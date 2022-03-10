Где можно расплачиваться картой МИР?

Центральный банк России составил памятку о том, в каких странах можно расплачиваться картой «Мир».
Турция
Снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank.
Вьетнам
В инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB).
Армения
Снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa.
Таджикистан
Снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити).
Белоруссия
Снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ, а также ВТБ Беларусь.
Казахстан
Снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), банка «Центр-Кредит».
Киргизия
Снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ.
Узбекистан
Снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD.
Южная Осетия
Снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия.
Абхазия
Снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА.