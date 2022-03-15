Купить инвестиционные монеты — еще один способ спасти свои деньги

Ситуация сейчас непростая, поэтому речь не про «преумножить» (как мы все привыкли), а про «снизить потери». А для этого хорошо подходят инвестиционные монеты, причем даже несмотря на спред (разницу между ценой продажи и покупки) и высокие цены на драгметаллы.

По своей сути, этот инвестиционный инструмент — гарантированный государством вес металла, оформленный в виде монеты. В России — это «Георгий Победоносец», а в зарубежных странах можно вспомнить «Филармоникер», «Буффало», «Золотую панду» и ещё множество красивых монеток, которые будет проще продать, если вы решили релоцироваться с мешочком золота, а не с криптой.

Реальная цена не имеет ничего общего с номиналом. Например, инвестиционная монета номиналом 50 руб. из золота может стоить больше 30 тыс. руб. А если монета имеет какую-нибудь редкую особенность, то её цена может «улететь в космос».

Не стоит путать инвестиционные монеты с памятными и, тем более, сувенирными. Если с первыми вы ещё можете совершить выгодную сделку при определённых условиях (редкость, тематика, год выпуска), то покупая вторые — вы покупаете красивую железку. К инвестициям эти монеты не имеют отношения, такое сгодится только для подарков.

Новичку сложно ориентироваться в теме, поэтому покупать монеты с рук или на Авито — так себе идея. Лучше немного переплатить в банке или специализированной фирме, но быть уверенным, что не купили подделку. Следите, чтобы монета была в специальном защитном чехле. Мы составили картинку, которая поможет вам не ошибиться с покупкой, пока другие стоят в километровой очереди за валютой.