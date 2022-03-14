Вы забыли про ФСБУ! Опасные изменения в бухучете, которые могут привести к штрафам и субсидиарке. Памятка, что сделать срочно

Работа бухгалтером несет большие риски. Ответственность главбуха не меньше, чем у руководителя. Например, за грубое нарушение правил бухучета, кроме штрафа за каждый случай нарушений до 20 тысяч рублей, бухгалтера может ждать дисквалификация на срок до двух лет. К тому же ФНС регулярно пытается привлечь главбухов к субсидиарной ответственности. Серьезную опасность таят в себе новые ФСБУ, которые многие организации начали применять с 2022 года. Некоторые из них настолько запутаны, что допустить ошибку легко, а вот обнаружить можно слишком поздно.

Обратите особое внимание на назначение штрафов: Грубое нарушение оценивают в процентах к суммам налогов. Например, занижение налога на 10% и более из-за искажения данных бухучета — это грубое нарушение. Т.е. в суммовом выражении это может быть незначительная сумма, а в процентах — серьезная ошибка для целей КоАП.

Главбух может не нести ответственность, если докажет, то вина в искажении данных лежит на другом лице. Например, если менеджер предоставил недостоверные документы или директор не передал вовремя счета-фактуры. Но невиновность придется доказывать самостоятельно. Лучше до этого вообще не доводить.

А теперь давайте посмотрим, какие ключевые моменты в 5-ти главных ФСБУ с 2022 года надо учесть (для тех, кому нужно больше, чем статья, чтобы разобраться в новых правилах, сделали специальный курс про все 5 ФСБУ).

ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Организация может не применять положения данного ФСБУ для тех запасов, которые предназначены для управленческих нужд.

Что это значит — например, канцелярию, если она приобретается и сразу раздается для работы офисным сотрудникам, можно сразу списать и не учитывать на 10 счете:

Дебет 26 (44) Кредит 60

Правда, продолжать учитывать какие-то мелкие инструменты, приспособления, которые не расходуются сразу (к примеру, калькуляторы) нужно и после списания их стоимости.

Для запасов появился новый вид инвентаризации — оценка резерва под обесценение матценностей.

Ее проводят так же, как и другую инвентаризацию — в конце года, при смена ответственных лиц и т.д.

При этом нужно выделить материальные ценности, которые:

морально устарели;

потеряли первоначальные качества (полностью или частично);

на рынке стали стоить дешевле или их стало труднее продать.

Т.е. нужно оценить остатки на счетах учета запасов, а также проверить кредитовый остаток по счету 14 «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей» (по каждому созданному резерву).

Есть и важный момент, касающийся учета основных средств.

Т.к. у организаций есть право установить самостоятельно лимит их стоимости (он может быть равен 40 000 рублей, может составлять 100 000, как в налоговом учете для сближения двух видов учета, а может быть и больше), то она должна отразить это в учетной политике, что многие и сделали с 1 января 2022 года.

Проблема в том, что если ранее у вас был лимит 40 тысяч, то часть ваших бывших ОС перестала ими быть и превратилась в обычный инвентарь с 1 января 2022 года (как карета Золушки в тыкву). Недоамортизированные ОС, приобретенные в прошлом, стоимостью от 40 до 100 тысяч рублей нужно «пересчитать».

Если стоимость такого ОС была списана не полностью, то её надо досписать январем 2022 года в дебет счета 84.

Для тех, кто применяет ПБУ 18, придется еще восстановить остаток начисленного ранее отложенного налогового обязательства.

Дебет счета 84 Кредит счета 01 — первоначальная стоимость.

Дебет счета 02 Кредит счета 84 — накопленная амортизация за этот период.

Дебет 77 Кредит 84 — списываются отложенные налоговые обязательства.

Еще одно новшество — включение в стоимость материалов затрат на утилизацию, создание резерва. Это относится к таким материалам, у которых бывают какие-то отходы. Ну, например, обрезки кабеля или картонная упаковка от бумаги.

