ

28 февраля 2022 года был подписан Указ Президента № 79, по которому экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки. Это требование скажется на целом ряде валютных операций. Как работать в условиях этого требования Центробанк разъяснил на своем сайте.

Российские банки сохраняют свои корсчета, открытые в банках за рубежом

Запрет на перечисление денежных средств в иностранной валюте на свои счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, не распространяется на российские кредитные организации.

Как работать с валютным договорам займа

Выдача займов в валюте нерезидентам запрещена. Ранее открытые договора валютного займа должны быть прекращены, обязательства российской компании по возврату валютного займа на данный момент неисполнимы.

Российским компаниям с 1 марта 2022 года запрещено переводить иностранную валюту нерезидентам, соответственно, российскому бизнесу запрещено предоставлять займы в иностранной валюте. Это требование касается как новых, так и действующих договоров займа.

Перечисление иностранной валюты нерезидентам РФ по договорам займа, заключенным до 1 марта 2022 года, подлежит немедленному прекращению.

С 1 марта нельзя не только заключать и предоставлять займы в валюте иностранным компаниями и физлицам, но и нельзя возвращать валютный заем, ранее полученный от нерезидента РФ.

Получать валюту от нерезидентов не запрещено. Если нерезидент возвращает заем в Россию, все операции по переводу денег и процентов проводятся в обычном порядке.

Расчет 80 % валютной выручки, под обязательную продажу

Российские экспортеры сами рассчитывают от суммы валютной выручки 80%, подлежащих обязательной продаже. На данный момент продажа осуществляется по рыночному курсу.

Под это требование подпадает валютная выручка:

накопленная на расчетных счетах, транзитных валютных счетах, счетах по депозитам по состоянию на 28.02.2022;

поступившая экспортная выручка с 1 января 2022 года.

Требование по обязательной продаже части валютной выручки распространяется и на иностранную валюту, полученную при исполнении внешнеторговых контрактов с 1 января по 28 февраля 2022 года, но по состоянию на 28.02.2022 размещенную резидентом на депозитах.

Остаток экспортной выручкой нужно подтвердить, предоставив уполномоченному банку необходимую информацию, подтверждаемую в том числе выписками по счету (счетам).

Минимальный порог и срок продаж валюты

80% валютной выручки должны быть проданы в течение трех рабочих дней с момента зачисления денежных средств на счет резидента.

Покупка товаров, услуг из-за рубежа

Российские компании, которые имеют договоры на исполнение работ или оказание услуг пока могут рассчитываться с иностранными партнерами валютой.

На данный момент оплата товаров и услуг от иностранных компаний не запрещена. Оплата возможна, как в рублях, так и в иностранной валюте.

Есть ли для кого-то преференции?

Требования указа Президента об обязательной продаже части валютной выручки распространяются на всех участников ВЭД, в том числе резидентов ЭЗ в Калининградской области.