Восемь мифов о товарном знаке: ускоренная регистрация, действует по всему миру, только крупным компаниям

Заблуждения относительно товарных знаков начинаются уже с самого понятия «товарный знак». В сети Интернет встречаются упоминания «брендов», «торговых марок», «логотипов» — синонимы ли это? Одни считают, что да, другие — что это разные объекты, каждый из которых подлежит отдельной регистрации.

В России товарный знак — это «официальное название» средства индивидуализации товаров и услуг, которое регистрируется Роспатентом и имеет свидетельство о регистрации.

Остальные термины — «бренд», «торговая марка», «логотип» — иногда используются как синонимы, а иногда в них вкладывается какое-то дополнительное значение. Например, термин «бренд» чаще используют для известных товарных знаков, а «логотип» — для изобразительных или комбинированных товарных знаков (то есть обозначений с графическими элементами). Права на них оформить нельзя — законом охраняется только товарный знак.

Однако на этом заблуждения в отношении товарных знаков не заканчиваются, а некоторые из них способны привести к негативным последствиям для бизнеса. Рассмотрим наиболее серьезные из них.

Миф № 1. Товарный знак нужен только крупным компаниям

Это заблуждение легко развеять, если узнать, зачем нужен товарный знак. Товарный знак дает владельцу множество преимуществ:

1. Монопольное право на использование обозначения

Без вашего согласия никто другой не сможет использовать ваш товарный знак или сходное с ним обозначение в отношении товаров и услуг, для которых он охраняется.

2. Пресечение нарушений и получение компенсаций за незаконное использование товарного знака

Вы вправе потребовать от нарушителя компенсацию от 10 тысяч до 5 млн. рублей, причем доказывать убытки не потребуется.

3. Построение франчайзинговой сети

Открыть франшизу без товарного знака невозможно, это ее обязательный элемент.

4. Инвестирование

Товарный знак — ценный нематериальный актив, который можно внести в уставный капитал компании, заложить, продать, предоставить во временное пользование (лицензия) и так далее.

5. Приоритетное право на регистрацию созвучного доменного имени

Это существенно в наше время, когда большую часть товаров и услуг ищут через Интернет.

6. Отслеживание контрафакта, ввозимого из-за границы

Правообладатель может включить товарный знак в Таможенный реестр, что позволит отслеживать и пресекать ввоз нелегальной продукции в Россию.

Приведенный перечень преимуществ — не исчерпывающий, но достаточно ярко демонстрирует отсутствие привязки к величине компании. Малый бизнес и даже стартапы нуждаются в защите своих обозначений не меньше, чем крупный бизнес.

Миф № 2. Я первый — значит, все права за мной

Многие считают, что, если они начали использовать обозначение раньше остальных, то никто другой не сможет его зарегистрировать как товарный знак.

Увы, все не так просто. Самого факта, что вы первым использовали обозначение, недостаточно, чтобы помешать другому лицу зарегистрировать такой же или сходный товарный знак.

Вы вправе подавать в Роспатент обращения и возражения против регистрации чужого товарного знака. Но чтобы они сработали, ваше незарегистрированное обозначение должно быть широко известно потребителям именно как ваше обозначение. Тогда вы сможете утверждать, что регистрация товарного знака на иное лицо введет потребителя в заблуждение относительно изготовителя, заявлять в суд или антимонопольную службу о недобросовестной конкуренции со стороны другого производителя.

На практике мы сталкиваемся с разными случаями. Например, недавно обратился бизнесмен с просьбой составить возражение в Роспатент против регистрации товарного знака на его бывшего партнера. Когда мы начали изучать документы, оказалось, что все, что как-либо подтверждало деятельность, было оформлено на партнера — сайт, социальные сети, телефоны для связи, помещение, договоры на оказание услуг и прочее. Остается только догадываться, почему все оформляли на одного, но идти в Роспатент было не с чем. Увы, товарный знак потерян.

Миф № 3. Если никто не зарегистрировал, значит можно регистрировать

Обратная ситуация: предприниматели считают, что если известное на рынке обозначение не зарегистрировано, то его можно зарегистрировать на себя, и никаких негативных последствий это не повлечет.

