Аккредитация IT-компаний: зачем она нужна и как ее получить

В настоящее время сфера информационных технологий быстро развивается, растет рынок данных услуг, увеличился спрос на специалистов в этой области, появляются новые цифровые продукты.

Этот процесс изначально был спровоцирован локдауном и массовым переходом работников на удаленку. В связи с последними событиями, произошедшими в мире, власти нашей страны как никогда заинтересованы в поддержке этой отрасли, предоставляя ей новые гарантии и льготы.

Рассмотрим в этой статье, как пройти аккредитацию IT-компаниям и какие для них на сегодняшний момент установлены меры государственной поддержки.

Условия для аккредитации в качестве IT-компании

Условия получения IT-компаниями государственной аккредитации установлены пунктом 4 постановления Правительства от 18.06.2021 № 929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий». Получить ее могут только российские компании, независимо от их организационно-правовой формы, а также формы собственности. При этом данные юрлица должны осуществлять деятельность в области информационных технологий и соответствовать хотя бы одному из условий:

разрабатывать и реализовать разработанные программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора;

оказывать услуги либо выполнять работы по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных, программных средств и информационных продуктов вычислительной техники, устанавливать, тестировать и сопровождать программы для ЭВМ, базы данных.

Решение о том, что фирма прошла или не прошла госаккредитацию, принимается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). При принятии решения о госаккредитации уполномоченное лицо министерства устанавливает, соблюдаются ли юрлицом указанные выше требования.

Стоит упомянуть, что ИП также вправе осуществлять деятельность в сфере информационных технологий, но законодателем аккредитация таких лиц не предусмотрена.

Как получить аккредитацию IT-компании

Упомянутое ранее постановление Правительства о госаккредитации IT-организаций начали применять с 1 августа 2021 года вместо аналогичного документа, который действовал прежде. Введенные новшества значительно упростили всю процедуру.

Теперь чтобы получить аккредитацию, юрлицу нужно подать заявление через Госуслуги. Рассматриваемую услугу предоставляет Минцифры в электронном виде. Форма заявления утверждена приложением 1 к регламенту этого федерального органа исполнительной власти.

Ранее же требовалось представить документы непосредственно в Минцифры с нарочным или по почте заказным письмом с описью вложения.

Руководитель фирмы или другое уполномоченное лицо заверяет заявление своей квалифицированной электронной подписью. Вместо нее можно использовать и простую электронную подпись, но только если ее ключ был получен при личной явке.

Если заявление подается лицом, которое не вправе действовать от имени юрлица без доверенности, необходимо приложить подтверждающий полномочия документ.

Кроме заявления, потребуется выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Но ее аккредитуемая фирма представлять не обязана, поскольку этот документ может быть запрошен Минцифры самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

Сейчас также не потребуется прилагать справку о том, что компания работает в IT-отрасли, как это было предусмотрено раньше.

Сокращен срок, в течение которого Минцифра аккредитует компанию или отказывает в этом. В настоящее время это происходит в течение одного рабочего дня после подачи заявления. Ранее процедура принятия решения могла занять до 30 рабочих дней после получения документов.

О результатах процедуры организации также сообщат через Госуслуги в день принятия решения. Если по каким-то причинам это сделать невозможно, то заявителю направляется бумажное уведомление в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения.

В случае принятия по заявлению фирмы положительного решения аккредитующий орган вносит сведения о ней в реестр аккредитованных юрлиц, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. В течение одного рабочего дня со дня внесения сведений в реестр компания в личном кабинете на Госуслугах увидит соответствующую выписку из него.

Выписка носит лишь информационный характер, а подтверждением госаккредитации будет считаться непосредственно запись в реестре.

Обращаться за аккредитацией IT-компании необязательно, но прохождение этой процедуры даст возможность фирме получить господдержку, в том числе в рамках нового пакета налоговых льгот. Запрашивать аккредитацию заново в связи с изменением ее порядка не нужно. Государственная аккредитация действует бессрочно, поскольку нормативно-правовыми актами не предусмотрено никаких ограничений относительно срока ее действия.

Поддержка IT-компаний

Ряд мер поддержки для IT-компаний уже был реализован к моменту, когда, начиная с февраля 2022 года, на нашу страну обрушился поток санкций.

Среди этих мер можно выделить: освобождение от налога на добавленную стоимость, снижение страховых взносов, снижение ставки по налогу на прибыль, а также неналоговые меры поддержки разработчиков дистанционных сервисов. В связи с введением иностранными государствами ограничительным мер в отношении РФ в российское законодательство активно начали вносить изменения для поддержки отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска.

