Новые виды административной ответственности

Что случилосьПрезидент РФ подписал закон об изменениях в КоАП РФ, который ввел новые виды ответственности.
ДокументФедеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Ответственность за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и за призывы к введению санкций в отношении РФПубличные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, влекут наложение штрафа (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, если нет признаков уголовно наказуемого деяния):
- на граждан – в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
- на должностных лиц – в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей;
- на организации – в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
- для граждан – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;
- для должностных лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей;
- для организаций – от 500 тыс. до 1 млн рублей.
- на граждан – в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
- на должностных лиц – в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей;
- на организации – в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Новые правонарушения в финансовой сфереНеприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и другого имущества, предусмотренных законодательством РФ о специальных экономических и принудительных мерах, влечет наложение штрафа на организацию в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (ч. 2 ст. 15.27.1 КоАП РФ).
Совершение в интересах организации сделок или финансовых операций с денежными средствами (другим имуществом), заведомо полученными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами (другим имуществом) влечет (ст. 15.27.3 КоАП РФ):
- наложение штрафа на организацию в размере до трехкратной суммы денежных средств (стоимости другого имущества), которые являются предметом правонарушения
- или административное приостановление деятельности организации на срок до 30 суток.
Организация признается виновной в совершении указанного правонарушения и привлекается к ответственности, если оно совершено:
- физическим лицом, уполномоченным на основании закона, иного правового акта, учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени организации;
- физическим лицом, занимающим должность в органах управления организации или органах, которые осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации;
- бенефициарным владельцем этой организации в значении, определенном п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Указанные изменения в КоАП РФ начнут действовать с 1 сентября 2022 года. Соответственно, нарушителей могут привлечь к ответственности только с сентября этого года.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.