Это заблуждение. Если товарный знак широко известен на рынке как обозначение определенного лица — Роспатент откажет в регистрации, ссылаясь на возможность введения потребителя в заблуждение. А если изготовитель узнает о ваших действиях по регистрации товарного знака — он может обратиться с возражением в Роспатент или пойти в антимонопольную службу, которая наложит на вас штраф, обнаружив признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Есть и другие основания, препятствующие регистрации товарного знака. Например, если обозначение конкурента (даже не зарегистрированное) совпадает с его фирменным наименованием, на которое у него приоритетное право.

Так называемые «патентные тролли» пытаются сделать бизнес на регистрации чужих незарегистрированных обозначений. Патентные тролли наживаются на производителях, которые вовремя не позаботились о защите обозначений: они регистрируют такие обозначения и после предъявляют компаниям многомиллионные иски о компенсации или предлагают продать товарный знак за баснословные суммы.

Однако далеко не все попытки патентных троллей оказываются удачными.

Например, известный в РФ патентный тролль Ибатуллин Азамат получил не один отказ в регистрации — в том числе таких знаков, как «МАК ДАК» (заявка № 2017752827), «ФЛАГМАН» (заявка № 2018739794) и «ГУДВИЛ» (заявка № 2017723347).

Миф № 4. Знаки не одинаковые — значит, можно регистрировать

Это еще одно распространенное заблуждение: якобы, если в одинаковые знаки добавить хоть какие-то отличия, то проблем с регистрацией быть не должно.

Если вы тоже так считали — вынуждены разочаровать: добавление незначительных деталей к уже существующим товарным знакам никак не поможет в их регистрации.

Действующее законодательство запрещает регистрацию не только тождественных (то есть полностью совпадающих) товарных знаков, но и сходных до степени смешения — то есть таких, которые потребители могут спутать друг с другом или решить, что они происходят из одного источника, хотя эти товарные знаки совпадают не во всех деталях.

Также важно то, для каких товаров и услуг охраняется товарный знак. Если одним изготовителем обозначение используется для молока, а другой использует такое же или сходное до степени смешения обозначение для творога — потребители могут их спутать, так как все эти товары относятся к молочной продукции и лежат на соседних полках магазинов.

Например, получило отказ в регистрации обозначение «Кофеточка» (заявка № 2020700487) из-за наличия зарегистрированного ранее обозначения «ТОЧКА КОФЕ» (свидетельство № 510007), признанного схожим до степени смешения.

По той же причине получили отказ в регистрации обозначения miniplus (заявка № 2019759998) и minipro (заявка № 2019759996), признанные схожими с серией товарных знаков MINI (свидетельство № 166988, свидетельства о международной регистрации № 1441732, № 1339740, № 1238653, № 808028, № 727906).

Однако если один производитель использует обозначение «ЛИДЕР» для автошколы, а другой использует это же обозначение в качестве названия журнала по психологии или бренда одежды, то они не являются конкурентами. Поэтому потребители их не спутают, даже при том, что обозначения полностью одинаковые. Такие товарные знаки могут сосуществовать друг с другом.

Например, существуют совместно товарные знаки «ГЕНЕРАЛ» (свидетельство № 519003), зарегистрированный на имя ООО «Российские железные дороги» для товаров 12 класса, и идентичный ему товарный знак «ГЕНЕРАЛ» (свидетельство № 661742), зарегистрированный на имя ООО «Нимал-Логистика» для товаров и услуг 11, 35, 37 классов.

Таким образом, возможность или невозможность регистрации товарного знака зависит не только от оригинальности самого обозначения, но и от перечня товаров и услуг, для которых запрашивается охрана.

Миф № 5. Общеупотребительное слово нельзя зарегистрировать как товарный знак

Роспатент действительно может отказать в регистрации общеупотребительного термина или описательного обозначения — но только в том случае, если оно характеризует товары и услуги, для которых вы хотите его зарегистрировать.

Также вероятен отказ в регистрации обозначения, если оно является ложным и вводящим в заблуждение, и такая ложь или ассоциация реальна.

Например, если в продуктовом магазине бургер будет продаваться под названием «сгущенка», то потребитель будет обманут — он может решить, что в состав бургера входит сгущенка, что не соответствует действительности.

Таким образом получило отказ в регистрации обозначение «Русский хлеб» (заявки № 2009714255, № 2009714250, № 2009714251), заявленное для алкогольной продукции.

Однако если подобные ассоциации не выглядят реалистичными, то обозначения считаются фантазийными и их регистрация возможна.

