На основании чего действует ИП: памятка

На каком основании действует ИП? Какие у него учредительные документы? Что указывать в договоре с ИП? Поясним и приведем пример.

Новые требования

Раньше предприниматели писали свои фамилию, имя, отчество, или ссылались на устав. Однако это формулировка сейчас неправильная. ИП совершает действия на основании полученного статуса. Для прошедших регистрацию до 2016 года свидетельство от ЕГРИП является документом, подтверждающим статус. После 2017 г. предприниматели указывают Лист записи в ЕГРИП (по форме Р60009) в качестве основания.

При регистрации сделок бизнесмен может указывать реквизиты и статус ИП, на счете-фактуре поставить подпись и написать номер и дату выдачи свидетельства или листа записи ЕГРИП.

Для чего же тогда устав?

Многие ИП указывали устав как основание деятельности — по закону его не нужно оформлять. Устав необходим юридическим лицам, а не физическим.

Может ли у ИП быть директор

Как управляющее лицо — нет. То есть предприниматель не имеет права назначить самого себя директором. Однако ИП может быть работодателем. И может нанять директора как отдельного наемного работника. Наемный управленец (директор) в таком случае будет должностным лицом, совершающим действия по доверенности.

В ООО директор распоряжается по Уставу, ему доверенности не нужны. У этих директоров разные права, а решать могут похожие задачи.

То же касается сотрудников. С организацией трудоустройство проще. Она выделяет, например, кадрового менеджера, и тот на основании Устава принимает на работу. В ИП этим занимается сам предприниматель, либо выдает специальную доверенность поверенному — таков порядок. Кстати, в доверенности от ИП необходимо прописывать номер ЕГРИП и прочие регистрационные реквизиты.

С директором у предпринимателя есть еще нюансы. При умышленном вредительстве и уголовных преступлениях ответственность за совершенные деяния несет директор, а не ИП. В текущих делах ответственность за предпринимателем. С наймом руководящего лица возрастают взносы и расходы предпринимателя.

Что нужно при приеме на работу в ИП

Предприниматель заключает с работниками трудовой договор, а также:

издает приказ о назначении на должность, о приеме;

заводит трудовые книжки;

оформляет личные карточки.

В процессе работы он ведет табель посещаемости, составляет график отпусков, выполняет бухгалтерские функции. Для коллектива можно разработать локальные акты: правила внутреннего распорядка, положения об оплате труда, о персональных данных и т.д.

Доверенность от ИП

В документе некорректно писать «в лице», когда его подписывает сам предприниматель. В случае управления бизнесом и подписанием контрактов иным человеком оговорка уместна. К ней необходимо добавить, на основании чего совершает действие представитель ИП. Этим документом является доверенность.

Доверенность не имеет четкой формы, но лучше сделать ее на фирменном бланке с указанием данных ИП: ФИО, ИНН, адреса, паспортных реквизитов — как предпринимателя, так и доверенного лица. В доверенности нужно описать, что позволяется сделать, какие поручения выполнить. Заверяется доверенность датой, подписью (печатью — если она есть у ИП). При необходимости лучше добавить пункт о сроках действия. Без внесения сведений бумага действительна год.

Как заверяется доверенность от ИП

Доверенность, которую выдает индивидуальный предприниматель, он может удостоверить самостоятельно, у нотариуса или в упрощенном порядке — у лица, указанного в пунктах 2 и 3 статьи 185.1 ГК, части 2 статьи 53 ГПК, части 8 статьи 57 КАС.

Если индивидуальный предприниматель самостоятельно удостоверяет доверенность на представительство в арбитражном суде или суде общей юрисдикции, то поставьте печать (ч. 6 ст. 61 АПК; ч. 7 ст. 57 КАС). В остальных случаях ставить печать необязательно.

Возможный пример доверенности от ИП для налоговой инспекции, выданной в 2022 году.

Учредительные документы

Как и в случае с Уставом, у ИП нет понятия «учредительные». Учредительные уставные документы оформляет юрлицо (согласно ст. 52 ГК). Документы ИП следует называть регистрационными, подтверждающими право на предпринимательство. К ним относят:

ОГРИН — уникальный номер из 15 значений. Состоит из кода субъекта, номера налоговой, порядкового номера и контрольной суммы.

— уникальный номер из 15 значений. Состоит из кода субъекта, номера налоговой, порядкового номера и контрольной суммы. ИНН — посмотреть в тех же документах, что и предыдущее. Состоит из 12 значений. Присваивается любому гражданину и при оформлении ИП не меняется. Обычный человек не обязан иметь ИНН, предпринимателю назначается номер для контроля за исполнением налоговых платежей.

— посмотреть в тех же документах, что и предыдущее. Состоит из 12 значений. Присваивается любому гражданину и при оформлении ИП не меняется. Обычный человек не обязан иметь ИНН, предпринимателю назначается номер для контроля за исполнением налоговых платежей. Выписка из ЕГРИП — она включает реквизиты паспорта, прописку, коды ОКВЭД. Данный документ нередко просят предоставить в банковском учреждении при получении расчетного счета.

«Шапка» в договоре с ИП

Документы можно оформлять с заранее приготовленной «шапкой» с указанием ФИО ИП, действующего на основании госрегистрации (дата), даты регистрации и номера ОГРНИП.

Помимо способа заполнить шапку, указанного выше, можно воспользоваться еще двумя:

После ИП ФИО написать «действующий от своего имени», предоставить реквизиты. «ИП ФИО» и добавить номер ОГРН.

Что обязательно указывать в договоре?

ФИО;

ИНН;

ОГРНИП № и дата;

реквизиты банка;

адрес прописки;

личную подпись;

печать (при наличии).

Однако заметим, что закон оставляет за предпринимателем право не прописывать везде, на основании чего он действует. Можно просто отметить, что лицо выступает в качестве ИП.

А в конце договора просто можно вписать основные реквизиты.

Проверка контрагента

До заключения договора важно проверить своего партнера. Самое простое для ИП — выяснить, не лишен ли контрагент статуса. Информацию найти на сайте ФНС.

Полезно поискать данные и на портале арбитражного суда. Выяснить, не ведется ли с партнером судебных дел, особенно тех, где он выступает в качестве ответчика.

Отдельного внимания заслуживают банкротные процессы. Будет показано, не является ли он систематическим должником, не находится ли на стадии разорения — ценная информация до начала сотрудничества.

Интернет предоставляет «черные списки» — лишняя проверка компании не повредит. Почитать отзывы, проверить их на правдоподобность, сравнить, составить умозаключение.

Портал судебных приставов не содержит много открытой информации, однако лучше посетить сайт — защититься от недобросовестного контрагента.

Итак, после проверки контрагента и подготовки документов, оговорки деталей сотрудничества договор подписывается. Он может быть оформлен как приближенный к образцу с юрлицами (с полным перечислением всех документов), так и в упрощенном виде.