Как получить выплату по страховому случаю от иностранного страховщика в условиях новых санкций?

Если у вас есть полис страхования жизни, купленный в российской компании, то пока поводов для беспокойства нет — страховщики производят выплаты по страховым случаям в срок. Другое дело, если у вас страховка от иностранной компании. Расскажем, может ли зарубежный страховщик в условиях санкций не оплатить страховой случай и как получить выплату? Руководствуемся фактами на сегодняшний момент.

Новые полисы у иностранцев пока не купишь

Начиная с 24 февраля зарубежные компании по страхованию жизни Unilife и Manulife прекратили прием новых заявлений на страхование жизни от резидентов России, Украины и Белоруссии. Компании, у которых зарубежные страховщики жизни перестраховывают свои риски,. Как следствие — страховые компании не принимают на страхование жителей трех вышеназванных стран.

Внимание: речь идет именно о резидентстве, а не о гражданстве. Если гражданин РФ постоянно живет, скажем, на Кипре, то он может подать заявление на страхование и с высокой вероятностью иностранные страховые компании выпустят для такого клиента полис даже в текущей ситуации

Как пользоваться уже имеющейся страховкой?

Оформленные ранее полисы страхования жизни в зарубежных компаниях, которые выпущены для жителей России, пока действуют. Никаких уведомлений от страховщиков о том, что их действие приостановлено, не поступало.

То есть страховки работают в прежнем формате и выплаты по страховым случаям производятся. Но если зарубежный страховщик откажет в выплате — придется оспаривать его решение в зарубежных судах, что в нынешних реалиях проблематично.

Возможны проблемы с внесением взносов

Итак, зарубежные полисы страхования жизни, открытые россиянами, на данный момент действуют. Однако владельцы этих контрактов могут все же столкнуться с проблемами.

Причина — пункт б части 3 указа президента от 28.02.2022. Этот документ запрещает с 1 марта 2022 года «зачисление резидентами на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территорий РФ банках и иных организациях финансового рынка».

Это можно трактовать как запрет валютных переводов со счетов в России, в том числе и в оплату своих зарубежных полисов страхования жизни. Из этого следует, что если у держателя зарубежного полиса страхования жизни нет счета в заграничном банке, то он не сможет оплатить ближайший взнос по своей страховке.

Хотя, как разъяснил Банк России, указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, самозанятые) платежей в пользу нерезидентов как в валюте РФ, так и в иностранной валюте в качестве оплаты за покупку товаров за рубежом, услуг, в том числе связанных с коммунальными платежами за недвижимость, находящуюся за рубежом, оплату обучения, медицинских услуг.

Но если все же платеж провести не удастся, то после истечения льготного периода страховая компания в одностороннем порядке расторгнет договор из-за неуплаты клиентом очередного взноса по полису.

Если у россиянина рисковый страховой полис без накоплений, то никаких средств при расторжении ему не вернут. Потому что эти контракты не накапливают денежной стоимости.

В полисахситуация несколько иная. В них накапливается денежная стоимость, поэтому даже при неоплате очередного взноса полис не «лопнет», а будет продолжать действовать, защищая жизнь человека. Оплату страхования будет обеспечивать та денежная стоимость, которая уже накоплена в полисе.

Если у вас unit-linked от зарубежного страховщика

Выше описана ситуация с классическими полисами страхования жизни. Эти контракты обеспечивают крупную выплату по факту ухода из жизни застрахованного. Кроме классических страховок россияне используют и контрактыот зарубежных страховщиков. Это сугубо инвестиционные инструменты, облеченные в юридическую форму страхования жизни.

Эти контракты также продолжают действовать. Однако новые договоры unit-linked для россиян зарубежные компании сейчас не заключают. Страховщики взяли паузу, чтобы выяснить возможность открытия новых счетов для резидентов РФ в связи с санкционными изменениями.

Если владелец счета захочет вывести деньги с unit-linked на свой банковский счет в России — он сможет это сделать. Однако вывод средств возможен только на валютные счета в тех банках, которые не попали под санкции.

Хуже ситуация с. Первое — суммы взносов в переводе на российский рубль значительно увеличилась. Но это не самая главная беда. Второе — владельцы уже открытых страховых контрактов могут столкнуться проблемами при переводе очередных взносов в свой накопительный план. Причина — тот же указ президента.

Страховые счета unit-linked Банк России однозначно относит к счетам в «иных организациях финансового рынка», переводы на которые с 1 марта 2022 со счетов в российских банках запрещены.

При этом запрет переводов не нанесет серьезного удара по контрактам unit-linked с единовременным взносом. В этих планах нет обязанности со стороны клиента делать периодические взносы. А значит и нет никаких штрафных санкций за отсутствие этих взносов.

Но владельцы unit-linked планов со взносами в рассрочку могут понести убытки. Если они не смогут сделать очередной взнос в свой план, это будет для них означать потерю бонусов и увеличение издержек по контракту.

Неоплата очередного взноса в плане с регулярными взносами может быть причиной для расторжения контракта со стороны страховщика, только если очередной взнос не сделан в первоначальный период действия полиса. Обычно этот период продолжается менее двух лет с момента выпуска контракта.

Если же первоначальный период уже закончился, то пропуск взноса не станет причиной для расторжения полиса. При желании страхователь может подать заявление на прекращение договора, и затем получить выкупную стоимость полиса на свой валютный счет. Если этот счет открыт в РФ — нужно выбирать тот банк, который