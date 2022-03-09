Снятие наличной валюты: ответы ЦБ

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Рубрика Валютные операции
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ЦБ установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. 
 
❓ Почему введены ограничения по снятию валюты?
 
Из-за западных санкций в Россию не поступают доллары и евро, это ограничение — единственная причина таких мер. При этом на рублевые вклады и счета санкции влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, а все операции доступны в любой момент.
 
❓ Если у меня в банке лежит валюта, и я решил закрыть этот счет, выдадут ли мне наличные?
 
Банк закажет деньги для вас, и вы получите заказанную сумму в валюте в размере до 10 тыс долларов США. Даже если счет был открыт в другой валюте — все равно банк отдаст вам доллары.
 
Суммы выше 10 тыс долларов вы можете оставить на своем счете или вкладе на тех условиях, на которых вклад был открыт или получить в рублях по курсу на день выдачи.
Стоит учитывать, что банку может понадобиться время, чтобы доставить валюту в конкретное отделение. 
❓ У меня в банковской ячейке лежат доллары США. Я могу их забрать?
 
Вы можете распоряжаться содержимым своей банковской ячейки по своему усмотрению. Никаких ограничений нет.
 
По материалам Объясняем.рф

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