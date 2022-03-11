Финансовая модель или бюджет: в чем разница и когда применять каждый инструмент

Меня зовут Дмитрий Колесников, я основатель сервиса «Бизан» — управленческая отчетность и бизнес-аналитика по подписке.

В этой статье поговорим о финансовом планировании. Для этих целей есть два инструмента: финансовая модель и бюджет. Давайте разберемся, в чем разница и когда применять каждый из них.

Планирование бывает краткосрочным (до 1 года) и долгосрочным (свыше 1 года). В промежутке есть еще среднесрочное планирование, но сегодня его затрагивать не будем.

Долгосрочное планирование свыше 1 года

Рекомендую использовать финансовую модель — инструмент моделирования будущих операционных и финансовых показателей. Ее цель — не предсказать будущее, а оцифровать стратегию развития компании и цифрами же нарисовать план реализации.

Модель разрабатывается в двух вариантах:

В кратком варианте она размещается на одном листе Excel с минимальным набором предпосылок. Например, выручка считается как произведение целевой доли рынка на его денежный объем, а все расходы закладываются как процент от выручки. Такая модель строится, чтобы быстро смоделировать сценарии развития компании. В развернутом варианте каждая группа показателей прогнозируется детально. Например, если в экспресс-варианте расходы на заработную плату отдельно не выделяются, то в развернутом — прогноз строится через численность и уровень зарплат по отделам, с учетом системы мотивации.

Модель состоит из двух групп значений — предпосылки (мы в «Бизан» выделяем их синим цветом) и расчетные значения (оставляем черными). В модели не должно быть ячеек с вручную введенными формулами: 23 4х(6 5) — пользователям модели будет непонятно, откуда взяты эти цифры.

При разработке модели важно не перегрузить ее деталями, иначе с ней сложно будет работать. Это особенно важно для привлечения инвестиций, так как некоторые инвестиционные фонды не рассматривают Excel-файлы моделей размером свыше 1 мегабайта. Разобраться в такой модели может единственный человек — ее автор.

Модели бывают одностраничные, где все предпосылки расположены ровно в тех блоках, на которые они влияют, и многостраничные — предпосылки в них расположены на отдельном листе.

Еще больше о долгоссрочном планировании и управленческих документах — в топовом курсе повышения квалификации от «Клерка». Все рассказываем на понятных примерах, выводим вашу профессиональную ценность на новый уровень. Даем удостоверение. Подробности тут

Независимо от количества листов модель обязательно содержит следующие блоки с расчетами:

Макропараметры и налоговые ставки.

Прогноз выручки.

Себестоимость коммерческих и управленческих расходов.

Персонал.

Прогноз капитальных расходов и инвестиций в нематериальные активы (НМА).

Оборотный капитал.

Финансирование.

Три формы отчетности — прибыли/убытки, баланс, движение денежных средств.

Финансовые и операционные показатели эффективности.

Анализ чувствительности.

Если вы предприниматель, то должны как минимум уметь пользоваться финансовыми моделями, построенными другими людьми — вашими сотрудниками или внешними подрядчиками.

Когда стратегия развития на 3-5 лет оцифрована в финансовой модели, самое время переходить к бюджетированию ближайшего года.

Краткосрочное планирование на 1 год

Как вы уже поняли, финансовая модель используется для стратегического планирования, а бюджет — для оперативного. Поэтому бюджет — инструмент более детальный, но менее гибкий.

У бюджетирования должен быть дирижер — финансовый директор. Бюджетирование идет снизу вверх, но при контроле и постановке целей — сверху вниз.

Что это значит? Собственники и менеджмент определили цели на ближайший год, выраженные в ключевых метриках, — выручка, структура по направлениям, объем продаж, валовая маржа, маркетинговые расходы, исходя из стоимости привлечения клиента и так далее.

Далее эти метрики транслируются конкретным отделам, которые будут отвечать за их реализацию.

Например, при финансовом моделировании заложили цель — снизить стоимость привлечения клиента, и на основе нее оценили маркетинговый бюджет. Теперь перед отделом маркетинга стоит задача распределить бюджет по каналам в динамике. Чтобы избежать постановки перед отделом нереалистичных целей, финансовая модель сначала обсуждается и согласуется не только внутри менеджмента, но и с руководителями подразделений.

Как и в финансовой модели, результирующими формами бюджета являются:

Отчет о прибылях и убытках.

Отчет о движении денежных средств.

Баланс.

Их собирает финансовый директор или его команда на основании данных от отдельных подразделений. Финансовый директор выполняет роль связующего звена между отделами и следит за тем, чтобы планы согласовывались — например, чтобы планы продаж соответствовали маркетинговому бюджету.

Я слышал, что некоторые успешные современные компании намеренно не используют бюджет. Например, во «Вкусвилл» считают, что бюджет сковывает компанию и не дает ей быть живым организмом. Я тоже считаю, что супер детализированный и жесткий бюджет не имеет смысла — но его отсутствие могут себе позволить только высоко маржинальные компании, которым платят по факту. К примеру, когда мы производили и поставляли во «Вкусвилл» мясные снеки, они делали наценку 80% — покупали у нас по 105 рублей за пачку, а продавали за 189 рублей.

Заключение

Если провести параллель с изобразительным искусством, то финансовая модель — это эскиз, а бюджет — это картина. И эту картину лучше ежегодно рисовать, чтобы как максимум достигать поставленных целей, а как минимум — не остаться без бизнеса.