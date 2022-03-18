Курс доллара уже не взлетает: стоит ли опасаться, что это временно?

9 марта 2022 года курс доллара на Мосбирже вырос до 120 рублей и достиг исторического максимума. С тех пор он успел немного упасть и продолжает снижаться:

14 марта доллар стоил уже 116,2 рублей;

15 марта — 110,1 рублей;

16 марта — 108 рублей.

Финансовые аналитики — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков и управляющий директор и главный стратег АТОН Александр Кудрин — рассказали, стоит ли ждать нового падения рубля и, если да, из-за чего он случится.

От каких новостей ситуация может стать хуже

Рубль рискует обвалиться ещё сильнее не только из-за экономических санкций, но из-за общей конфликта, считает аналитик Дмитрий Бабин.

Он выделил несколько потенциальных предпосылок, по которым будет понятно, что ситуация стала хуже:

Если зарубежные контрагенты перестанут импортировать российскую нефть и газ, или Россия откажется их продавать. Правда, российские власти вряд ли пойдут на такие меры. Если российско-украинские переговоры сорвутся и ужесточатся ситуацию. Если начнут падать мировые рынки из-за угрозы стагфляции. Её вероятность с каждым днём увеличивается, поскольку дорогое сырьё замедляет рост экономики и одновременно усиливает и без того высокую инфляцию.

Чтобы бороться с инфляцией, центробанкам нужно ужесточать монетарную политику, но это лишь ухудшит экономические перспективы.

В результате инфляция продолжит оставаться высокой, а экономика — стагнировать. Всё это и приведет, пожалуй, к худшему экономическому сценарию — стагфляции. Сырьевой спрос резко ослабнет, а цены на сырьё в итоге сократятся.

Возможен ли запрет на импорт нефти и газа в Европу

Предел внешних ограничений, которые могли бы серьёзно обвалить курс, вероятно, уже достигнут, считает аналитик Андрей Кочетков. Те, которые ещё возможны, затрагивают жизненно необходимый для России экспорт, однако это угрожает уже и импортёрам. Из-за этого в Европе могут «встать» предприятия, в ряде стран начнётся дефицит продуктов питания, полагает Кочетков. Государства столкнутся с возросшей социальной и политической нестабильностью.

И если нынешняя экономическо-политическая ситуация — это уже худший сценарий из возможных, то есть надежда на стабильность курса в обозримом будущем.

Россия постепенно разбирается, как в новых условиях будет работать экспорт. А обязательная продажа 80% внешней выручки позволяет не только сдерживать ослабление рубля, но и укреплять российскую валюту.

Экономически обоснованный курс доллара гораздо ниже — даже в текущих условиях. Поэтому на ближайшие три недели всё же ждём как минимум стабилизации в диапазоне 105-120 рублей за доллар. При относительно спокойном рынке курс будет даже ближе к значениям другой зоны — 100-110 рублей за доллар.

Возможно, рубль уже в порядке

Рубль уже укрепляется, считает Александр Кудрин из АТОН. Ему помогают меры властей по сдерживанию валютных колебаний и контролем за движением капитала, также постепенно проясняется ситуация с внешней торговлей.

США и Великобритания ввели эмбарго на покупку российских энергоносителей, однако весь российский экспорт это не обрушит, потому что есть и другие заказчики.

Цены на товары российского экспорта пока выше, чем в прошлом году — в 2022 году профицит по торговому счёту, вероятно, составит более $200 млрд. А при требовании к экспортёрам продавать 80% внешней выручки общий объем продаж на валютном рынке может превысить $160 млрд. Эта сумма позволит покрыть не только весь спрос на валюту, который формируется в России, но и сделать это с избытком.

Сейчас курс, скорее всего, сформируется на основе рыночных механизмов — как это было в последние восемь лет — и не просто стабилизируется на уровне рынка, а уже подаёт позитивные сигналы.

На торгах 14 марта 2022 года спред между курсом, который формируется после 19:00, и курсом, формирующимся в ходе биржевых торгов, заметно снизился. Упали также объёмы операций ЦБ по предоставлению рублёвой ликвидности и объёмы наличных рублей, которые граждане изымают из банков.

Работа финансовой системы постепенно нормализуется. Возможно, валютный и денежный рынок в России тоже будут работать нормально.