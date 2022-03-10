Новые виды административной ответственности

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Рубрика КоАП РФ
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Что случилось

Президент РФ подписал закон об изменениях в КоАП РФ, который ввел новые виды  ответственности.

Документ

Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Ответственность за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и за призывы к введению санкций в отношении РФ

Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, влекут наложение штрафа (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, если нет признаков уголовно наказуемого деяния):

  • на граждан – в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
  • на должностных лиц – в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей;
  • на организации – в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Те же действия строже наказываются, если они сопровождаются призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий, а также создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка (безопасности) либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи  (ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ, если нет признаков уголовно наказуемого деяния). Штраф составит:

  • для граждан – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;
  • для должностных лиц –  от 200 тыс. до 300 тыс. рублей;
  • для организаций – от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Призывы к осуществлению иностранным государством, государственным объединением или союзом, государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения (союза) мер ограничительного характера, которые выражаются во введении (продлении) политических или экономических санкций в отношении России, граждан РФ или российских организаций, влекут наложение штрафа (ст. 20.3.4 КоАП РФ, если нет признаков уголовно наказуемого деяния):

  • на граждан – в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
  • на должностных лиц – в размере  от 100 тыс. до 200 тыс. рублей;
  • на организации – в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Перечисленные нормы вступили в силу с 4 марта 2022 года. Поэтому нарушителей могут привлечь к ответственности с указанной даты.

Новые правонарушения в финансовой сфере

Неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и другого имущества, предусмотренных законодательством РФ о специальных экономических и принудительных мерах, влечет наложение штрафа на организацию в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (ч. 2 ст. 15.27.1 КоАП РФ).

Совершение в интересах организации сделок или финансовых операций с денежными средствами (другим имуществом), заведомо полученными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами (другим имуществом) влечет (ст. 15.27.3 КоАП РФ):

  • наложение штрафа на организацию в размере до трехкратной суммы денежных средств (стоимости другого имущества), которые являются предметом правонарушения
  • или административное приостановление деятельности организации на срок до 30 суток.
Дополнительно возможна конфискация денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем.

Организация признается виновной в совершении указанного правонарушения и привлекается к ответственности, если оно совершено:

  • физическим лицом, уполномоченным на основании закона, иного правового акта, учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени организации;
  • физическим лицом, занимающим должность в органах управления организации или органах, которые осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации;
  • бенефициарным владельцем этой организации в значении, определенном п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Организация освобождается от ответственности за такое правонарушение, если она способствовала его выявлению, проведению административного расследования или выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением (примечания 1, 2 к ст. 15.27.3 КоАП РФ).

Указанные изменения в КоАП РФ начнут действовать с 1 сентября 2022 года. Соответственно, нарушителей могут привлечь к ответственности только с сентября этого года.

 

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