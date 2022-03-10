Основные вопросы по валютным операциям в марте 2022: переводы и оплата услуг

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Рубрика Валютные операции
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Рассказываем, какие советы о валюте дают сейчас эксперты.

Как перевести деньги за границу?

По заявлению ЦБ банки продолжают работу в штатном режиме. Все переводы и трансакции, включая валютные, внутри страны осуществляются как и раньше.

Под запрет попали переводы резидентов РФ на счета в зарубежные банки, причем как на свои, так и на чужие. Исключение сделано только для супругов и близких родственников (родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков, полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных). Им в месяц можно перевести не более 5 000 долларов.

Для юридических лиц переводы в рублях в другие страны не ограничены, если они выполняются на свои счета.

Под запрет не попала покупка товаров за рубежом, оплата услуг, в том числе связанных с платежами за недвижимость, находящуюся за границей, оплата обучения, медицинских услуг. Но прежде, чем совершать такие трансакции, лучше уточнить в банке-отправителе и банке-получателе, будет ли платеж проведен и зачислен.

Нерезиденты РФ по-прежнему могут переводить деньги из России на счета в иностранных банках. Исключение составляют нерезиденты, являющиеся гражданами стран, объявивших о санкциях и ограничениях против России, — они не смогут переводить деньги из России за рубеж.

Можно ли получить перевод из другой страны?

Прямого запрета на получение переводов и платежей из других стран нет, но по факту у отправителя возникают сложности. Прежде чем совершать перевод, стоит уточнить у сотрудников банка или представителей системы денежных переводов, будут ли проблемы с отправкой денег.

Как теперь можно купить валюту?

Валюту можно приобрести безналично в приложении банка или на Московской бирже, где действует дополнительная комиссия 12%. Купить наличную валюту в банке нельзя.

Получить наличную валюту можно, только если она числилась на вашем валютном счете до 9 марта 2022 года. Один банк может выдать со всех ваших валютных счетов не более 10 000 долларов. Сумму сверх лимита можно получить рублями.

Если валютные счета были открыты в разных банках, лимит в 10 000 долларов действует отдельно для каждого банка.

Купить наличную валюту для путешествий тоже не получится, но можно взять с собой карту «Мир», если отправляетесь в Турцию, Вьетнам, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Южную Осетию или Абхазию. В этих странах картой «Мир» можно расплачиваться и снимать в банкоматах местную валюту.

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