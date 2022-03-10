Топ вопросов о последних изменениях по валюте

Рассказываем, как повлияют новые временные правила ЦБ на операции с наличной валютой на территории России.

Общие вопросы

Как долго будут действовать временные правила ЦБ на операции с наличной валютой на территории России?

ЦБ ввёл временные правила на операции с наличной валютой сроком на 6 месяцев.

Всё, что происходит с валютой, влияет на мой счёт в рублях?

Нет, ограничений по рублям нет. Все изменения касаются только валютных вкладов. СберБанк работает в штатном режиме и обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания всех потребностей своих клиентов.

Можно ли будет купить валюту безналично?

Да, можно будет покупать безналичную валюту на бирже через брокерский счёт или через мобильное приложение СберБанк Онлайн. Покупать валюту таким образом могут физические и юридические лица. Курс покупки будет устанавливаться банком в соответствии с актуальными рыночными котировками.

Что такое актуальный рыночный курс?

Рыночный курс на день выдачи — это то же самое, что официальный курс Банка России. Он определяется на каждый день по итогам торгов валютой на бирже накануне.

Валютные вклады и счета

Что будет с моим вкладом в валюте? Я смогу снять деньги?

Да, вы можете снять наличными в течение 6 месяцев со своего действующего валютного счёта не более $10 тыс.

Могу ли я пополнять свой действующий валютный счёт?

Да, вы можете пополнять действующий валютный счёт. Согласно новым правилам, вы сможете снять с него не более $10 тыс. наличными за период 6 месяцев.

Каким образом можно переводить валюту на другие счета, будут ли какие-то ограничения по переводу?

Можно будет переводить валюту безналичным образом на российские валютные счета (собственные счета и счета близких родственников), а также на зарубежные счета родственников с учётом установленных ранее правил (перевод не более $5 тыс. в месяц).

Снятие валюты

Можно будет снять в это время другую валюту, не доллары?

К снятию доступны только доллары США. Снятие любой другой наличной валюты доступно только через конвертацию этой валюты (например, евро или фунтов) в доллары США по рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключённым на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

Смогу ли я снять свои деньги с валютного счёта, более $10 тысяч?

Да, можно снимать средства со своих валютных счетов в рублях. Для этого надо будет конвертировать их в рубли по рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключённым на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

Где можно снять валюту?

Для получения наличных долларов вам надо обратиться в удобное для вас отделение банка.

В течение 6 месяцев сумму в $10 тыс. можно получать частями или только одной суммой?

Во всей сети СберБанка действует единая система учёта снимаемой наличной валюты, которая будет учитывать текущие правила от Банка России. Вы можете снимать установленную сумму в размере $10 тыс. за 6 месяцев не одной суммой, а разбить её на части. Главное, чтобы снимаемые суммы не превышали $10 тыс.

Если в одном банке у гражданина несколько счетов с остатками $10 тыс. и более на каждом, то он получает в долларах в совокупности $10 тыс. или с каждого счёта по $10 тыс. в валюте?

Если в одном банке несколько валютных счетов, то гражданин сможет получить наличной валюты в совокупности не более $10 тыс. Человек может получить до $10 тыс. наличными в каждом банке, где у него уже был открыт валютный счёт. То есть, если у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, вы сможете получить наличными $10 тыс. Если валютные счета и вклады в разных банках, каждый банк выдаст до $10 тыс.

Источник: официальный Телеграм-канал Сбербанка