Самый очевидный пример — Apple, который с английского языка переводится как «яблоко». Его регистрация для яблок была бы невозможной, однако для компьютерной техники такое название является фантазийным (свидетельство о международной регистрации № 956402).

Как правило, если какой-либо из элементов товарного знака не охраняется, то в сведениях о товарном знаке есть об этом отметка. Бывают случаи — они называются дискламацией по умолчанию — когда такой элемент хоть и очевидно описательный, но не отмечен как неохраняемый.

Разобраться без специалиста в таких ситуациях сложно. Поэтому, если элемент и выглядит описательным для соответствующих товаров и услуг, будет не лишним проконсультироваться с экспертом до того, как маркировать им товары или указывать на вывеске.

Миф № 6. Если я зарегистрировал товарный знак, то он охраняется во всем мире

Откроем секрет: мировых товарных знаков не существует.

Охрана товарного знака носит территориальный характер, то есть его действие распространяется только на территорию той страны, где он зарегистрирован. Если вы зарегистрировали товарный знак в Роспатенте, его охрана действует только на территории Российской Федерации.

Существуют системы регистрации, которые позволяют подать одну заявку на регистрацию товарного знака и получить охрану сразу в нескольких странах. Например, можно получить охрану сразу во всех странах ЕС, подав заявку в патентное ведомство Европейского союза, или подать международную заявку по Мадридской системе, которая позволяет получить охрану в любых из 125 стран-участников.

Однако и при Мадридской системе вы указываете конкретные страны, в которых желаете получить охрану, и платите пошлины. После такая международная заявка поступает на экспертизу в национальные ведомства выбранных стран, которые по результатам рассмотрения могут как зарегистрировать ваш товарный знак, так и отказать в регистрации.

Таким образом, поданная по одной из таких систем заявка способна охватить сразу несколько стран, но ни в коем случае не весь мир.

Миф № 7. Если заявка подана и пошлина оплачена, то регистрация уже «в кармане»

Многие считают, что после подачи заявки на регистрацию товарного знака и уплаты пошлины за экспертизу все самое сложное осталось позади. Как бы ни так: с подачи заявки все только начинается.

Оплаченная пошлина — еще не гарантия регистрации товарного знака. После подачи заявки начинается экспертиза — соответствует ли заявленное на регистрацию обозначение требованиям законодательства: не сходно ли оно с уже зарегистрированным товарным знаком другого лица или поданной ранее заявкой, не содержит ли оскорбительных элементов или элементов, способных ввести потребителя в заблуждение, и многое другое.

По результатам экспертизы будет вынесено решение либо о регистрации товарного знака, либо об отказе в регистрации — если экспертиза найдет причины для такового, а заявитель не сможет привести весомые ответные доводы в свою пользу.

Важно: до самого момента получения свидетельства о регистрации вашего обозначения не исключен риск того, что оно сходно до степени смешения с чьим-то уже зарегистрированным ранее товарным знаком. А использование такого обозначения — уже нарушение чужих прав, и может повлечь за собой штрафы и судебные тяжбы.

Миф № 8. Ускоренная регистрация = гарантированная регистрация

Это распространенная установка лиц, которые считают, что деньги решают все.

Ускоренная процедура регистрации действительно существенно сокращает время экспертизы, однако ни в коем случае не отменяет ее и не гарантирует вам регистрацию товарного знака. При ускоренной процедуре регистрации вы платите за сокращение времени ожидания в очереди, но сама экспертиза не будет к вам при этом менее строга и невнимательна. Если будут выявлены основания, препятствующие регистрации, о них вам сообщат в общем порядке и предоставят стандартный срок в 6 месяцев для опровержения.

Как правило, ускоренными регистрациями пользуются в тех случаях, когда это вызвано деловыми обстоятельствами — например, для участия в конкурсе или выставке, либо если без товарного знака маркетплейс отказывается размещать ваши товары. Обычно данной процедурой пользуются крупные компании, так как для малого бизнеса доплата ощутимая — от 94 400 рублей.

Например, товарные знаки «САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ» (свидетельство № 833026) и «СНПХ» (свидетельство № 838857) на имя АО «САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ» проходили регистрацию в рамках ускоренной процедуры.

Заключение

Надеемся, наша статья помогла развеять хотя бы часть мифов о товарных знаках.

Ошибки для предпринимателей и компаний опасны потерей времени и денег — и чем меньше подобных мифов и легенд, тем более защищен и успешен ваш бизнес.