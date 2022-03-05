Может ли криптовалюта заменить международные переводы?

Стоит ли использовать цифровые активы для трансграничных переводов, какие в этом случае могут возникнуть трудности и насколько это законно в России.

1 марта Путин подписал указ, согласно которому запрещается вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 тыс. Раньше это было возможно при условии, что сумма декларируется на таможне. Такие действия в Кремле предприняли в связи с западными санкциями, которые ввели ограничения против российских граждан и компаний.

Также с 12 марта Евросоюз отключит российские банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ от системы SWIFT. Банки уже предупредили клиентов-физлиц, которые находятся за рубежом, что им станут не доступны денежные переводы из России.

Возможность есть

В индустрии криптовалют сегмент международных переводов относительно небольшой. Ограничение вывоза валюты в пределах $10 тыс. достаточно для того, чтобы покрыть большинство бытовых нужд россиян.

Новый запрет направлен именно на ограничение инвестиционной деятельности и целенаправленного вывоза капитала, поэтому коснется очень узкого числа россиян.

Если говорить о криптовалютах как об альтернативе традиционным системам денежных переводов и международным банковским транзакциям, то они сопоставимы по скорости и размеру комиссии. Лица, которые заинтересованы в выводе больших сумм за пределы страны, могут с легкостью это делать при помощи цифровых активов. Некоторые из них оценят новый способ перевода, который для особенно крупных объемов может быть гораздо выгоднее традиционных вариантов.

Криптовалюта не для всех

Несмотря на романтические настроения вокруг криптовалют, как чего-то более свободного, этот сегмент, обладающий способностью заменить большинство банковских услуг, на сегодня в значительной мере централизован. Последние события четко указали на слабые места криптоиндустрии: торговые платформы централизованы и подвержены влиянию регуляторов, стейблкоины в большинстве тоже имеют подконтрольных различным правительствам эмитентов.

Существующие же децентрализованные биржи и алгоритмические стейблкоины не способны удовлетворить все потребности рынка и обеспечить сопоставимый уровень безопасности.

Также вспомним о существовании в определенной степени свободного внебиржевого сегмента — криптообменников и p2p-площадок, но они также имеют конкретное лицо, принимающее решения, и могут подвергаться геополитическим рискам, хоть и в меньшей степени, чем международные биржи.

Законность и риски

На текущий момент жители России могут беспрепятственно осуществлять переводы за рубеж с помощью криптовалют, не нарушая закон. Говорить о каких-либо нарушения не приходится, поскольку в России нет детального регулирования криптовалют.

В свете последних событий интерес россиян и российских компаний к криптовалютам явно вырос. Более четкие правила для работы с криптовалютой позволили бы юридическим лицам совершать операции в обход западных санкций и учитывать эти средства на балансе.

Проблемы с покупкой криптовалют

В указе президента от 1 марта, в котором глава государства запретил вывозить из страны валюту на сумму более $10 тыс., не фигурируют криптовалюты. Однако при использовании цифровых активов может возникнуть другая сложность — невозможность приобрести криптовалюту, так как в данный момент наблюдаются трудности с пополнением счетов на криптобиржах.

Кроме того, ранее Центробанком был усилен контроль за операциями российских граждан с криптовалютой, что привело к блокировкам операций в адрес криптовалютных бирж.

Некоторые пользователи из России, которые пытались внести средства на Binance при помощи карт российских банков, получили оповещение о том, что российские банковские карты на данный момент не поддерживаются.