Как работать с контрагентами из недружественных стран

Правительство утвердило перечень недружественных стран. Список составлен по указу президента. С кредиторами тех стран, что вошли в этот перечень, — российский бизнес сможет расплачиваться по валютным обязательствам в рублях.

Кроме того, правительство утвердило правила сделок с иностранными компаниями из недружественных стран.

Теперь сделки будут одобряться специальной правкомиссией по «контролю за осуществлением иностранных инвестиций».

Российская компания, либо иностранная — должна будет обратиться с заявлением о разрешении на сделку. Там должна быть указана вся информация, включая сведения о бенефицарах компаний.

Сроки вынесения решения по сделке не указаны.

BFM спросила бизнесменов, которые работают с иностранцами на постоянной основе, об их страхах и опасениях:

«Конечно, основные опасения возникают относительно бюрократических процедур, которые с будут с этим связаны. Как долго будут рассматриваться эти бумаги, как они будут проверяться, на основе чего можно проверить конечных бенефициаров? <...>

На мой взгляд, судя по тому, что я вижу по перечню стран, под эти правила попадают и все сделки по продаже энергоносителей.<...> Но опять же будем ждать разъяснений, смотреть, как это все будет. Бизнес в любом случае не может останавливаться, поэтому ему придется жить с новыми правилами и как-то к нему приспосабливаться», — рассказал гендиректор компании «МастерПроф» по поставкам инженерной сантехники Павел Брун.

«У нас пока нет проблем взаимоотношений с американцами. У нас есть определенное количество денег, которые были по контрактам оплачены, и они готовы нам отгрузить товар. Возможно, с изменением страны назначения, через каких-то посредников, но они хотя бы готовы отдать товар.

Проблема огромная у нас с Германией, которая не хочет нам отгружать заранее оплаченные товары по контракту, они остановили отгрузки», — ответил представитель компании — производителя израильских роботов-газонокосилок Robomow Максим.

«На сегодняшний момент мы решили сделать паузу в оплатах наших старых счетов, у нас их несколько сотен тысяч долларов. Мы предложили нашим иностранным партнерам заморозить эти оплаты, готовы платить 5% годовых, и в течение пяти лет частями их погасить.

Все, что касается новых оплат, мы готовы их производить уже по новым курсам, и здесь для этих целей нам как раз подойдет возможность открывать рублевые счета для наших иностранных партнеров. Осталось посмотреть их реакцию. <...> То есть как вариант оплаты интересен, будем сейчас общаться с нашими партнерами. Вот как привезти, наверное, все-таки мы пока сейчас на паузе будем», — рассказал гендиректор компании «Оман» по поставкам стройматериалов Владислав Смирнов.

Источник: BFM.ru