По каким кредитам физлица и ИП могут получить каникулы в рамках антисанкционной поддержки? Все как во время пандемии коронавируса

Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 352

По кредитным договорам, заключенным до 01.03.2022, заемщики, соответствующие определенным требованиям, вправе претендовать на получение кредитных каникул (ст. 6 и ст. 7 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ, далее – Закон № 106-ФЗ).

Они представляют собой приостановление на срок, согласованный с кредитной организацией, обязанности заемщика по внесению платежей по договору либо уменьшение в течение указанного срока суммы вносимых платежей по договору. Заметим, что с предложением об уменьшении размера платежей вправе обратиться ИП (ч. 2 ст. 6 и ч. 2 ст. 7 Закона № 106-ФЗ).

Кредитные каникулы, предоставляемые как мера антисанкционной поддержки бизнеса и населения, аналогичны тем, которые предоставлялись во время пандемии коронавируса. Подробнее об их сути см. здесь.

Необходимо учитывать, что физлица и ИП, которые не относятся к субъектам МСП, осуществляющим деятельность в отраслях, определенных Правительством РФ могут получить кредитные каникулы только по тем кредитам, размер которых не превышает максимальный размер, установленный законодательством (п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона № 106-ФЗ). Такой максимальный размер кредита Правительство РФ установило постановлением от 12.03.2022 № 352.

Максимальные размеры кредита различаются в зависимости от категории заемщика, вида кредитного договора и субъекта РФ, в котором расположено жилое помещение, приобретенное в ипотеку.

Наименование деятельности Код ОКВЭД Максимальный размер кредита Потребительский кредит ИП 350 000 руб. Физлицо без статуса ИП 300 000 руб. Потребительский кредит с лимитом кредитования Физлицо без статуса ИП 100 000 руб. Потребительский кредит на приобретение автотранспортного средства (с его залогом) ИП 700 000 руб. Физлицо без статуса ИП Ипотечный кредит на цели, не связанные с предпринимательством (жилое помещение расположено в г. Москве) ИП 6 000 000 руб. Физлицо без статуса ИП Ипотечный кредит на цели, не связанные с предпринимательством (жилое помещение расположено в Московской области, г. Санкт-Петербурге, субъектах РФ в составе Дальневосточного федерального округа) ИП 4 000 000 руб. Физлицо без статуса ИП Ипотечный кредит на цели, не связанные с предпринимательством (имущество расположено в любом ином субъекте РФ кроме перечисленных выше) ИП 3 000 000 руб. Физлицо без статуса ИП