По каким кредитам физлица и ИП могут получить каникулы в рамках антисанкционной поддержки? Все как во время пандемии коронавируса

Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 352
По кредитным договорам, заключенным до 01.03.2022, заемщики, соответствующие определенным требованиям, вправе претендовать на получение кредитных каникул (ст. 6 и ст. 7 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ, далее – Закон № 106-ФЗ).
Они представляют собой приостановление на срок, согласованный с кредитной организацией, обязанности заемщика по внесению платежей по договору либо уменьшение в течение указанного срока суммы вносимых платежей по договору. Заметим, что с предложением об уменьшении размера платежей вправе обратиться ИП (ч. 2 ст. 6 и ч. 2 ст. 7 Закона № 106-ФЗ).
Кредитные каникулы, предоставляемые как мера антисанкционной поддержки бизнеса и населения, аналогичны тем, которые предоставлялись во время пандемии коронавируса. Подробнее об их сути см. здесь.
Необходимо учитывать, что физлица и ИП, которые не относятся к субъектам МСП, осуществляющим деятельность в отраслях, определенных Правительством РФ могут получить кредитные каникулы только по тем кредитам, размер которых не превышает максимальный размер, установленный законодательством (п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона № 106-ФЗ). Такой максимальный размер кредита Правительство РФ установило постановлением от 12.03.2022 № 352.
Максимальные размеры кредита различаются в зависимости от категории заемщика, вида кредитного договора и субъекта РФ, в котором расположено жилое помещение, приобретенное в ипотеку.
|Наименование деятельности
|Код ОКВЭД
|Максимальный размер кредита
|Потребительский кредит
|ИП
|350 000 руб.
|Физлицо без статуса ИП
|300 000 руб.
|Потребительский кредит с лимитом кредитования
|Физлицо без статуса ИП
|100 000 руб.
|Потребительский кредит на приобретение автотранспортного средства (с его залогом)
|ИП
|700 000 руб.
|Физлицо без статуса ИП
|Ипотечный кредит на цели, не связанные с предпринимательством (жилое помещение расположено в г. Москве)
|ИП
|6 000 000 руб.
|Физлицо без статуса ИП
|Ипотечный кредит на цели, не связанные с предпринимательством (жилое помещение расположено в Московской области, г. Санкт-Петербурге, субъектах РФ в составе Дальневосточного федерального округа)
|ИП
|4 000 000 руб.
|Физлицо без статуса ИП
|Ипотечный кредит на цели, не связанные с предпринимательством (имущество расположено в любом ином субъекте РФ кроме перечисленных выше)
|ИП
|3 000 000 руб.
|Физлицо без статуса ИП
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