Финансовая модель или бюджет: в чем разница и когда применять каждый инструмент

Меня зовут Дмитрий Колесников, я основатель сервиса «Бизан» — управленческая отчетность и бизнес-аналитика по подписке.
В этой статье поговорим о финансовом планировании. Для этих целей есть два инструмента: финансовая модель и бюджет. Давайте разберемся, в чем разница и когда применять каждый из них.
Планирование бывает краткосрочным (до 1 года) и долгосрочным (свыше 1 года). В промежутке есть еще среднесрочное планирование, но сегодня его затрагивать не будем.
Долгосрочное планирование свыше 1 года
Рекомендую использовать финансовую модель — инструмент моделирования будущих операционных и финансовых показателей. Ее цель — не предсказать будущее, а оцифровать стратегию развития компании и цифрами же нарисовать план реализации.
Модель разрабатывается в двух вариантах:
- В кратком варианте она размещается на одном листе Excel с минимальным набором предпосылок. Например, выручка считается как произведение целевой доли рынка на его денежный объем, а все расходы закладываются как процент от выручки. Такая модель строится, чтобы быстро смоделировать сценарии развития компании.
- В развернутом варианте каждая группа показателей прогнозируется детально. Например, если в экспресс-варианте расходы на заработную плату отдельно не выделяются, то в развернутом — прогноз строится через численность и уровень зарплат по отделам, с учетом системы мотивации.
Модель состоит из двух групп значений — предпосылки (мы в «Бизан» выделяем их синим цветом) и расчетные значения (оставляем черными). В модели не должно быть ячеек с вручную введенными формулами: 23 4х(6 5) — пользователям модели будет непонятно, откуда взяты эти цифры.
При разработке модели важно не перегрузить ее деталями, иначе с ней сложно будет работать. Это особенно важно для привлечения инвестиций, так как некоторые инвестиционные фонды не рассматривают Excel-файлы моделей размером свыше 1 мегабайта. Разобраться в такой модели может единственный человек — ее автор.
Модели бывают одностраничные, где все предпосылки расположены ровно в тех блоках, на которые они влияют, и многостраничные — предпосылки в них расположены на отдельном листе.
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Независимо от количества листов модель обязательно содержит следующие блоки с расчетами:
- Макропараметры и налоговые ставки.
- Прогноз выручки.
- Себестоимость коммерческих и управленческих расходов.
- Персонал.
- Прогноз капитальных расходов и инвестиций в нематериальные активы (НМА).
- Оборотный капитал.
- Финансирование.
- Три формы отчетности — прибыли/убытки, баланс, движение денежных средств.
- Финансовые и операционные показатели эффективности.
- Анализ чувствительности.
Если вы предприниматель, то должны как минимум уметь пользоваться финансовыми моделями, построенными другими людьми — вашими сотрудниками или внешними подрядчиками.
Когда стратегия развития на 3-5 лет оцифрована в финансовой модели, самое время переходить к бюджетированию ближайшего года.
Краткосрочное планирование на 1 год
Как вы уже поняли, финансовая модель используется для стратегического планирования, а бюджет — для оперативного. Поэтому бюджет — инструмент более детальный, но менее гибкий.
У бюджетирования должен быть дирижер — финансовый директор. Бюджетирование идет снизу вверх, но при контроле и постановке целей — сверху вниз.
Что это значит? Собственники и менеджмент определили цели на ближайший год, выраженные в ключевых метриках, — выручка, структура по направлениям, объем продаж, валовая маржа, маркетинговые расходы, исходя из стоимости привлечения клиента и так далее.
Далее эти метрики транслируются конкретным отделам, которые будут отвечать за их реализацию.
Как и в финансовой модели, результирующими формами бюджета являются:
- Отчет о прибылях и убытках.
- Отчет о движении денежных средств.
- Баланс.
Их собирает финансовый директор или его команда на основании данных от отдельных подразделений. Финансовый директор выполняет роль связующего звена между отделами и следит за тем, чтобы планы согласовывались — например, чтобы планы продаж соответствовали маркетинговому бюджету.
Я слышал, что некоторые успешные современные компании намеренно не используют бюджет. Например, во «Вкусвилл» считают, что бюджет сковывает компанию и не дает ей быть живым организмом. Я тоже считаю, что супер детализированный и жесткий бюджет не имеет смысла — но его отсутствие могут себе позволить только высоко маржинальные компании, которым платят по факту. К примеру, когда мы производили и поставляли во «Вкусвилл» мясные снеки, они делали наценку 80% — покупали у нас по 105 рублей за пачку, а продавали за 189 рублей.
Заключение
Если провести параллель с изобразительным искусством, то финансовая модель — это эскиз, а бюджет — это картина. И эту картину лучше ежегодно рисовать, чтобы как максимум достигать поставленных целей, а как минимум — не остаться без бизнеса.