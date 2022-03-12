Мировая экономика и возможный дефицит продуктов: о чем предупреждают эксперты

Мнением о последствиях нынешней экономической ситуации поделились в Телеграм-канале «Тинькофф Инвестиции».

Международный валютный фонд (МВФ) собирается пересмотреть свой прогноз по глобальному экономическому росту, учтя в нем экономические последствия геополитической ситуации и ситуации на Украине. Об этом CNBC News сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева.

«Мы думаем, что в результате кризиса на Украине нам придется понизить наши прогнозы», — заметила она, подчеркнув, однако, что в МВФ, несмотря на это, рассчитывают: по итогам года глобальный ВВП покажет положительную динамику.

Как сильно Международный валютный фонд будет корректировать прогнозы, пока неизвестно.

Согласно январскому отчету организации, в 2022 году глобальный рост экономики должен был составить 4,4%, что являлось умеренным показателем по сравнению с 5,9-процентным ростом годом ранее.

Почему рост мировой экономики может замедлиться?

Негативные эффекты для мировой экономики, по мнению главы МВФ, создает ситуация на Украине, которая уже вызвала рост цен на сырьевые товары. Они взлетели на фоне опасений инвесторов по поводу того, что геополитика может сократить глобальное предложение.

В цене, в частности, уже значительно увеличились нефть, газ, металлы (включая палладий и никель) и ожидается подорожание продовольствия, ведь Россия и Украина являются двумя крупнейшими в мире экспортерами сельскохозяйственной продукции.

На это обращает внимание и телеканал Fox, замечая, что высокие цены на газ, в свою очередь, повышают цены на удобрения.

Еще до начала геополитического конфликта они выросли до своих исторических максимумов на фоне проблем с цепочкой поставок и более высоких затрат «на новые ресурсы».

Теперь же, по данным Fox Business, все три исходных материала, которые используются в удобрениях (фосфат, азот, калий), находятся в большом дефиците.

Даже если ситуация на Украине завтра разрешится, будет уже «слишком поздно», говорит аналитик Питер Зейхан.

Проблемы с удобрениями, по его мнению, могут привести к более низкой урожайности в Бразилии, Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Это будет означать дефицит продуктов питания для сотен миллионов людей, отмечает Fox.

В последний раз подобная ситуация наблюдалась в 2008 году, напоминает доцент кафедры растениеводства Канадского университета Гвельфа Маниш Райзада. «Это привело к тому, что недоедать стали еще 150 млн человек в мире», — отметил он, пояснив, что в этот раз кризис может повлиять на «миллиарды людей в развивающихся странах, которые полагаются на натуральные хозяйства».