Снятие наличной валюты: ответы ЦБ

❓ Почему введены ограничения по снятию валюты?

Из-за западных санкций в Россию не поступают доллары и евро, это ограничение — единственная причина таких мер. При этом на рублевые вклады и счета санкции влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, а все операции доступны в любой момент.

❓ Если у меня в банке лежит валюта, и я решил закрыть этот счет, выдадут ли мне наличные?

Банк закажет деньги для вас, и вы получите заказанную сумму в валюте в размере до 10 тыс долларов США. Даже если счет был открыт в другой валюте — все равно банк отдаст вам доллары.

Суммы выше 10 тыс долларов вы можете оставить на своем счете или вкладе на тех условиях, на которых вклад был открыт или получить в рублях по курсу на день выдачи.

Стоит учитывать, что банку может понадобиться время, чтобы доставить валюту в конкретное отделение.

❓ У меня в банковской ячейке лежат доллары США. Я могу их забрать?

Вы можете распоряжаться содержимым своей банковской ячейки по своему усмотрению. Никаких ограничений нет.