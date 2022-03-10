Цитата дня. Про крипту как защиту

Для многих россиян, особенно тех, кто сейчас за границей, криптовалюта — настоящее спасение. Да и в целом, это довольно ценный актив в условиях санкционной войны, считают эксперты.

Ведущий стратег Exante Янис Кивкулис назвал крипту «защитным активом»:

«Вероятно, произошло укрепление криптовалют как защитного актива на фоне геополитики. Объемы торгов биткоинами с использованием рубля выросли до самого высокого уровня с мая».

По мнению эксперта, криптовалюта может выступить защитой против инфляции национальной валюты: это стало понятно еще по кризисам в Аргентине, Венесуэле и Турции.