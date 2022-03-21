ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 20%. Чего ждать вкладчикам и заемщикам?

Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.

Напомним, Центробанк на внеочередном заседании совета директоров 28 февраля поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — с 9,5% до 20% годовых. Вслед за ЦБ банки тоже подняли до сопоставимого уровня ставки по депозитным и кредитным продуктам, что привело к росту спроса на вклады и накопительные счета и к резкому замедлению потребительского кредитования.

Разбираемся, чего ждать дальше вкладчикам и заемщикам.

Как ключевая ставка влияет на экономику

— основной инструмент денежно-кредитной политики Центрального банка. Это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты.

Ключевая ставка прямым образом влияет на инфляцию: чем выше ставка, тем дороже деньги в экономике.

Вслед за ставкой ЦБ. В такой ситуации люди предпочитают реже брать кредиты и, соответственно, меньше тратить, и чаще делают сбережения. И, наоборот: при снижении ключевой ставки люди реже размещают деньги на депозитах и охотней берут кредиты. Это приводит к увеличению спроса, росту цен и разгону инфляции.

Что будет со вкладами?

К настоящему моменту размер ключевой ставки позволил значительно повысить. Ставки по сберегательным продуктам превысили 20% годовых.

При этом февральское повышение ключевой ставки в целом достигло своей цели — предотвратить отток рублевых средств из банков и снизить риски системного банковского кризиса. Многие банки уже отчитались о рекордных объемах привлеченных средств.

Поэтому, после пикового повышения депозитных ставок, некоторые организации начали снижать среднюю ставку по депозитам населению с 20% до 18%.

Вероятно, такая тенденция продолжится и в ближайшие месяцы, и ставки по вкладам будут находиться в пределах от 17% до 20%. Так что сейчас есть возможность зафиксировать высокую ставку.

Что будет с кредитами?

На перегретый рынок потребительского кредитования резкое повышение ключевой ставки ЦБ подействовало как холодный душ. Банки подняли ставки по кредитам и ужесточили требования к заемщикам, в результате чего за первую неделю марта рынок потребкредитования

По данным НБКИ, количество заявок от заемщиков снизилось по сравнению с предыдущей неделей в феврале на 55%, одобрений — на 47%. В некоторых сегментах положительные решения по заявкам практически заморожены. Так, доля одобрений по небольшим необеспеченным кредитам до 30 тыс. рублей составляет всего 8%.

В ближайшие месяцы определяющим фактором для кредитного рынка станет рост ставок в результате санкционного давления, считают эксперты. По оценке рейтингового агентства НРА, в ближайшие три месяца ставки по ипотеке (без учета льготных программ) будут оставаться в диапазонеВ сегменте автокредитования можно ожидать ставок в пределах 23%—28% по новым автомобилям и 25%—29% — по подержанным. По потребительским кредитам, в зависимости от типа кредита, ставки составят 22%—35%.

Чего ждать дальше?

В краткосрочной перспективе процентная политика банков будет зависеть от успехов политики по стабилизации финансовых рынков, а также конъюнктуры внутреннего денежного рынка, поясняет главный аналитик ПСБ. Благодаря притоку денег вкладчиков и снижению темпов кредитования, у банков на счетах может возникнуть стабильный профицит ликвидности, что повлечет снижение ставок по вкладам населению.

Однако, при появлении новых стрессовых условий, вероятен обратный сценарий и новый виток роста процентных ставок.