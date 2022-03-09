Ждать ли дефицита пластиковых карт?

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Рубрика Банковские карты
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Несмотря на сохраняющуюся работоспособность карт Visa и Mastercard внутри страны, многие по совету банков выпускают себе пластиковый «Мир» — так спокойнее. Смогут ли банки выпустить достаточно?

По статистике на конец прошлого года в России около 50% пользователей карт имели в кошельке хотя бы одну карту «Мир». Из них не более пятой части были виртуальными, а остальные — физическими, из пластика.

Но цифровые карты в связи с риском недоступности ApplePay и GooglePay (на сегодняшний день данный формат пользования картами не доступен уже как минимум пяти российским банкам, включая ВТБ) теряют актуальность. А вот по физическим получается ситуация, что в случае долговременного ухода международных систем с рынка, нам предстоит заменить несколько десятков миллионов карт новыми, причем локальным МИРом.

Проблема состоит из трех частей: производство, поставки чипов и сырье для собственно пластиковых «болванок».

Производство карт

По словам руководителя направления карт Банки.ру Антона Сергунова, имеющиеся в России четыре завода сами по себе вполне способны выпустить 60 млн новых карт за несколько лет — вопрос будет заключаться только в работоспособности оборудования, которое может лишиться поставок зарубежных запчастей или поддержки программного обеспечения.

А что с чипами для карт?

С чипами ситуация намного сложнее. Антон Сергунов напоминает, что чипы, которые сейчас используются в картах «Мир», фактически производятся под эгидой Mastercard, и об их поставках можно забыть.

Два опрошенных других эксперта, хорошо знакомых с работой российской и мировой микроэлектронной промышленности, скептически отнеслись к способности предприятий «Микрон» выполнить все возможные заказы — в том числе из-за проблем с поставками сырья и исходных материалов, а также возможных нарушений работоспособности производственного оборудования. Не верят они и в то, что на помощь придет Китай — для банковских карт не критично наличие самых передовых технологий, но ожидается, что под угрозой санкций США по отношению ко всем продуктам двойного назначения китайские компании выберут спокойную и прибыльную работу на глобальных рынках.

«Пластика» точно хватить

Чуть оптимистичнее ситуация с пластиком — с 2010 года в России работает производство «РусВинил», которое способно изготавливать пластик PVCA в требуемом количестве.

Два специалиста химической промышленности, знакомых с ситуацией, снова указали на запчасти и программное обеспечение станков как на узкое место производственного процесса. К тому же новые карты могут стать банально беднее на оформление — производители профессионального печатного оборудования также один за одним уходят из России и отказываются от поддержки.

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