официальное удостоверение с занесением в госреестр. Еще есть места на ближайшем потоке. Все пять новых ФСБУ можно оперативно изучить на онлайн-курсе повышения квалификации от «Клерка». За 1 месяц все изучите, зададите вопросы преподавателям, проверите себя на тестах и получите. Еще есть места на ближайшем потоке. Записывайтесь.

Причем включать такие расходы предлагается уже при покупке материалов, заранее. Сделать расчет — какой объем отходов образуется, какие затраты на утилизацию принеся нести и сколько отчислять средств на нее — должны, конечно, не бухгалтеры (хотя, скорее всего на них в маленьких фирмах эта работа и свалится).

Методики, специально разработанной, нет — придется придумать ее самостоятельно.

Накапливать резерв надо на счете 96. Т.к. НК подобного резерва не предусматривает, тем, кто применяет ПБУ 18, придется учитывать возникающие разницы.

После того, как реально будут понесены расходы на утилизацию, в учете надо будет сделать проводку: Дебет 96 Кредит 60 (23 и др.) на сумму таких расходов.

А теперь о хорошем — если у вас таких отходов совсем мало, то можно махнуть рукой и просто не применять это положение. Налоговики за это вряд ли накажут (НК ведь мы не нарушим), особенно, если речь идет о копеечных расчетах. Вот, если у вас крупное производство, тут будет к чему придраться.

Обратите внимание, что ФСБУ 5/2019 не только по-полной напрягает бухгалтеров, но и дает кое-какие послабления.

Например, принять к учету материалы можно сразу в удобных (и более точных) единицах измерения, а не переводить в них после оприходования.

Что имеется в виду: допустим, вы купили ГСМ, которые ваш поставщик в накладной обозначил в штуках (канистрах), а вам надо оприходовать их в литрах. Теперь можно сразу приходовать ГСМ в нужных единицах измерения.

Многие бухгалтеры растерялись, столкнувшись с понятием чистой стоимости продаж в ФСБУ 5/2019. Поясним, что по сути это просто текущая рыночная стоимость, просто законодатели описали ее более витиеватыми терминами.

Зачем она нужна? При инвентаризации бухгалтер должен выявить запасы, которые хранятся уже давно и потеряли в цене. Под их обесценение необходимо создавать резерв (счет 14, о котором мы уже говорили). Рыночную стоимость можно уточнить как в своем отделе продаж (по товарам), так и собрав данные у сторонних продавцов. Это уже не забота бухгалтера (как и объяснение руководству, почему товар мертвым грузом лежит на складе и дешевеет, а компания теряет оборотные средства и прибыль).

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Один из самых запутанных и пугающих для бухгалтера ФСБУ.

Но на самом деле, далеко не все обязаны его применять.

Сначала определите есть ли у вас объекты, подпадающие под определение «объекты учета аренды».

Срок аренды можно определить. Причем нужно обращать внимание не на формальный срок (часто договоры составляют на срок менее 12 месяцев, чтобы их не регистрировать), а на реальные намерения арендатора и арендодателя. Предмет аренды можно идентифицировать. Если сделать это невозможно, то и применять ФСБУ не нужно. К примеру, вы заключили договор на аренду авто, но каждый раз вам предоставляют разные автомобили (какие есть свободные в автопарке арендодателя), в этом случае конкретизировать предмет аренды не получится. Арендатор получит выгоду от использования предмета аренды. Арендодатель контролирует использование арендуемого объекта. К примеру, арендодатель определяет, какой именно деятельностью можно заниматься в данном помещении.

Исходя из этих и некоторых других положений ФСБУ 25/2018 можно не применять, если:

Срок договора менее 12 месяцев. Рыночная стоимость предмета аренды не выше 300 тыс. руб. Компания, имеет право на упрощенный учет и приняла решение не применять ФСБУ 25/2018 (при условии отражения этого в учетной политике).