В первую очередь были приняты общие меры поддержки юрлиц и предпринимателей. Так, с 10 марта 2022 года начало действовать положение о правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Комиссия является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления и организаций в целях выработки и реализации мер по повышению устойчивости российской экономики в современных реалиях.

Продолжается программа льготного кредитования. На ее финансирование в 2022 году дополнительно направлено более 6,2 млрд руб.

Предусмотрены меры поддержки для некоторых системообразующих организаций:

субсидии для возмещения затрат на производство и реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг;

госгарантии по кредитам и облигационным займам на производственную деятельность, капвложения либо погашение ранее выданных на те же цели кредитов и займов.

В этой связи можно отметить постановления Правительства от 10.05.2020 № 651, от 21.01.2022 № 25-2, от 05.03.2022 № 427-р, от 06.03.2022 № 296.

Для крупнейших производителей, средняя численность работников которых составляла за 2021 год не менее 5 тыс. человек, а также их дочерних и зависимых обществ изменен срок уплаты утилизационного сбора. Указанные лица уплачивают утилизационный сбор за I — III кварталы 2022 года до 20 декабря 2022 года.

На тот же срок перенесена уплата утилизационного сбора за IV квартал 2021 года и за I — III кварталы 2022 года для крупнейших производителей, их дочерних и зависимых обществ, в отношении которых введены меры ограничительного характера (постановление Правительства от 04.03.2022 № 287).

Также предусмотрена защита компаний при падении стоимости их чистых активов. Если по окончании 2022 года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества будет ниже размера его уставного капитала, это не учитывается при принятии решения о ликвидации или уменьшении уставного капитала общества.

Часть государственных мер поддержки установлена конкретно для сферы информационных технологий. Президент указом от 02.03.2022 № 83 установил комплекс мер, необходимый для ускоренного развития IT-отрасли. Нововведения призваны не заменить, а дополнить уже имеющиеся льготы. В частности, правительству было поручено осуществить следующую программу в отношении госаккредитованных IT-компаний:

установить по 31 декабря 2024 года нулевую ставку по налогу на прибыль;

предоставить отдельным фирмам налоговые льготы и преференции;

освободить на срок до трех лет от налогового, валютного контроля, других видов государственного контроля или надзора, а также муниципального контроля. С 8 марта 2022 года в отношении таких фирм запрещены плановые проверки, на которые распространяется Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Этот запрет установлен законом на период по 31 декабря 2024 года;

обеспечить ежегодное выделение средств на предоставление грантов для поддержки перспективных разработок отечественных IT-решений;

обеспечить предоставление льготных кредитов по ставке, не превышающей 3 процента, на обеспечение их текущей деятельности и реализацию новых проектов;

обеспечить консолидацию и стимулирование закупок критически важных отечественных IT-разработок, которые проводятся для государственных и муниципальных нужд отдельными видами компаний, а также упрощение порядка проведения таких закупок;

упростить процедуру трудоустройства иностранцев, привлекаемых для работы в сфере информационных технологий;

выделить средства для улучшения жилищных условий отдельных сотрудников и повышения их зарплаты. Сотрудники таких компаний получат возможность оформить льготную ипотеку;

установить категории граждан РФ, которым на период работы в сфере информационных технологий предоставляется отсрочка от призыва на военную службу, а также порядок предоставления права на такую отсрочку.

IT-компании освободят от налога на прибыль

Напомним, что налогоплательщики налога на прибыль зафиксированы в ст. 246 Налогового кодекса. Среди них можно выделить три основные группы:

организации на общей системе налогообложения (ОСНО); иностранные организации, работающие в РФ через постоянные представительства или получающие доходы от источников в РФ; участники консолидированной группы налогоплательщиков.

Стандартная ставка по налогу на прибыль как в 2021 году, так и в 2022 году, составляет 20 процентов.

Среди других антикризисных льгот, установленных указом от 02.03.2022 № 83, IT-компании получат освобождение от налога на прибыль. Фирмам, занятым в производстве софта и электроники, обещана нулевая ставка по налогу на прибыль до 31 декабря 2024 года.

Необлагаемой будет не только деятельность в области разработки программ, но также и побочные доходы:

от размещения рекламы в онлайн-сервисах и приложениях;

оказания инфраструктурных услуг: развертки, тестирования, сопровождения программного обеспечения, как отечественного, так и зарубежного;

оказание дополнительных услуг в сервисах и приложениях.