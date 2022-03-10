Является ли UnionPay альтернативой Visa и MasterCard?

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Рубрика Платежные системы
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Расскажем, действительно ли китайская платёжная система UnionPay решает проблемы взаиморасчётов за границей.

Санкции Visa, MasterCard и плохая представленность МИР

Платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России. Представители Mastercard сообщили, что возобновит операции, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».

В результате:

  • Карты Visa и MasterCard, выпущенные в России, внутри страны работают без ограничений, но их нельзя использовать за границей и для покупок в зарубежных интернет-магазинах.
  • Карты Visa и MasterCard, выпущенные за рубежом, в России не работают.

Карта МИР вопроса не решает. Её принимают только в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, ОАЭ, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

В результате возник интерес к карте на китайской платёжной системе UnionPay, которая, по заявлениям представителей компании, принимается как в России, так и еще в 180 странах.

Опыт использования карт UnionPay в мире их владельцами

Для людей, которые работают с Китаем и слышали о проблемах с картами UnionPay в Европейском союзе, мы решили проверить эту информацию у китайских партнёров и русскоязычных владельцев карт UnionPay.

В доковидные времена возможность использования UnionPay была привязана к местам массового скопления китайских туристов. Некоторые китайцы хотели оставить деньги и получить Tax free, но не могли. Нужно было им помочь.

А китайские туристы массово не ездят никуда с начала 2020-го года. В результате этого необходимость поддержки карт на китайской платежной системе в некоторых регионах могла упасть или быть ограничена.

Опрос скорее подтвердил эту информацию:

  • Китайцы сказали, что даже ранее в путешествие всегда брали с собой карты нескольких платёжных систем. В основном, UnionPay принимали, но если нет, они использовали карты других систем, привязанные к этому же счёту.

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  • В местах скопления туристов карты UnionPay работали, что подтверждают и сами китайцы, и русскоязычные владельцы карт.

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  • В Азии покрытие UnionPay ещё лучше, как и условия по снятию денег, чем у других платёжных систем.

Заявляя о поддержке 180 стран, UnionPay не уточняют, что отдельных регионах платёжную систему может поддерживать один банк или магазин. Но формально поддержка реализована. Поддержку лучше уточнять на сайте компании.

Согласно сайту, в России поддержка ключевых банков реализована. Хотя нескольких крупных банков в перечне, всё же, нет (не знаю, вопрос ли это актуальной информации на сайте или реальное положение вещей):

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В Италии список банков внушительнее, хотя заявлено, что в России деньги можно снять из 85% банкоматов, а в Италии из 80%.

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В Чехии нет поддержки двух крупных банков: австрийского Raiffeissen и местного Fio Banka.

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В Эстонии возможность съема денег не заявлена. При этом утверждается, что сама система на рынке страны с 2017-го года.

Ажиотажный спрос на UnionPay

Сейчас в России наблюдается ажиотажный спрос на карты UnionPay. Так, в банке «Санкт-Петербург» появилась комиссия за выдачу карты 10 тысяч рублей, а годовое обслуживание увеличилось до 5000 рублей.

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«Ничего личного только бизнес на проблемах людей» (официально банк говорит о защите от ажиотажного спроса). Впрочем, о планах выпускать карты UnionPay уже заявили «Сбербанк», «Тинькофф» и ВТБ. 9 марта с утра о возможности заказа виртуальной карты на UnionPay объявил «Почта банк».

Широта предложений влияет и на стоимость изготовления карты, и стоимость обслуживания. У кого есть возможность, рекомендую подождать, и оформлю карту в банке с вменяемыми тарифами.

UnionPay и онлайн оплата

Оплата за товары интернет магазинов на начало марта 2022 не актуальна, так как закрыта доставка. Куда более актуальным может быть вопрос оплаты за сервис, брони и билетов для тех, кто решился или был вынужден выехать в это время.

Здесь мы упираемся в то, хотят ли владельцы магазинов и сервисов получить оплату или руководствуются принципиальными соображениями. Имеет значение и то, через какой платёжный шлюз идёт оплата (и какая у шлюза сейчас политика).

При онлайн-оплате ввести систему в заблуждение нельзя: банковский идентификатор вшит в номер карты. Уже по первым цифрам определяется принадлежность к платёжной системе, банку и стране, в которой карта выдана. И если у получателя платежа есть блок на страну, карту не примут.

В платёжных системах карта часто привязана к региону не только своим номером, но и номером телефона. Например, в том же PayPal на мобильный номер можно было подключить только карты одного региона (+7 — для России, +420 — для Чехии и т. п.). Здесь самим фактом использования мобильного номера владелец обозначает своё положение.

Для регистрации новых карт требуется заводить новый аккаунт и иметь новый номер телефона.

Итог

UnionPay может решить проблему использования пластиковой карты и снятия денег в Европе и других регионах (особенно — в Азии). Тем не менее, перед использованием лучше уточнить возможность использования на сайте компании и у местных.

Сейчас тарифы на выпуск и обслуживание карты высокие, но ситуация меняется ежедневно. Ждём расширения списка банков и нормализации тарифов. Вопрос онлайн-оплаты зависит от желания продавца услуги или сервиса получить деньги. Спрятать страну происхождения карты не получится.

Сервисы открытия виртуальных счетов и карт наверняка будут появляться.

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