Цитата дня. Про крипту как защиту

Для многих россиян, особенно тех, кто сейчас за границей, криптовалюта — настоящее спасение. Да и в целом, это довольно ценный актив в условиях санкционной войны, считают эксперты.
Ведущий стратег Exante Янис Кивкулис назвал крипту «защитным активом»:
«Вероятно, произошло укрепление криптовалют как защитного актива на фоне геополитики. Объемы торгов биткоинами с использованием рубля выросли до самого высокого уровня с мая».
По мнению эксперта, криптовалюта может выступить защитой против инфляции национальной валюты: это стало понятно еще по кризисам в Аргентине, Венесуэле и Турции.
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