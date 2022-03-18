Банки продлевают срок действия карт: что это значит?

После того, как Visa и Mastercard прекратили обслуживать российские карты, банки либо продлили срок действия уже выпущенных карт, либо вовсе объявили их бессрочными. Теперь карточками можно пользоваться хоть до физического износа пластика. Разбираемся, с чем это связано, и как совершать покупки по картам с истекшим сроком действия.

Почему так произошло?

Большинство банков выпускают карты, в том числе «Мир», с импортными чипами. Из-за санкций с закупкой чипов за рубежом возникли большие сложности.

В России чипы для банковских карт выпускает только один завод «Микрон», но его производственные мощности ограничены, в том числе из-за проблем с поставками сырья и исходных материалов и возможных нарушений в работе оборудования. В условиях дефицита носителей банкам проще не перевыпускать карты, а продлевать срок их действия.

А так можно было?

У российских банков уже есть технический опыт «продления» срока действия карт. В первую волну эпидемии коронавируса в апреле 2020 года, когда владельцы карт не могли прийти в банк за новыми карточками, несколько крупных банков разрешали платежи с «просроченных» карт.

Сейчас, по словам гендиректора поставщика эквайринговых систем АТОЛ Владимира Канина, НСПК не возражает, чтобы банки пропускали на своих процессинговых системах проверку срока действия:

«Банки сейчас работают над настройкой своего процессинга. Для пользователей ничего не поменяется, они смогут ввести реальный, даже просроченный срок действия карты, и платеж пройдет», — поясняет Канин.

Сколько пластик может работать без перевыпуска?

Обычно банки выпускали карты на 3–5 лет, но эти сроки связаны не столько с эксплуатационными возможностями пластика, сколько с обновлением технологий. Ну и не стоит забывать про комиссии, которые некоторые эмитенты брали за перевыпуск карт. Тем не менее, некоторые банки выпускали карты и на более длительный срок «еще до того, как это стало мейнстримом». Например, «Тинькофф» и до тренда на продление выпускал карточки на 8 лет.

Так что технически пластиковые карты могут работать довольно долго, хотя экспериментально работоспособность карт с чипом на горизонте свыше десяти лет не подтверждена.

Как платить картой с истекшим сроком действия в магазине?

Так же, как и всегда. Процесс оплаты «просроченной» карточкой в магазине ничем не отличается от привычного формата. Для оплаты можно использовать как физический пластик с истекшим сроком действия, так и его электронный дубликат в мобильном сервисе, поддерживающем российские карты.

Как платить картой с истекшим сроком действия в интернете?

Все зависит от того, на какой срок продлено действие вашей карты.

Например, Альфа-Банк продлил срок действия карт до 2028 года, поэтому по истечении номинального срока при оплате в интернете в поле «Срок действия карты» нужно указывать «12/2028».

Если карта продлена бессрочно, платежи проводятся по следующей схеме:

необходимо выбрать способ оплаты банковской картой (Visa, Mastercard, Maestro, Мир) и исключить использование Google Pay или Apple Pay, сервисы которых недоступны на территории РФ;

ввести 16-значный номер карты;

в поле «срок действия» указать дату — месяц/год, расположенную на лицевой стороне карты : система одобрит информацию, даже если срок действия уже истек;

: система одобрит информацию, даже если срок действия уже истек; далее при необходимости внести латиницей имя и фамилию держателя карты;

добавить трехзначный CVV-код, обозначенный на обратной стороне карты;

нажать кнопку «Оплатить».

Как снимать с карты с истекшим сроком действия наличные в банкоматах?

Здесь тоже без изменений. Если банк продлил срок действия карты, она будет работать в банкоматах как и раньше.

Какие банки продлили срок действия карт?

О продлении карт уже объявили ВТБ, Альфа-Банк, Почта Банк, Хоум Кредит Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Ак Барс Банк и ряд других организаций. Планирует продлевать срок действия карт и «Сбер». Вероятно, скоро их примеру последуют и другие российские банки.