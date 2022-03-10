Как составить уведомление об уступке права требования

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Рубрика ГК РФ
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Уведомление об уступке права требования — это документ, информирующий должника о состоявшемся переходе полномочий кредитора к другому лицу. Рассказываем, как правильно его оформить и что в него включить.

Кто и зачем составляет уведомление

Хотя законодательно не урегулирован вопрос о том, кто уведомляет должника об уступке права требования, но в этом заинтересован новый кредитор (цессионарий). Более значимым такое извещение будет, если оно исходит со стороны первоначального кредитора (цедента).

Как правильно оформить документ

Обязательных условий к составлению, содержанию такого извещения законодательство не содержит.

Важно! Исключение составляет его форма — письменная (пункт 3 статьи 382 ГК).

Подписывает такой документ гражданин лично (если сделка состоялась с участием физического лица), либо руководитель организации, либо лицо, уполномоченное на это по доверенности. Рекомендуется его составлять на фирменном бланке.

Исходя из анализа норм ГК такой документ содержит следующие сведения:

  • достаточные для идентификации нового кредитора: наименование, ОГРН, ИНН, адрес — для организаций;
  • Ф.И.О., дата рождения, адрес — для граждан;
  • сведения об обязательстве: его вид, объем, основание возникновения;
  • дата уступки;
  • факт переуступки и его основание: реквизиты договора с указанием на объем перешедших правомочий;
  • сведения для надлежащего исполнения обязательств: например, новые реквизиты для перечисления денежных средств.

Можно приложить (но не обязательно) подтверждающие документы (договор, акт).

Скачать образец уведомления должника о переходе права требования в виде акта.

Скачать образец уведомления должника об уступке права требования.

шгд

Возможен такой вариант — образец уведомления о переуступке права требования, составленного и подписанного цессионарием и цедентом (например, в виде акта):

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