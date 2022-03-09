Снятие наличной валюты: ответы ЦБ

ЦБ установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.
❓ Почему введены ограничения по снятию валюты?
Из-за западных санкций в Россию не поступают доллары и евро, это ограничение — единственная причина таких мер. При этом на рублевые вклады и счета санкции влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, а все операции доступны в любой момент.
❓ Если у меня в банке лежит валюта, и я решил закрыть этот счет, выдадут ли мне наличные?
Банк закажет деньги для вас, и вы получите заказанную сумму в валюте в размере до 10 тыс долларов США. Даже если счет был открыт в другой валюте — все равно банк отдаст вам доллары.
Суммы выше 10 тыс долларов вы можете оставить на своем счете или вкладе на тех условиях, на которых вклад был открыт или получить в рублях по курсу на день выдачи.
Стоит учитывать, что банку может понадобиться время, чтобы доставить валюту в конкретное отделение.
❓ У меня в банковской ячейке лежат доллары США. Я могу их забрать?
Вы можете распоряжаться содержимым своей банковской ячейки по своему усмотрению. Никаких ограничений нет.
По материалам Объясняем.рф
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