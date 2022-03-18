К чему приведут ошибки в платежном поручении на уплату налогов

Ошибки в платежном поручении при уплате налогов (страховых взносов) могут привести к достаточно серьезным последствиям. Рассмотрим, что это за ошибки, чем они чреваты.

Последствия ошибок в платежном документе

К оформлению платежных поручений на уплату налоговых платежей следует относиться с максимальной внимательностью.

Как правильно заполнить платежку

Ошибки, допущенные в платежном поручении, могут привести к следующим нежелательным финансовым последствиям для налогоплательщика:

налог может не поступить в нужный бюджет;

налог может быть признан неуплаченным;

налог может быть признан уплаченным с нарушением срока.

Это влечет за собой как минимум уплату пени, но может приводить также к уплате штрафа и повторной оплате налога (п. 2 ст. 57, ст. 75, п. 1. ст. 122, ст. 123 НК). Кроме этого, вероятны продолжительные разбирательства с налоговой инспекцией.

Когда налог считается неуплаченным?

В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 45 НК при неверном указании в платежном поручении счета получателя или наименования банка Управления Федерального Казначейства платеж не поступает в бюджет либо не зачисляется на соответствующий счет. В таком случае обязанность налогоплательщика по уплате налога считается не исполненной, и его необходимо перечислить еще раз. Также необходимо оплатить пени за несвоевременную уплату налога. Такова позиция налогового ведомства, изложенная в письмах ФНС от 04.09.2015 № ЗН-4-1/3362@, от 31.03.2015 № ЗН-4-1/5201@, от 06.09.2013 № ЗН-3-1/3228 и от 12.09.2011 № ЗН-4-1/14772@.

Обязанность по перечислению налога не будет признана исполненной также и в том случае, когда ошибки в указании наименования банка либо счета УФК в платежном поручении допущены по вине банка. Пени будут предъявлены налогоплательщику (письмо ФНС от 02.09.2013 № ЗН-2-1/595@). Но в такой ситуации налогоплательщик может потребовать у банка компенсации понесенных убытков (абз. 9 ст. 12, ст. 15 ГК).

В то же время некоторые суды признают налог уплаченным при неверном указании в платежном поручении счета УФК. Так, например, ФАС Московского округа в постановлении от 03.04.2012 № А40-42830/11-99-191 признал, что налог в бюджет поступил, несмотря на наличие в платежном поручении ошибки в указании счета УФК.

Кстати, возможность уточнять неверный счет УФК прямо закреплена в НК. Обратите внимание: с 01.05.2021 обязательно к заполнению поле 15 «Номер расчетного счета», также изменился счет Казначейства и наменование банка. Все подробности см. в нашем материале. А с 01.10.2021 в платежках по-новому заполняем поля 101, 106, 108 и 109.

Другие ошибки в платежном поручении

Другие ошибки в платежном поручении, такие как неверно указанные КБК, ОКАТО, ИНН, КПП и наименование налогового органа, не препятствуют поступлению налога в бюджет (подп. 4 п. 4 ст. 45 НК). Если такие ошибки допущены, то налог считается уплаченным, но, в соответствии с нормой абз. 2 п. 7 ст. 45 НК, требуется подать заявление об уточнении платежа (письма Минфина от 19.01.2017 № 03-02-07/1/2145, от 16.07.2012 № 03-02-07/1-176, от 29.03.2012 № 03-02-08/31, ФНС от 10.10.2016 № СА-4-7/19125, от 24.12.2013 № СА-4-7/23263).

Если в результате ошибки налог поступил на другой КБК (например, не действующий), налогоплательщик может подать заявление о зачете налогов. Пени при этом начисляться не должны (письма Минфина от 17.07.2013 № 03-02-07/2/27977, от 01.08.2012 № 02-04-12/3002).

Позиция суда в отношении ошибок

Судебная практика подтверждает, что налог, а также, пени и штраф считаются уплаченными, если в платежном поручении допущены следующие ошибки.

Неверный КБК, постановления

АС Дальневосточного округа от 18.09.2020 № Ф03-2876/2020;

АС Поволжского округа от 06.06.2018 № Ф06-33882/2018;

АС Дальневосточного округа от 19.11.2015 № Ф03-4782/2015;

АС Северо-Кавказского округа от 04.12.2014 № Ф08-8670/2014;

ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.05.2013 № А33-8935/2012;

ФАС Северо-Западного округа от 22.12.2010 № А42-2893/2010;

ФАС Московского округа от 23.01.2013 № А40-12057/12-90-57, от 08.12.2011 № А40-36137/11-140-159;

ФАС Центрального округа от 31.01.2013 № А64-5684/2012;

ФАС Западно-Сибирского округа от 30.06.2011 № А67-5567/2010.

Неверный ИНН, КПП, наименование налогового органа, ОКАТО, ошибки в основании платежа

Президиума ВАС РФ от 23.07.2013 № 784/13;

АС Московского округа от 14.05.2018 № Ф05-5361/18;

АС Северо-Кавказского округа от 22.03.2016 № Ф08-1378/2016;

АС Московского округа от 06.10.2015 № Ф05-13213/2015;

ФАС Уральского округа от 10.10.2012 № Ф09-9057/12;

ФАС Восточно-Сибирского округа от 06.12.2011 № А33-17476/2010, от 01.09.2011 № А33-3885/2010;

ФАС Северо-Западного округа от 04.07.2011 № А05-5601/2010;

ФАС Западно-Сибирского округа от 09.04.2010 № А27-25035/2009;

ФАС Московского округа от 26.10.2009 № КА-А41/10427-09;

ФАС Северо-Кавказского округа от 06.02.2008 № Ф08-180/2008-68А.

Итоги

Формирование платежного поручения на уплату налога в бюджет требует повышенной внимательности. Ошибки, допущенные в указании банка получателя и номера счета Федерального казначейства, приводят к тому, что налог считается неуплаченным и его придется оплачивать повторно.

А если повторная уплата налога произведена после истечения срока его уплаты, то на плательщика могут быть наложены еще и финансовые санкции.

Другие ошибки в заполнении платежного поручения на уплату налога не влекут за собой финансовых потерь и могут быть исправлены путем подачи заявления об уточнении платежа.