Как пользоваться картами тем, кто сейчас находится за границей

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Рубрика Банковские карты
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СберБанка ответил на главные вопросы об оплатах и получении денег за границей для держателей карт.

  • Смогу ли я платить за границей картами Visa и Mastercard СберБанка после 10 марта?

Нет, с 10 марта такие операции ограничены. В ряде стран принимаются карты «Мир», её можно выпустить в СберБанк Онлайн и привязать к мобильным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay и Мир Pay для бесконтактной оплаты.

  • Я живу не в России, но получаю зарплату/пенсию на карту СберБанка. Как мне теперь воспользоваться своими средствами?

Если вы являетесь налоговым резидентом РФ или не являетесь налоговым резидентом одной из этих стран, есть два способа вывести средства:

  1. Перевести деньги на счёт любого вашего знакомого, открытый в стране вашего пребывания. Так, ваш знакомый сможет снять наличные и передать их вам либо перевести на вашу карту, выпущенную в стране пребывания.
  2. Если вы не резидент страны из списка — перевести деньги на свой счёт в иностранном банке в стране пребывания.
  3. В некоторых странах вы также можете использовать для оплаты карту «Мир» СберБанка.
  • Как мне получить наличные с карты Visa или Mastercard СберБанка после 10 марта, если я нахожусь за границей?
  1. Получить деньги через близких с помощью систем денежных переводов. Сейчас доступны переводы на карты национальных платёжных систем стран СНГ через НСПК.
  2. Перевести деньги на свою карту «Мир», если находитесь в одной из стран, где она работает.
  3. Воспользоваться сервисами переводов по номеру телефона (страны и партнёры здесь) или по ФИО и номеру телефона в СберБанк Онлайн с учётом ограничений на переводы за рубеж.
  4. Попросить близких сделать перевод через СберБанк Онлайн на счёт в иностранном банке, принадлежащий третьему лицу, которое находится рядом с вами, но не более $5 тыс. в месяц.
  • Как вернуть перевод, если иностранный банк его не принял?

В таком случае перевод вернётся самостоятельно. Сроки возврата зависят от иностранных банков — от пяти рабочих дней.

  • Не могу открыть в другой стране карту или счёт для получения денежных средств от близких из России. Как быть?

В таком случае вы можете воспользоваться нашей инструкцией по получению наличных за границей после 10 марта.

  • Как мне оплатить отель или съёмную квартиру в другой стране, если карты СберБанка здесь не работают?
  1. Оплатить наличными, которые вы можете снять с перевода от близких через международные пункты переводов.
  2. Совершить перевод по номеру счёта в пользу физического или юридического лица, у которого снимаете жильё, через СберБанк Онлайн. Лимиты таких переводов — не более $5 тыс. в месяц при переводе физическому лицу или не более 750 тыс. рублей в сутки при переводе юридическому лицу.
  • Могу ли я продолжить оплачивать обучение в других странах? Платёж по карте Сбера не прошёл.

Да, через СберБанк Онлайн или отделение банка по номеру счёта с целью «Оплата услуг». Лимиты таких переводов — не более 750 тыс. рублей в сутки при переводе через СберБанк Онлайн и безлимитные переводы через отделение.

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