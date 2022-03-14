Как пользоваться картами тем, кто сейчас находится за границей

СберБанка ответил на главные вопросы об оплатах и получении денег за границей для держателей карт.

Смогу ли я платить за границей картами Visa и Mastercard СберБанка после 10 марта?

Нет, с 10 марта такие операции ограничены. В ряде стран принимаются карты «Мир», её можно выпустить в СберБанк Онлайн и привязать к мобильным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay и Мир Pay для бесконтактной оплаты.

Я живу не в России, но получаю зарплату/пенсию на карту СберБанка. Как мне теперь воспользоваться своими средствами?

Если вы являетесь налоговым резидентом РФ или не являетесь налоговым резидентом одной из этих стран, есть два способа вывести средства:

Перевести деньги на счёт любого вашего знакомого, открытый в стране вашего пребывания. Так, ваш знакомый сможет снять наличные и передать их вам либо перевести на вашу карту, выпущенную в стране пребывания. Если вы не резидент страны из списка — перевести деньги на свой счёт в иностранном банке в стране пребывания. В некоторых странах вы также можете использовать для оплаты карту «Мир» СберБанка.

Как мне получить наличные с карты Visa или Mastercard СберБанка после 10 марта, если я нахожусь за границей?

Получить деньги через близких с помощью систем денежных переводов. Сейчас доступны переводы на карты национальных платёжных систем стран СНГ через НСПК. Перевести деньги на свою карту «Мир», если находитесь в одной из стран, где она работает. Воспользоваться сервисами переводов по номеру телефона (страны и партнёры здесь) или по ФИО и номеру телефона в СберБанк Онлайн с учётом ограничений на переводы за рубеж. Попросить близких сделать перевод через СберБанк Онлайн на счёт в иностранном банке, принадлежащий третьему лицу, которое находится рядом с вами, но не более $5 тыс. в месяц.

Как вернуть перевод, если иностранный банк его не принял?

В таком случае перевод вернётся самостоятельно. Сроки возврата зависят от иностранных банков — от пяти рабочих дней.

Не могу открыть в другой стране карту или счёт для получения денежных средств от близких из России. Как быть?

В таком случае вы можете воспользоваться нашей инструкцией по получению наличных за границей после 10 марта.

Как мне оплатить отель или съёмную квартиру в другой стране, если карты СберБанка здесь не работают?

Оплатить наличными, которые вы можете снять с перевода от близких через международные пункты переводов. Совершить перевод по номеру счёта в пользу физического или юридического лица, у которого снимаете жильё, через СберБанк Онлайн. Лимиты таких переводов — не более $5 тыс. в месяц при переводе физическому лицу или не более 750 тыс. рублей в сутки при переводе юридическому лицу.

Могу ли я продолжить оплачивать обучение в других странах? Платёж по карте Сбера не прошёл.

Да, через СберБанк Онлайн или отделение банка по номеру счёта с целью «Оплата услуг». Лимиты таких переводов — не более 750 тыс. рублей в сутки при переводе через СберБанк Онлайн и безлимитные переводы через отделение.