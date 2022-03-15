Где можно открыть карту UnionPay

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Рубрика Банковские карты
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Карты UnionPay стали для россиян чуть ли не единственной альтернативой для использования за границей и в иностранных интернет-магазинах. Выяснили, где сейчас можно открыть карты этой платежной системы, и с какими подводными камнями придется столкнуться.

Что такое UnionPay

UnionPay — национальная платежная система Китая. Она была запущенная в 2002 году и с 2005 года фактически приобрела статус международной. Карты UnionPay обслуживаются почти во всех странах мира.

Карты UnionPay бывают разных категорий: обычные Classic и премиальные Gold, Platinum и Diamante.

Как и у других платежных систем, у UnionPay есть программа лояльности для держателей карт. За покупки у партнеров системы можно получать кэшбэк и скидки, а владельцам премиальных карточек полагается страховка при выезде за рубеж, консьерж-сервис и другие привилегии.

Зачем оформлять карты UnionPay

После того, как Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России, карты UnionPay стали для россиян чуть ли не единственной альтернативой для использования за границей и в иностранных интернет-магазинах.

Кроме того, этими карточками можно пользоваться и в самой России. Правда, на территории РФ карты UnionPay пока принимаются не во всех банкоматах и терминалах, но возможно, в ближайшее время эта ситуация изменится.

Какие банки выпускают карты UnionPay

По состоянию на дату публикации статьи, карты UnionPay в России выпускают Россельхозбанк, Газпромбанк, Почта Банк, Примсоцбанк, банки «Санкт-Петербург», «Солидарность» и «Зенит». Также карты UnionPay доступны зарплатным клиентам ВБРР и клиентам Кредит Урал Банка.

В ближайшее время к системе UnionPay планируют присоединиться и другие банки. О работе в этом направлении уже сообщили «Сбер», Альфа-Банк, «Тинькофф», Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ, Росбанк и МТС Банк.

Россельхозбанк

В линейке Россельхозбанка сразу несколько карт, работающих на базе UnionPay: «Своя», «Амурский тигр», «Персональная». Выпуск неименной карточки обойдется в 7 500 рублей, именной — в 9 500 рублей. Карты можно открыть в рублях, долларах США и евро. По картам есть бонусная программа с кэшбэком за покупки.

Также банк выпускает «Кобейджинговую Мир—UnionPay». Эта карточка позволяет пользоваться преимуществами обеих платежных систем, но, к сожалению, стоит также дорого.

Газпромбанк

«Умная карта» Газпромбанка обойдется еще дороже — за выпуск придется заплатить 15 000 рублей, дальнейшее обслуживание карты бесплатное.

Бонусная программа карты позволяет получать либо кэшбэк за покупки до 10% рублями или милями, либо надбавку к проценту по накопительному счету и вкладам в зависимости от суммы покупок за месяц: от 15 000 рублей — до 2% годовых; от 50 000 рублей — до 2,5% годовых.

Цифровую UnionPay в приложении Газпромбанка можно выпустить бесплатно.

Банк «Солидарность»

«Солидарность» предлагает карты UnionPay категорий Gold и Diamond и кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay .

Заявку на карту можно оформить только через сайт банка, срок выдачи карты — через две недели после подачи заявки в выбранном отделении. В связи с большим количеством заявок по выпуску карт платежной системы UnionPay карты выпускаются неименными, говорится на сайте банка.

Стоимость обслуживания карты зависит от уровня:

  • карты UnionPay Gold и Мир-UnionPay — от 0 до 1 188 рублей,
  • UnionPay Diamond — 12 000 рублей.

Информации об изменении тарифов на сайте нет.

«Зенит»

В банке «Зенит» «Карту привилегий» UnionPay можно оформить за 1 200 рублей. Обслуживание карты будет бесплатным при условии ежемесячных покупок на сумму от 30 000 рублей, если тратить меньше, придется платить 299 рублей в месяц. По карте начисляется процент на остаток до 5,25% и кэшбэк за покупки.

Банк «Санкт-Петербург»

Классическую карту UnionPay в банке «Санкт-Петербург» можно выпустить за 10 000 рублей, обслуживание карты обойдется еще в 5 000 рублей ежегодно. Срочный выпуск карты (за 2 часа) стоит 50 000 рублей.

Банк объясняет такие тарифы дефицитом пластика. «Мы не готовились к такому скачку спроса на UPI и испытываем дефицит пластика. Быстро организовать логистику доставки нового пластика мы можем только по высокой цене, поэтому вынуждены временно поднять стоимость. Вероятно, в ближайшее время ситуация изменится и тарифы будут снижены», — говорится на официальной странице банка в социальной сети.

Карта выпускается в рублях, долларах США и евро, за покупки начисляется кэшбэк 0,5%.

Карту можно заказать через отделение и контактный центр банка, заказ в интернет-банке или мобильном приложении сейчас недоступен.

Почта Банк

Банк сейчас не выпускает пластиковые карты UnionPay, но через его приложение можно бесплатно открыть виртуальную карточку этой платежной системы.

Карта подключена к бонусной программе Почта Банка «Шанс», в рамках которой можно выиграть кэшбэк за покупки, «бросив игральные кости» в мобильном приложении. В будущем банк планирует вернуться к выпуску карт на физическом носителе.

«Примсоцбанк»

В линейке банка есть карта «Восточная» UnionPay в рублях и юанях, но с 9 марта банк приостановил ее выпуск. При этом заявки на карту через мобильное приложение продолжают приниматься.

Банк обещает сообщить о возобновлении выдачи карт на сайте и непосредственно связаться с клиентами, которые оставили заявки.

По старым тарифам стоимость обслуживания карты составляла от 0 до 1 308 рублей в год.

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