Ограничения по валюте: с какими последствиями можем столкнуться?

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Рубрика Валютные операции
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Расскажем про возможные последствия из-за введения новых ограничений по валюте.

«Черный» рынок валюты

Легальная покупка наличной валюты физлицам практически запрещена. Это, вполне вероятно, приведет к возникновению «черного» рынка валюты, как в СССР и как в тех современных странах, где операции с валютой ограничены.

Мошенничество

Также это может привести к росту числа мошенников, которые предлагают купить доллары или евро онлайн или оффлайн, а потом просто обманывают граждан.

Оплата товаров при зарубежных поездках

Сложно обеспечить себя деньгами тем людям, которые едут за границу. Карты Visa и Mastercard российских банков блокируются. Валюту можно снять только с тех счетов и вкладов, где эта валюта была. С новых пополнений, сделанных с 9 марта, выдают пока только в рублях.

Карта «Мир» и карта Union Pay мало где принимаются, то же самое касается и обмена наличных рублей на валюту за рубежом.

Снятие валюты наличкой

ЦБ сообщил, что в некоторых отделениях банков может не быть валюты, надо ждать, пока привезут. То есть даже клиенты, желающие снять со своего счета менее лимита 10 тыс. долларов, могут столкнуться с трудностями. Спрос-то будет огромный — многие владельцы валютных счетов побегут снимать нал.

Курс рубля

Ограничение валютных операций отрицательно влияет на курс рубля — это еще один фактор для продолжения его падения.

Заграничные переводы

Переводы за границу на свои счета и счета родственников тоже ограничены, поэтому с проблемами могут столкнуться и те граждане, которые поддерживают родственников или хотят эмигрировать и обеспечить себя валютой. Через границу, кстати, тоже нельзя вывезти из РФ более 10 тыс. долл. налом.

Получение заграничных переводов

Уже начались проблемы с получением денежных переводов в Россию из-за границы. Например, в банке могут отказать выдавать долларовый перевод из-за рубежа даже в рублях.

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