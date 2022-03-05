Новые методы работы с контрагентами в кризис

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Рубрика Свой бизнес
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Расскажем, как лучше выстраивать рабочие отношения в кризисные моменты.

Что можно посоветовать?

Ольга Батурова, медиатор в Центре медиации при РСПП, дала рекомендации бизнесменам:

  • Не делайте «резких движений» в бизнесе: не увольняйте сотрудников, не покупайте и не продавайте активы, если нет однозначного и холодного расчёта.
  • Проанализируйте свои договорные обязательства: как на стороне кредитора, так и должника. Оформляйте все закрывающие и документы грамотно и вовремя.
  • Соблюдайте должную осмотрительность при выборе контрагентов и выполнении контрактов — казна будет требовать пополнения, за каждое нарушение придётся платить.
  • Тщательно анализируйте и документируйте все платежи и поставки, идущие по международным контрактам.
  • Если у вас или у вашего партнёра возникают сложности, связанные с текущей ситуацией — садитесь за стол переговоров. Если нужно — привлекайте медиаторов. Медиатор не только поможет договориться но и организует оформление медиативного соглашения, имеющего силу исполнительного документа.

А вот еще несколько советов от специалиста по корпоративному коллекторству Корпорации свободных юристов ПРО движение Дмитрия Жданухина:

  • Очень важно отслеживать запуск контрагентами недобросовестных схем уклонения от погашения долгов в изменившихся условиях. Основные схемы — «продажа» бизнеса подставным лицам (номиналам), подготовка контролируемого банкротства, переброска бизнеса на другие, в том числе, вновь созданные организации.
  • С должниками, которые попадают в зону особо риска, максимально быстро запускать юридические процессы (суды, банкротство и т. д.). Но с параллельными переговорами и медиацией для выхода на максимально оперативный компромисс, в том числе, с получением в счет долга имущества, перспективной дебиторской задолженности и т.д. К контрагентам в зоне риска относятся юрлица, участвующие в ВЭД, зависящие от импорта, валютных счетов в подсанкционных банках и другие.
  • Кроме юридических методов взыскания использовать расширенную претензионную переписку как наиболее оперативный и гибкий метод работы с долгами

О зарубежных контрагентах

Помните о новых требованиях ЦБ об обязательной продаже 80% валютной выручки.

Еще один совет от Ольги Батуровой:

Если ваши зарубежные партнёры отказываются исполнять договорные обязательства в связи с введением санкций — садитесь за стол переговоров и ищите варианты изменения договорной конструкции. В большинстве случаев, вы нужны партнёрам не меньше, чем они вам.

При условии, что накал страстей велик, документируйте факты и поставьте разрешение конфликта на паузу или приглашайте медиаторов.

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