Власти выделят 1 трлн на покупку российских акций. Чего ждать?

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Рубрика Экономика России
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Многие видели новость про то, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделен 1 тлрн рублей на покупку акций российских компаний.

Деньги будут выделены ВЭБу и еще нескольким финансовым структурам, названия которых в документе не уточняются.

Что это означает

Любой человек может купить со своего брокерского счета акции Сбербанка, Газпрома и т. д., так же сможет это сделать и ВЭБ. Он будет покупать акции российских компаний, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

Фондовый рынок падал еще до начала событий 24 февраля, а после этого так вообще рухнул. И это с учетом того, что наша биржа работала с ограничениями, а потом вообще закрылась. Вернее, открыта только валютная секция.

Теперь ЦБ каждый день принимает решение: открывать ли торги - и в последнее время все закрыто. Но, когда откроется, вряд ли стоит ожидать чего-то хорошего. Достаточно посмотреть, как инвесторы оценивают российские акции на торгах на иностранных биржах.

Например, в Лондоне акции Сбера уже продаются по 1 центу, то есть считай по рублю. До начала всех событий 1 акция Сбера на ММВБ стоила больше 200 рублей.

Вот поэтому на рынок выйдет государство как покупатель. Когда растет спрос и растет число покупок акций, их стоимость тоже увеличивается. Правда, реальный эффект трудно предугадать, потому что параллельно с государством, покупающим российские бумаги, их будут активно продавать другие инвесторы.

И российские, и зарубежные, если смогут, - пока что ЦБ поставил временный запрет на такие продажи для иностранных инвесторов. Возможно, после открытия торгов этот запрет еще сохранится, тогда полную картину мы увидим позже.

Кстати, в 2008 году из ФНБ уже выделялись деньги на покупку акций государством. Тогда покупали бумаги «Газпрома», «Роснефти», ЛУКОЙЛа, Сбербанка и ВТБ.

Так что там с деприватизацией?

Крупные российские компании - это не только государственные, но и частные. Также государственными обычно считают те, где есть контрольный пакет государства, но имеются и другие инвесторы.

Например, в Сбербанке правительству принадлежит 50% плюс одна акция, остальное - у различных инвесторов РФ и других стран.

Поскольку акции сейчас стоят очень дешево, то на 1 трлн рублей можно купить довольно много. Получается, что государство либо войдет в капитал частных компаний, либо увеличит свою долю в тех компаниях, где она уже была.

Пока список акций для покупки не обнародован, так что непонятно, где именно появится или вырастет доля государства. Но его доля в экономике точно увеличится, потому что для нашего рынка, да еще на дне цен, 1 трлн рублей - это немаленькая сумма.

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