Арендатор, ведущий упрощенный учет, вправе не применять данное ФСБУ, если он не собирается выкупать предмет аренды. Он также вправе при учете аренды определять фактическую стоимость права пользования активами, как сумму первоначальной оценки обязательства по аренде, а остальные затраты признавать расходами по обычным видам деятельности, а также может не применять дисконтирование.

Арендодатель также может переданное в аренду имущество при применении ФСБУ 25/2018 учитывать как операционные доходы, если не собирается в дальнейшем передавать имущество в собственность арендатору и у того нет права выкупа по цене значительно ниже его справедливой стоимости.

Т.е. многие организации могут свободно отказаться от применения ФСБУ и использовать прежние методы учета аренды.

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ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Больше всего вопросов в этом ФСБУ было о ремонте. Почему то многие бухгалтеры решили, что теперь любой ремонт ОС придется учитывать как самостоятельное капвложение.

На самом деле изменения касаются только капитального ремонта, модернизации реконструкции. Вообще ФСБУ 26/2020 нужно читать вместе с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». И последний стандарт, в частности, говорит том, что самостоятельными инвентарными объектами признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

Такой подход правильнее применять к дорогостоящим ОС, с дорогостящими же запчастями и ремонтами. К примеру, это может быть авиатранспорт.

Если вы выполняете всего лишь обычный ремонт — замену подшипника, например, или натяжного ремня в станке, чтобы восстановить его работоспособность, то разумеется никакого самостоятельного объекта учета капвложений в результате не возникнет. Такие затраты будут учтены в текущих расходах.

Внимание! Бухгалтер не может определить какой именно ремонт — текущий или капитальный — был проведен. Такое заключение с подтверждающими документами должны дать технические специалисты. Вот как раз тот случай, когда наличие первички важно для бухгалтера — в зависимости от нее он будет выстраивать учет.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Про лимиты стоимости мы уже выше с вами говорили. Теперь давайте отметим несколько этапов, чтобы правильно организовать учет ОС в 2022 году сообразно с новым ФСБУ.

Провести инвентаризацию всех основных средств по состоянию на 1 января 2022 года (даже если вы не успели сделать это в конце года — займитесь прямо сейчас, оформите документы задним числом. это лучше чем вообще «забить» на инвентаризацию). Сгруппируйте их (недвижимость,оборудование, транспортные средства и т.д.). Можно сделать группировку максимально удобной для учета. К примеру, разделить транспорт на грузовой и легковой. Закрепить в учетной политике лимит на стоимость ОС на 2022 год. Удобнее всего взять 100 000 рублей, тогда не будет разницы с налоговым учетом. О том, как отразить некоторые операции мы уже упоминали в разделе про ФСБУ 5/2019. Организовать учет ОС, стоимость которых списана в учете, но которые фактически продолжают использоваться в работе. Формы для такого учета можно разработать самостоятельно.?

ФСБУ 6/2020 предлагает по необходимости пересмотреть срок использования и объектов основных средств (в сторону уменьшения или увеличения). Делать это не обязательно, но если у вас есть ОС, которые сильно устарели, в т.ч. морально, то их стоит «пересчитать». К примеру, у вас есть серверы, срок службы которых изначально определялся как 10 лет, но они уже не соответствуют текущим техническим требованиям в т.ч. в части защиты информации, тогда стоит пересмотреть их срок службы.

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Новый ФСБУ определи, что есть две категории бухгалтерских документов:

Первичные учетные документы — отражают отдельные операции и факты хозяйственной жизни.

Регистры бухучета — служат для накопления и обобщения информации о хозяйственных операциях, доходах, расходах, активах и т.д.

Очень важно! ФСБУ установило, что считать датой составления первичной документации. Это дата подписания документа ответственным (за саму сделку, операцию или составление документа) лицом. Причем, если дата формирования первичного учетного документа не совпадает с датой совершения события, то нужно указать две даты.

Еще одно важное уточнение, которое делает ФСБУ 27/2021: хранить документы надо в том виде, в котором они были созданы. Нельзя уничтожать бумажные документы и оставлять их цифровые копии, или, наоборот, распечатывать электронный документ и затем его стирать в базе.

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