​Открывать ли сейчас вклад в юанях?

Из-за валютных ограничений доллары и евро оказались в дефиците, поэтому многие вкладчики начали интересоваться вложениями в другие иностранные валюты, главным образом в китайские юани.

Недавно вклад в юанях запустил ВТБ, другие крупные игроки тоже заявляли, что рассматривают возможность привлекать вклады в этой валюте.

Сегодня вклады в юанях могут принести до 8% годовой доходности, что сопоставимо с депозитами в долларах США. Выбрали четыре вклада в китайской валюте, которые сейчас можно открыть в российских банках.

Важно! До 9 сентября 2022 года в России действует временный порядок обращения наличной валюты. С валютных счетов и вкладов, открытых с 9 марта 2022 года, в период действия порядка деньги можно снять только в рублях по курсу ЦБ на день выдачи.

Где открыть вклад в юанях?

Доходность — до 8% годовых.

Срок вклада — от 3 до 6 месяцев.

Выплата процентов — ежемесячная капитализация или выплата на счет (по выбору клиента).

Сумма вклада — от 100 юаней.

Вклад в юанях в ВТБ можно открыть как дистанционно через приложение, так и в офисе банка. При онлайн-оформлении минимальный порог входа — 100 юаней, при оформлении в банке — 500 юаней.

Повышенная ставка 8% годовых полагается только при размещении средств на срок от трех до шести месяцев. Открывать депозит на больший срок смысла не имеет, так как ставка в этом случае составит всего 0,10%.

Проценты по выбору клиента либо ежемесячно выплачиваются на текущий счет, либо капитализируются на вкладе.

Опция снятия и пополнения доступна для клиентов сегментов «Привилегия» и «Прайм». Ставка для клиентов «Привилегии» при выборе этой опции составит 7,5%, для клиентов «Прайм» — 8%. Для обычных клиентов снятие и пополнение не предусмотрены.

Доходность — до 6% годовых.

Срок вклада — от 3 до 6 месяцев.

Выплата процентов — ежемесячно на текущий или карточный счет.

Сумма вклада — от 500 юаней.

Открывать вклад в юанях в банке «Солидарность» выгоднее всего на срок от трех до шести месяцев. При сумме вклада от 500 юаней ставка составит 5,8% годовых, при сумме от 20 000 юаней — 6%.

Пополнение, частичное снятие средств и капитализация процентов по вкладу не предусмотрены.

«Содействие» от СДМ Банка

Доходность — до 4% годовых.

Срок вклада — 91 день.

Выплата процентов — в конце срока.

Сумма вклада — от 1 000 юаней.

Предложение СДМ Банка действует до 31 марта 2022 года. Вклад открывается только на три месяца, проценты выплачиваются в конце срока. Доходность зависит от суммы вклада:

2% — от 1 000 юаней,

3% — от 10 000 юаней,

4% — от 50 000 юаней.

Пополнения, частичного снятия средств и капитализации процентов по вкладу нет, зато есть опция льготного расторжения по ставке от 0,5% до 2,5% годовых.

Оформить вклад можно через личный кабинет и в отделении банка.

Доходность — 3% годовых.

Срок вклада — 181 день.

Выплата процентов — в конце срока.

Сумма вклада — от 100 юаней.

Условия по вкладу Металлинвестбанка фиксированные: вклад открывается на срок 181 день под ставку 3% годовых. Пополнения, частичного снятия средств и капитализации процентов по вкладу нет, досрочное расторжение — по ставке до востребования.

Вклады в юанях также можно открыть в АТБ, ББР Банке, банке «Приморье», АйСиБиСи Банке, Чайна Констракшн Банке и Бэнк оф Чайна, но ставки по вкладам в этих банках не превышают 2% годовых.

Стоит ли открывать вклад в юанях? Мнения экспертов

Владимир Верещак, финансовый советник, основатель консалтинговой компании «Богатство»:

«Юань – одна из восьми резервных валют. По данным МВФ, на конец третьего квартала 2021 года на долю юаня приходилось 2,66% от мировых валютных резервов. Доля, конечно, небольшая, но раз мировые центральные банки юаню доверяют, почему бы этого не делать нам. Кроме того, Китай — вторая экономика мира по ВВП.

Юань — валюта с довольно высокой волатильностью, плюс-минус 15-20% к доллару США на горизонте нескольких лет. Но это к доллару. Рубль по отношению к юаню обесценивается так же стабильно. Увы, плюс 17% годовых за последние пять лет. Это, правда, с учетом недавнего всплеска из-за событий на Украине. В нормальных рыночных условиях можно рассчитывать на «дополнительный доход» по вкладу на уровне 3—5% в год.

Также надо понимать, что вклад в иностранной валюте (любой, не только в юанях) в российском банке — это суррогат. Как показывает практика, в серьезный кризис правительство запросто может обязать банки выдавать нам деньги в любой валюте, в том числе и в рублях, по нужному Банку России курсу. Какими при этом будут фактическая стоимость рубля и инфляция — вопрос открытый.

Сейчас юань дорогой. Я бы подождал некоторого укрепления рубля в ближайшие месяцы и отмены комиссии в 12% за его продажу. Когда откроется биржа, можно присмотреться к ОФЗ и другим рублевым активам».

Андрей Бархота, эксперт по финансовым сервисам, руководитель проекта ООО «УК ФКБС»:

«Несмотря на кажущуюся пользу от диверсификации финансовых инструментов, есть и определенные риски. США, как главный санкционер, ведет переговоры с КНР о недопустимости нивелирования санкций против России с использованием китайских промышленных, транзитных и финансовых инструментов.

Таким образом, замещающий приток юаней в российскую финансовую систему, как и массовая эмиссия карт UnionPay для граждан России могут расцениваться как попытка обхода текущих санкций. В таких случаях Китай зачастую занимает взвешенную нейтральную позицию, исходя из своих торговых экономических интересов. Как результат, мы можем получить существенные ограничения в части платежного и инвестиционного функционала финансовых инструментов, выпущенных в юанях.

Таким образом, вклады в юанях могут стать элементом диверсификации в индивидуальном портфеле сбережений, но не стоит присваивать им большой вес — не более 20—25%. Мировые резервные валюты могут оказаться более выгодными как в части доходности, так и в части стабильности.

Необходимо также помнить об экстраординарной доходности вкладов в рублях и золоте. По всей видимости, столь щедрые условия не будут действовать бесконечно».