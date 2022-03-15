Купить инвестиционные монеты — еще один способ спасти свои деньги

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Инвестиции
Версия для печати

Ситуация сейчас непростая, поэтому речь не про «преумножить» (как мы все привыкли), а про «снизить потери». А для этого хорошо подходят инвестиционные монеты, причем даже несмотря на спред (разницу между ценой продажи и покупки) и высокие цены на драгметаллы.

По своей сути, этот инвестиционный инструмент — гарантированный государством вес металла, оформленный в виде монеты. В России — это «Георгий Победоносец», а в зарубежных странах можно вспомнить «Филармоникер», «Буффало», «Золотую панду» и ещё множество красивых монеток, которые будет проще продать, если вы решили релоцироваться с мешочком золота, а не с криптой.

Реальная цена не имеет ничего общего с номиналом. Например, инвестиционная монета номиналом 50 руб. из золота может стоить больше 30 тыс. руб. А если монета имеет какую-нибудь редкую особенность, то её цена может «улететь в космос».

Не стоит путать инвестиционные монеты с памятными и, тем более, сувенирными. Если с первыми вы ещё можете совершить выгодную сделку при определённых условиях (редкость, тематика, год выпуска), то покупая вторые — вы покупаете красивую железку. К инвестициям эти монеты не имеют отношения, такое сгодится только для подарков.

Новичку сложно ориентироваться в теме, поэтому покупать монеты с рук или на Авито — так себе идея. Лучше немного переплатить в банке или специализированной фирме, но быть уверенным, что не купили подделку. Следите, чтобы монета была в специальном защитном чехле. Мы составили картинку, которая поможет вам не ошибиться с покупкой, пока другие стоят в километровой очереди за валютой.

Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Подборка полезных мероприятий

Разместить